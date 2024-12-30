ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

壽命延長引爆財務危機　「台灣失智患者」資產成詐騙新目標

我們想讓你知道…高齡者特別是失智症患者的資產管理和保護成為社會的重要課題。通過加強金融教育、完善法律法規，台灣可以有效應對這一挑戰，防止詐騙氾濫，促進社會的穩定和發展。

▲▼人口老化,高齡化社會,老人,健康,運動,長照。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣已經進入高齡化社會，根據內政部的數據，2023年65歲以上人口占總人口的比例已達到16.8%。（圖／記者李毓康攝）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著全球壽命的延長，失智症患者的數量也在不斷增加。這一趨勢在台灣尤為明顯，對金融市場和家庭財務管理帶來了深遠的影響。根據最新報導，2023年11月，台灣的詐騙金額高達126億元，這顯示出高齡者特別是失智症患者在金融保護方面面臨的巨大挑戰。

隨著失智症患者的金融資產不斷增加，他們成為詐騙集團的新目標，這一現象引發了社會各界的廣泛關注。本文將探討台灣失智症患者金融資產的現狀及未來預測，並提出應對策略。

台灣高齡化社會的挑戰

台灣已經進入高齡化社會，根據內政部的數據，2023年65歲以上人口占總人口的比例已達到16.8%。隨著醫療技術的進步和生活水平的提高，預計到2035年，這一比例將進一步上升至25%以上。這意味著，台灣將面臨越來越多的高齡人口，其中包括大量的失智症患者。

高齡化社會帶來的挑戰不僅僅是醫療和社會福利方面的壓力，還包括金融市場的變化。隨著高齡人口的增加，這些人群的金融需求和行為也在發生變化。特別是失智症患者，他們的金融資產管理成為一個重要的議題。這些患者往往需要更多的金融保護和支持，以確保他們的資產不會被濫用或詐騙。

失智症患者　他們的金融資產現狀

根據台灣衛生福利部的統計，2023年台灣失智症患者約有30萬人，預計到2035年將增至50萬人。這些患者的金融資產總額也將隨之增加。

根據大和總研的研究，日本失智症患者的金融資產在2023年約為126.6兆日圓，預計到2035年將增至221.9兆日圓。類似的趨勢在台灣也將出現，失智症患者的金融資產將顯著增加。

失智症患者的金融資產增加，意味著他們的家庭和社會需要更多的資源來管理這些資產。這些資產不僅包括現金和存款，還包括股票、債券、房地產等各類金融產品。隨著失智症患者數量的增加，這些資產的管理和保護成為一個重要的課題。

金融犯罪風險　資產管理挑戰

隨著失智症患者金融資產的增加，金融犯罪風險也在上升。台灣的金融機構和政府需要加強對高齡者的金融保護措施，防止詐騙和不當投資。同時，家庭成員也需要提高金融知識，學會如何管理和保護失智症患者的資產。

金融犯罪風險主要來自於詐騙和不當投資。失智症患者由於認知能力的下降，容易成為詐騙的目標。他們可能會被誘導進行高風險的投資，或者被騙取資金。根據報導，2023年11月，台灣的詐騙金額高達126億元1，這顯示出高齡者特別是失智症患者在金融保護方面面臨的巨大挑戰。

為了防止這些風險，金融機構需要加強對高齡者的金融教育，提供專門的金融產品和服務，幫助他們管理資產。

此外，家庭成員在管理失智症患者的資產時，也需要面臨許多挑戰。他們需要了解各類金融產品的風險和收益，並制定合理的資產配置方案。同時，他們還需要防範內部的資產濫用和欺詐行為，確保失智症患者的資產得到妥善管理。

▼隨著失智症患者金融資產的增加，金融犯罪風險也在上升。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲失智,老人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

未來的應對策略

為了應對失智症患者金融資產增加帶來的挑戰，台灣可以借鑒日本的經驗，採取以下措施：

加強金融教育：通過金融教育，提高高齡者和其家庭成員的金融知識，幫助他們更好地管理資產。金融教育應該包括基本的金融知識，如如何識別詐騙、如何進行合理的投資等。同時，還應該提供專門針對高齡者的金融產品和服務，幫助他們管理資產。

完善法律法規：制定和完善保護高齡者金融資產的法律法規，嚴厲打擊金融犯罪。政府應該加強對金融機構的監管，確保他們提供的金融產品和服務符合高齡者的需求。同時，還應該建立專門的機構，負責處理高齡者的金融糾紛，保護他們的合法權益。

建立專業機構：設立專門的金融機構或部門，提供針對高齡者的金融服務和諮詢。這些機構應該具備專業的金融知識和經驗，能夠為高齡者提供全面的金融服務，包括資產管理、投資諮詢、風險控制等。同時，這些機構還應該與政府和社會組織合作，共同推動高齡者金融保護工作。

結語

隨著台灣人口老齡化的加劇，失智症患者的金融資產將顯著增加。這既是挑戰，也是機遇。

高齡者特別是失智症患者的資產管理和保護成為社會的重要課題。通過加強金融教育、完善法律法規和建立專業機構，台灣可以有效應對這一挑戰，保護高齡者的金融資產，防止詐騙氾濫，促進社會的穩定和發展。

只有這樣，我們才能在壽命延長的同時，確保每一位高齡者的晚年生活安穩無憂。

▼高齡者特別是失智症患者的資產管理和保護成為社會的重要課題。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,醫療,照顧,老人,長照,陪伴,失智,生病,手,陪伴,溫暖,獨居老人（示意圖／123RF）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►混亂政局永無寧日　民進黨「少數執政」路徑該如何選擇？

►「戰略退卻」免於不斷挫敗　賴清德政府走出活路的上策

►擺脫「聊天機器人」　我們真正需要的「EQ AI」

►「潛艦國造」量產預算　朝野該如何解套？

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

技術革命的雙刃劍　「人工智慧」與「機器人」的經濟影..

壽命延長引爆財務危機　「台灣失智患者」資產成詐騙新..

川普再臨　全球挑戰與應對之道

以色列深入敘利亞背後　「納坦雅胡」面臨內外交困境

尹錫悅彈劾案啓示　如何既維護民主又避免政治內耗

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 失智 高齡化社會 詐騙 台灣 壽命

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
技術革命的雙刃劍　「人工智慧」與「機器人」的經濟影..
國土計畫法延期？政策遊戲化的背後，誰在承擔後果？
壽命延長引爆財務危機　「台灣失智患者」資產成詐騙新..
剖析美國「台灣學人」計劃　極可能觸及中國「敏感底線..
建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　想想那個來不及成年..

推薦閱讀

壽命延長引爆財務危機　「台灣失智患者」資產成詐騙新..

剖析美國「台灣學人」計劃　極可能觸及中國「敏感底線..

國土計畫法延期？政策遊戲化的背後，誰在承擔後果？

技術革命的雙刃劍　「人工智慧」與「機器人」的經濟影..

「柯文哲起訴書」北檢已經很保守！　找不到金流很正常

建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　想想那個來不及成年..

「柯文哲涉貪案」起訴書釋讀　檢方從三大區塊切入

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

楊智傑／起訴書貪汙證據不足，也誤解容積獎勵法規！

德國聖誕市集慘劇　暴露「極端主義陰影」與「社會裂痕..

相關文章

網售二手iPhone16！騙徒新話術指導操作ATM　賣家存款險遭詐光

網售二手iPhone16！騙徒新話術指導操作ATM　賣家存款險遭詐光

彰化田中鎮一名年輕男賣家，在二手網站販售iPhone16，有買家表示願意匯29800元購買，並希望能以宅配交易，事後買家卻誆稱多次匯款遭到拒..

4小時前

本周「台人被騙25.5億元」！最容易「假投資詐騙」上當

本周「台人被騙25.5億元」！最容易「假投資詐騙」上當

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

詐團魔爪伸向民代藝人　假檢警「協助隱匿金流」多名議員險遭騙

詐團魔爪伸向民代藝人　假檢警「協助隱匿金流」多名議員險遭騙

賴清德拋經濟日不落！林佳龍推榮邦計劃　跟阿曼半導體雙向交流

賴清德拋經濟日不落！林佳龍推榮邦計劃　跟阿曼半導體雙向交流

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

壽命延長引爆財務危機　「台灣失..

壽命延長引爆財務危機　「台灣失..

剖析美國台灣學人計劃　極可能觸..

國土計畫法延期？誰在承擔後果？

技術革命的雙刃劍　「人工智慧」..

「柯文哲起訴書」北檢已經很保守..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面