ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

2024年「十大政治新聞」揭曉　柯文哲案、國會改革上榜！

我們想讓你知道…《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，統計整理出2024年十大政治新聞，帶你迅速了解國家大事。

▲▼2024政壇十大新聞。（圖／網路溫度計提供）

▲2024政壇十大新聞。（圖／網路溫度計提供）

 ●文／網路溫度計

2024年政壇發生多起重大事件，像是年初的總統大選，賴清德當選總統，民進黨首次在執政8年後再奪得政權。而民眾黨主席柯文哲因涉貪遭起訴，其相關新聞成為全國關注的焦點，聲量高居第一。

對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，這一結果並不令人意外。柯文哲作為第三大黨的主席，先前參選總統時聲勢浩大，而此次遭到羈押的新聞事件，對許多人來說充滿震撼性。

同時，東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民也指出，總統賴清德上任後積極打擊貪腐以累積政績，而柯文哲和鄭文燦的涉貪案成為媒體報導的焦點。配合法院的偵辦進度，這類新聞的聲量自然容易被推高，也在一定程度上轉移了民眾對國內經濟問題的關注。

《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，統計整理出2024年十大政治新聞，帶你迅速了解國家大事。

No.10　雙城論壇

2024年兩岸關係持續緊張，民進黨延續對中政策，堅持主權獨立，同時加強國防建設與國際合作。中國則在軍事與外交上對台施壓，繼續強調「一國兩制」立場，並通過經濟誘因吸引台灣民眾與企業。而國民黨在兩岸關係中扮演著緩和與務實溝通的角色，積極推動經貿合作與文化交流。2024年除了4月有前總統馬英九主導下促成的馬習二會，12月也迎來台北上海雙城論壇。

雙城論壇自2010年開始舉辦，台北、上海每年輪流主辦，今年由台北擔任東道主，迎接上海的嘉賓。雙城論壇12月17日登場，今年主題定調「智慧治理、永續未來」。

台北市長蔣萬安在雙城論壇中呼籲，兩岸應多點對話、少點對峙，「多一點和平橄欖枝、少一點衝突的酸葡萄，多一點漁船燈火的點綴夕陽、少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。

而上海副市長華源致詞時宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊。這也是中國疫情解封後，第一個正式宣佈恢復陸客團赴台旅遊的中國城市。有網友表示，「不要來真的比較好」、「陸客錢都花在中資企業，台灣是能賺多少」。

▼台北市長蔣萬安致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼台北市長蔣萬安致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

No.9　總統賴清德520就職演說

總統賴清德5月20日就任中華民國第十六任總統，就職演說上，賴清德表示，新政府將秉持「四個堅持」原則，不卑不亢，維持現狀。他強調，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於全體國民，有中華民國國籍者，皆為中華民國國民，他進一步指出，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引起中國不滿。有網友表示，「真心希望世界和平」、「全心全力以赴支持賴清德總統」。

賴清德6月受訪時重提「互不隸屬」論述，「我講的是事實，而且這個事實，我不是第一個講，我完全沒有挑釁的意思」。而他在10月國慶演說時，又再一次提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，強調中華民國已經在台、澎、金、馬落地生根，民主自由在這塊土地上成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣。

No.8　新竹市長高虹安涉貪案一審有罪

新竹市長高虹安(停職中)，在擔任立委期間，因涉嫌浮報助理費、詐領加班費，不法所得46萬多元，遭檢方依貪污罪起訴。台北地方法院7月26日一審判處高虹安有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年，內政部也對其新竹市長之職進行停職處分。這天也是高虹安涉貪以來的聲量最高點，有網友表示，「犯法就該關，但其他貪污案請一視同仁」、「詐騙、殺人都沒判這麼重」。

高虹安主張無罪，在判決公布後宣布退出民眾黨，她在停職期間雖然未頻繁更新社群平台，也未接受媒體採訪或公開活動，但仍勤走基層與地方人士維持互動。12月第一次公開露面是在12月15日，她受邀出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，不少民眾也向高虹安送暖，「加油、市長好棒」。目前其案件仍在司法程序上訴中，未來發展持續受到關注。

No.7　選罷法修正案三讀過關

朝野立委2024年多次因「公職人員選舉罷免法修正草案」發生衝突，國民黨從基隆市長謝國樑罷免案觀察到，現行選罷法規定容易操作罷免，因為罷免門檻不高，且連署審查過程有非常多的弊病，因此國民黨團力拚本會期完成選罷法修正案三讀。而民進黨方面認為，藍白要修選罷法的唯一目的就是避免謝國樑事件重演，不管是提高罷免門檻還是增加連署難度，都在閹割人民的罷免權、逃避人民監督，民進黨團誓言全力阻擋。

選罷法修正草案12月16日通過初審，國民黨立委以人牆和膠帶封門，阻止民進黨立委進入會議室，僅用約3分鐘通過初審，引發程序正義爭議。選罷法修正案12月20日三讀過關，未來罷免連署需附身分證影本。同日也是選罷法聲量最高點，有網友表示，「很合理，不然一堆幽靈人口」、「又要提釋憲啦」。

No.6　國會改革法違憲、青鳥行動

這一年來國會改革法案在立法院引發激烈爭論，主要涉及總統國情報告常態化、強化立法院人事同意權、藐視國會罪以及正、副院長記名投票等議題。支持者認為有助於提升國會透明度和問責性，反對者則擔心可能導致行政與立法部門之間的權力衝突。其中聲量最高點出現在5月28日，一群反對者展開青鳥行動齊聚街頭，全台15縣市串連，有網友表示，「羨慕這群不用上班、上課的人」、「尊重這些人，但希望他們知道自己到底在反對的是什麼就好」。

立法院6月通過了國會改革法修正案，但行政院認為該法案窒礙難行所以提出覆議，然而覆議案未獲通過，隨後民進黨聲請釋憲，大法官認為法案中有關「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢」、「人事同意權行使」、「調查權行使」、「聽證會舉行」、「藐視國會罪」六大部分，幾乎都違憲，但關於「不得反質詢」規定，因無立法理由參考，且被質詢人不得反質詢乃理所應當，憲法法庭認不違憲。

No.5　勞動部霸凌案

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員，疑遭受長官-北分署長謝宜容職場霸凌，導致該名人員在辦公室輕生，震驚社會。根據勞動部第二份職場霸凌案的調查報告，該公務員的輕生與謝宜容的職場霸凌行為有直接關聯。然而，勞動部第一份調查報告並未將輕生原因歸咎於謝宜容的霸凌，甚至認為謝宜容對同仁的要求是「立意良善」。

此事件引發社會廣泛關注和輿論譴責，批評焦點集中在謝宜容及勞動部的調查過程。最終，謝宜容被記兩大過並遭免職，前勞動部長何佩珊也因此辭職下台。此外，謝宜容在12月底又被調查出涉及貪污、挪用公款的案件，目前已遭羈押禁見。

這案件的聲量最高點出現在11月20日，總統賴清德發文向勞動部發生憾事的同仁家屬、受影響的公務同仁致上歉意，並表示政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，將全面調查事實真相。有網友表示，「輿論炸鍋了才想到深切檢討」、「謝謝總統」。

No.4　前桃園市長鄭文燦涉貪遭羈押

前桃園市長鄭文燦因涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬元，7月5日被桃園地檢署傳喚到案，檢方認為他涉犯貪污罪且有勾串共犯、證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。鄭文燦7月6日生日當天以500萬元交保，這天也是相關聲量最高點，有網友表示，「他不是第一個，也不會是最後一個」、「夜路走多了 終於得到生日大禮包」。

檢方不服提出抗告，後來桃園地院重開羈押庭，裁定以1200萬元二度交保，但檢方再次抗告，桃園地院7月11日三度開羈押庭，裁定鄭文燦收押禁見。檢方8月27日依貪污罪正式起訴鄭文燦，並求處有期徒刑12年。

桃園地院認定鄭文燦涉案重大，且有逃亡之虞，但無羈押必要，於是被羈押48天的鄭文燦在8月29日以2800萬元交保，被限制住居、出境、出海。鄭文燦表示，從政以來，公而忘私不貪不取，會捍衛自己的清白。

No.3　基隆市長謝國樑罷免案

基隆東岸商場爭議成為基隆市長謝國樑罷免案的導火線，該罷免案於10月13日進行投票，這是繼2020年高雄市長韓國瑜罷免案後，第二次有縣市首長面臨罷免。最終結果顯示，不同意票多於同意票，謝國樑罷免案未能通過。對此，謝國樑表示這次過程並不容易，說到激動處不禁哽咽落淚。同一天也是謝國樑罷免案聲量的最高點，有網友表示，「選輸了就罷免，有完沒完」、「勞民傷財」。

謝國樑在罷免案結果揭曉後承諾，要與罷樑的公民團體對話，他在12月15日邀請罷樑案領銜人戴璟安到市府座談，戴璟安提出十項市政缺失，希望市府重視並具體改善。謝國樑回應說，會在兩週內的市務會議討論並回覆，讓雙方在市政的期待上有更多的交集。

No.2　中華民國第16任總統、第11屆立委選舉

2024年是全球大選年，1月有台灣大選，11月有美國大選，整年至少有48個國家舉辦各類選舉，全世界陷入選舉熱潮。其中台灣大選聲量最高點出現在1月13日，這天是中華民國第16任總統、第11屆立委選舉投票日，最終由民進黨候選人賴清德當選，但民進黨在立委選舉中失去第一大黨地位。在立委席次部分，國民黨、民進黨、民眾黨均未過半，形成三黨制衡的局面，而民眾黨在本次選舉中取得8席立委，成為關鍵少數。

這次選舉結果反映出台灣選民對多元政治勢力的期待，有網友表示，「當了10年柯粉，今天雖然輸了，但我還是很驕傲」、「今天起，我們有8席立委，有每年1.5億政黨補助款，讓發展地方組織、培養年輕縣市議員有了更多底氣，兩年後再拚一次」。

No.1　民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴

民眾黨主席柯文哲涉貪案被視為2024年台灣政治最重大事件之一，對未來的總統選舉及民眾黨的形象帶來巨大衝擊，也引發關於司法透明性和政治影響力的廣泛爭論。柯文哲12月26日因涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪、刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名遭檢方起訴，北檢針對違背職務收賄罪具體求刑15年、公益侵占民眾黨政治獻金求刑5年、木可公司部分政治獻金量處6年徒刑、眾望基金會背信罪量處2年6月，共量處28.6年徒刑，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。

民眾黨立委黃國昌指控司法不公，並要求即刻釋放柯文哲。這天也是柯文哲涉貪相關聲量最高點，有網友表示，「找到證據了嗎？」「收到的錢在哪」；但也有人認為，「判得好」。

羈押庭法官12月26日問柯文哲，如果讓你交保，你會按時來開庭嗎？柯文哲回答「我是第三大黨主席，如果我落跑，民眾黨就垮了」，於是柯文哲12月27日凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保。

▼柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

 ►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉自「網路溫度計」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►壽命延長引爆財務危機　「台灣失智患者」資產成詐騙新目標

►建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　想想那個來不及成年的女孩

►德國聖誕市集慘劇　暴露「極端主義陰影」與「社會裂痕」

►「柯文哲涉貪案」起訴書釋讀　檢方從三大區塊切入

投稿
申訴
網路溫度計專欄

網路溫度計專欄 網路溫度計

網路溫度計以網路爬文技術取得巨量資料庫，涵蓋全台超過九成的網路新聞頻道、社群平台、FB、PTT、各大討論區及部落格等超過一萬個網站資料。透過語意情緒分析、獨家關鍵字詞庫，解析熱門議題。

網路溫度計最新文章

more

2024年「十大政治新聞」揭曉　柯文哲案、國會改革..

中職自由球員之爭！　詹子賢、陳子豪等開獎

12強棒球10大場邊話題！　傑憲尋婆、家正婦、道歉..

更有感的P、J人格分析正夯！　10個年末必做儀式清..

台鹽前董座陳啓昱突投案　菊系人馬接連翻車引討論

關鍵字: 網路溫度計 雲論 政壇 賴清德 鄭文燦 柯文哲 國會改革 國民黨 民進黨 民眾黨

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
永豐金娶京城銀　花田喜事添一椿
2024年「十大政治新聞」揭曉　柯文哲案、國會改革..
技術革命的雙刃劍　「人工智慧」與「機器人」的經濟影..
國土計畫法延期？政策遊戲化的背後，誰在承擔後果？
壽命延長引爆財務危機　「台灣失智患者」資產成詐騙新..

推薦閱讀

永豐金娶京城銀　花田喜事添一椿

2024年「十大政治新聞」揭曉　柯文哲案、國會改革..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

藍弋丰／「阿拉伯之春」時隔9年，突尼西亞現今如何？

丘美珍／如果你家有個像唐鳳這樣的天才孩子

《後宮甄嬛傳》之20／觀察果郡王、果親王的狡猾手段

行政權過度擴張　增加一點立法權剛好而已

更有感的P、J人格分析正夯！　10個年末必做儀式清..

呂秋遠／對父母要「孝」，但不一定要「順」

「柯文哲涉貪案」起訴書釋讀　檢方從三大區塊切入

相關文章

三讀法案未送政院！綠要罷免韓國瑜　藍黨團：請還給台灣平靜

三讀法案未送政院！綠要罷免韓國瑜　藍黨團：請還給台灣平靜

立法院20日三讀通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案，民進黨團今（30日）指控，立法院長韓國瑜未依法函請總統公告法令，還依2名國民黨..

8小時前

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

快訊／柯文哲7千萬交保才離開法院　北檢1小時20分鐘後2度抗告

快訊／柯文哲7千萬交保才離開法院　北檢1小時20分鐘後2度抗告

快訊／換深藍西裝外套！柯文哲抵家33分鐘　與陳佩琪搭車赴新竹探視父

快訊／換深藍西裝外套！柯文哲抵家33分鐘　與陳佩琪搭車赴新竹探視父

綠抓包三讀法案韓國瑜不公告「嗆罷免」　傅崐萁：能休戰一下嗎

綠抓包三讀法案韓國瑜不公告「嗆罷免」　傅崐萁：能休戰一下嗎

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

永豐金娶京城銀　花田喜事添一椿

永豐金娶京城銀　花田喜事添一椿

2024年「十大政治新聞」揭曉..

賴兒子服役　必然更有號召力！

「阿拉伯之春」時隔9年，突尼西..

丘美珍／如果你家有個孩子像唐鳳

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面