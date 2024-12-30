壽命延長引爆財務危機　「台灣失智患者」資產成詐騙新目標

▲台灣已經進入高齡化社會，根據內政部的數據，2023年65歲以上人口占總人口的比例已達到16.8%。（圖／記者李毓康攝）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著全球壽命的延長，失智症患者的數量也在不斷增加。這一趨勢在台灣尤為明顯，對金融市場和家庭財務管理帶來了深遠的影響。根據最新報導，2023年11月，台灣的詐騙金額高達126億元，這顯示出高齡者特別是失智症患者在金融保護方面面臨的巨大挑戰。

隨著失智症患者的金融資產不斷增加，他們成為詐騙集團的新目標，這一現象引發了社會各界的廣泛關注。本文將探討台灣失智症患者金融資產的現狀及未來預測，並提出應對策略。

台灣高齡化社會的挑戰

台灣已經進入高齡化社會，根據內政部的數據，2023年65歲以上人口占總人口的比例已達到16.8%。隨著醫療技術的進步和生活水平的提高，預計到2035年，這一比例將進一步上升至25%以上。這意味著，台灣將面臨越來越多的高齡人口，其中包括大量的失智症患者。

高齡化社會帶來的挑戰不僅僅是醫療和社會福利方面的壓力，還包括金融市場的變化。隨著高齡人口的增加，這些人群的金融需求和行為也在發生變化。特別是失智症患者，他們的金融資產管理成為一個重要的議題。這些患者往往需要更多的金融保護和支持，以確保他們的資產不會被濫用或詐騙。

失智症患者 他們的金融資產現狀

根據台灣衛生福利部的統計，2023年台灣失智症患者約有30萬人，預計到2035年將增至50萬人。這些患者的金融資產總額也將隨之增加。

根據大和總研的研究，日本失智症患者的金融資產在2023年約為126.6兆日圓，預計到2035年將增至221.9兆日圓。類似的趨勢在台灣也將出現，失智症患者的金融資產將顯著增加。

失智症患者的金融資產增加，意味著他們的家庭和社會需要更多的資源來管理這些資產。這些資產不僅包括現金和存款，還包括股票、債券、房地產等各類金融產品。隨著失智症患者數量的增加，這些資產的管理和保護成為一個重要的課題。

金融犯罪風險 資產管理挑戰

隨著失智症患者金融資產的增加，金融犯罪風險也在上升。台灣的金融機構和政府需要加強對高齡者的金融保護措施，防止詐騙和不當投資。同時，家庭成員也需要提高金融知識，學會如何管理和保護失智症患者的資產。

金融犯罪風險主要來自於詐騙和不當投資。失智症患者由於認知能力的下降，容易成為詐騙的目標。他們可能會被誘導進行高風險的投資，或者被騙取資金。根據報導，2023年11月，台灣的詐騙金額高達126億元1，這顯示出高齡者特別是失智症患者在金融保護方面面臨的巨大挑戰。

為了防止這些風險，金融機構需要加強對高齡者的金融教育，提供專門的金融產品和服務，幫助他們管理資產。

此外，家庭成員在管理失智症患者的資產時，也需要面臨許多挑戰。他們需要了解各類金融產品的風險和收益，並制定合理的資產配置方案。同時，他們還需要防範內部的資產濫用和欺詐行為，確保失智症患者的資產得到妥善管理。

▼隨著失智症患者金融資產的增加，金融犯罪風險也在上升。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

未來的應對策略

為了應對失智症患者金融資產增加帶來的挑戰，台灣可以借鑒日本的經驗，採取以下措施：

加強金融教育：通過金融教育，提高高齡者和其家庭成員的金融知識，幫助他們更好地管理資產。金融教育應該包括基本的金融知識，如如何識別詐騙、如何進行合理的投資等。同時，還應該提供專門針對高齡者的金融產品和服務，幫助他們管理資產。

完善法律法規：制定和完善保護高齡者金融資產的法律法規，嚴厲打擊金融犯罪。政府應該加強對金融機構的監管，確保他們提供的金融產品和服務符合高齡者的需求。同時，還應該建立專門的機構，負責處理高齡者的金融糾紛，保護他們的合法權益。

建立專業機構：設立專門的金融機構或部門，提供針對高齡者的金融服務和諮詢。這些機構應該具備專業的金融知識和經驗，能夠為高齡者提供全面的金融服務，包括資產管理、投資諮詢、風險控制等。同時，這些機構還應該與政府和社會組織合作，共同推動高齡者金融保護工作。

結語

隨著台灣人口老齡化的加劇，失智症患者的金融資產將顯著增加。這既是挑戰，也是機遇。

高齡者特別是失智症患者的資產管理和保護成為社會的重要課題。通過加強金融教育、完善法律法規和建立專業機構，台灣可以有效應對這一挑戰，保護高齡者的金融資產，防止詐騙氾濫，促進社會的穩定和發展。

只有這樣，我們才能在壽命延長的同時，確保每一位高齡者的晚年生活安穩無憂。

▼高齡者特別是失智症患者的資產管理和保護成為社會的重要課題。（示意圖／123RF）

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