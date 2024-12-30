技術革命的雙刃劍　「人工智慧」與「機器人」的經濟影響

▲科技時代的新篇章，人工智慧（AI）與機器人技術的發展正迅速重塑全球經濟結構。（圖／東森自然美提供）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

科技時代的新篇章，人工智慧（AI）與機器人技術的發展正迅速重塑全球經濟結構。這些技術以超越人類極限的方式提升生產效率，並且已經滲透到製造業、服務業甚至醫療保健等領域。

然而，它們同時也帶來了潛在挑戰，包括勞動力市場的不平等、技術成本壓力以及社會適應問題。本文將深入探討AI和機器人對總體經濟的影響，從生產力提升到就業市場的變化，並結合經濟產業研究所（RIETI）等權威機構的調查數據，分析這些技術如何成為促進經濟成長的雙刃劍。

人工智慧與機器人 技術的進展

近年來，人工智慧和機器人技術在多個領域取得了突破性進展。以瑞士初創公司ANYbotics為例，其機器人可以自主適應環境，執行如攀爬、搬運甚至應急檢查等任務。這些技術成就得益於深度學習和神經網絡技術的成熟。

與此同時，谷歌和特斯拉等科技巨頭正在推動「機器人大腦」的發展，試圖利用AI將自主操作能力注入工業機器人。在製造業中，機器人可以替代人力進行高精度、高效率的操作，例如組裝電子零件或進行大規模數據處理。在醫療保健領域，AI驅動的機器人則能協助完成複雜的手術，甚至為患者提供康復訓練支持。

然而，這些技術的應用仍面臨挑戰。機器人和AI的開發與部署需要高額成本，而技術複雜性也使許多中小型企業難以全面採用這些技術。即便如此，投資者對該領域的興趣持續成長，尤其是在以創新技術驅動的初創公司中。例如，根據PitchBook的數據，2024年機器人與無人機領域的投資交易總額已達65億美元，雖然低於2023年的97億美元，但技術創新仍在加速。

▼近年來，人工智慧和機器人技術在多個領域取得了突破性進展。（圖／達志影像／美聯社）

AI與機器人 對生產力的提升

AI和機器人技術的應用為經濟生產力帶來顯著提升。根據RIETI的調查數據，日本約8%的勞動者在其工作中使用了AI，這一比例在過去一年內成長了約1.5倍。

研究顯示，AI的使用使整體勞動生產率提高了0.5%至0.6%。此外，RIETI的調查還發現，服務型機器人和工業機器人對提升生產力有直接貢獻。在受訪的日本企業中，約9%的企業採用了機器人技術，並認為其勞動生產率提升了約20%。

這些數據顯示，AI和機器人的應用不僅提高了工作的效率，也優化了資源配置。例如，在農業領域，AI技術可以幫助農民精準監控作物的生長情況，甚至根據氣候條件自動調整施肥和灌溉模式。在服務業，客服型AI已經成為銀行與零售行業的重要輔助力量，能在短時間內處理大量客戶查詢，減輕人工壓力。

就業市場的挑戰與機遇

AI和機器人對就業市場的影響呈現雙重性。一方面，這些技術使重複性、危險性高的工作逐漸被自動化流程取代，導致人力需求下降。例如，製造業中大量流水線操作崗位逐漸被機器人接管。然而，另一方面，AI和機器人技術也創造了新的工作機會，特別是在需要人機協作的領域。以亞馬遜為例，其新型AI倉儲系統大幅提升了物流效率，並同時帶來了30%的就業成長。

值得注意的是，這些技術可能加劇勞動市場的不平等。RIETI的研究顯示，高學歷、高薪資的勞動者更有可能在工作中使用AI，而低技能勞動者的機會則相對減少。AI技術帶來的生產力提升效果，對於熟悉相關技術的高技能人才尤為明顯，這可能導致高技能與低技能勞動者之間的收入差距進一步擴大。

此外，調查還表明，剛開始使用AI技術的勞動者，其勞動生產力提升幅度有限，顯示出技術應用的邊際效益遞減現象。

這些挑戰使再培訓成為解決問題的關鍵。許多企業已經開始為員工提供技能提升課程，以幫助他們掌握AI和機器人技術的操作方法。同時，各國政府也需要加強教育資源的分配，以應對未來數位化轉型帶來的就業挑戰。

▼AI和機器人為經濟生產力帶來顯著提升，但也對就業市場影響呈現雙重性。（圖／NVIDIA提供）

未來的前景與挑戰

AI和機器人技術的未來充滿希望，但也存在不確定性。儘管技術的快速發展帶來了前所未有的機遇，但其全面普及仍面臨多重障礙。高昂的成本仍然是許多企業採用這些技術的主要阻礙，特別是中小型企業。同時，技術的複雜性和勞動者的適應能力也成為推廣過程中的挑戰。

此外，公眾對機器人技術的接受程度和信任問題，將直接影響其在公共領域的應用，例如無人駕駛技術或機器人客服的廣泛部署。

但隨著技術的進一步成熟和成本的降低，這些障礙有望逐步消解。例如，服務型機器人的價格已經在過去五年內下降了約40%，並且效率和耐用性逐年提高。在教育和培訓領域，越來越多的課程和工具也被引入，以幫助勞動者快速掌握與AI和機器人協作的技能。

面對未來，企業、政府與教育機構需要攜手合作，共同制定應對策略，以確保AI和機器人技術能為全社會帶來平等的經濟利益。政策制定者需要考慮如何減少技術應用帶來的不平等，並通過稅收激勵和補貼計劃推動技術的普及。同時，國際間也需要加強技術合作，以應對數位化全球化背景下的新挑戰。

結語 雙刃劍的平衡之道

人工智慧與機器人技術作為經濟成長的推動力，已經展現出巨大的潛力。然而，它們同時也是一把雙刃劍，既可能帶來生產力的飛躍，也可能加劇社會的不平等。如何在技術發展和社會福祉之間找到平衡，是未來的關鍵挑戰。

隨著技術的不斷進步，各國需要採取積極的政策干預與教育投資，確保技術的益處能被廣泛共享，並將其負面影響降到最低。只有如此，AI與機器人技術才能真正成為推動人類經濟與社會發展的核心動力。

▼人工智慧與機器人技術作為經濟成長的推動力，已經展現出巨大的潛力。（圖／達志影像／美聯社）

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