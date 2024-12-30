永豐金娶京城銀　花田喜事添一椿

▲永豐金控。（圖／資料照）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

天下之勢，分久必合，合久必分，產業分割、合併何嘗不是如此？聖誕節剛過，2024年將屆尾聲，談了2年多「戀愛」的京城銀（2809）與永豐金（2890）攜手在12月27日晚間公布重大訊息，兩家公司在分別召開董事會後，決議通過「股份轉換契約」。永豐金控將支付部分現金，並發行新股予京城銀行全體股東，以每1股京城銀行普通股將換得26.75元（新台幣，下同）現金與1.15股永豐金控普通股，將京城銀行納為永豐金控持股100%之子公司。

繼富邦金與日盛金於2023年4月9日正式合併後，前陣子新光金與台新金的「新新併」喧騰一時，劇情波濤起伏，目前還在上演中。看來，「金金併」似乎已成為台灣金融業過度競爭下，一條不得不走的路。

本文擬從永豐金與京城銀的身家背景、營運現況、業務互補性，以及整併後的綜效等層面探討這一併購案的意義與影響。

金融整併 因應過度競爭

眾所周知 ，台灣金融業家數過多(Overbanking)的競爭現象由來已久。據金管會截至今(2024)年10月底的統計，目前有15家金控、38家本國銀行、31家外國及大陸地區銀行在台分行、23家信用合作社、283家農會信用部、28家漁會信用部、8家票券金融公司及中華郵政儲匯務；而單是本國銀行就有3,379家分行。君不見，在北市一級戰爭，幾乎是五步一家分行。

銀行業表面看似風光，今年更是荷包賺得滿滿，前10月的銀行業獲利達4,926.6億元。然而，其背後卻是潛藏極高的風險，如資產報酬率(ROA)平均僅0.66%，名列亞洲主要國家末段班，國際競爭力更明顯不足。

因而，整併也成為銀行業提升競爭力的策略。

▼國內金融機構總行及分行統計。（圖／教授李沃牆提供）

兩家背景、經營現況

永豐金旗下的永豐銀行是台灣本地頗具規模的商業銀行，前身為成立於1992年的「華信商業銀行」，2002年5月，華信商業銀行與建弘證券、金華信銀證券共同以股份轉換方式成立建華金融控股公司。2006年7月，建華金融控股公司更名為「永豐金融控股公司」；同年11月，建華商業銀行與同屬永豐金控的台北國際商業銀行合併，合併後成為存續公司，同時更名為「永豐商業銀行」迄今。

其分行數量多達125家，據點遍及全台，但以北部地區具有較高的市場滲透率。此外，永豐銀行在海外市場亦有所布局，特別是在東南亞和中國大陸，擁有數家分行和代表處。

京城商業銀行(簡稱京城銀行)，前身為台南區中小企業銀行，2005年台南企銀增資36億元，於2006年5月更名改制為「京城商業銀行」。其營業區域以雲嘉南地區為主，目前的分行數量為66家。

惟北部的分行較少，在海外市場亦無顯著布局。但京城銀的經營績效不錯，而背後大股東京城建設在南部擁有大量土地。

永豐金2024Q3的資產規模達3.08兆、總負債為2.876兆，每股淨值為16.0元。去年的稅後純益為191.54億，今年前11月已逾212億元，續創歷年新高，銀行子公司與證券子公司獲利皆為歷年最佳水準，每股稅後盈餘(EPS)為1.67元。旗下永豐銀行前11月稅後淨利166.8億元，年增9.8%，亦超越歷年全年獲利水準。

京城銀行現有資產規模為0.39兆、總負債為0.336兆，每股淨值為48.62元。目前全台有66個據點，去年稅後淨利62.07億元、年增達近1.81倍，每股盈餘(EPS)為5.59 元、股利達3元，全部改寫新高。但今年前11月的累積稅後純益45.7億元，年衰退17.9%，累計每股稅後盈餘(EPS)為4.12元。

持平而論，這兩家的體質與經營績效均相當不錯，合併有望發揮綜效。

▼永豐金噢京城銀重要財報。（圖／教授李沃牆提供）

合併可發揮綜效

永豐銀行的業務範疇廣泛，涵蓋企業金融、零售金融、財富管理及金融科技創新。其中，企業金融業務尤其強大，為台灣眾多中大型企業提供專業的融資服務。此外，永豐銀在財富管理和數位銀行領域的投資，使其成為國內數位化轉型的佼佼者。京城銀行則以中小企業金融和地方性客戶為主要經營重點。其小型而靈活的營運模式，使其能夠深入服務地方市場，尤其是中南部的中小型企業和個人客戶。

而且，京城銀行也有一定比例的農業與漁業貸款，這是永豐銀較少觸及的領域。因此，從業務結構來看，兩家銀行具有高度的互補性。永豐可藉由整合京城銀行的地方資源，進一步擴大其在中南部市場的滲透；而京城銀行則可利用永豐銀的全國性與國際性資源，提升其服務層次，進一步擴展客戶群。

綜合而言，由於雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前3名，南北比例約為4比6，合併後的分行分布能更有效地覆蓋全台市場，發展更為均衡，更具互補性。

再者，合併後又可利用金控的資源，如證券、投信等，更可發揮綜效，應是一門「雙贏」的好親事。若以換股比為1股京城銀換1.15股永豐金再加26.75元來看，12月27日的京城銀股價49.55元，永豐以每股53.89元併入京城銀，以京城銀27日收盤價換算，溢價約8.8%，雙方股東應該能夠接受。

去(2023)年永豐銀加京城銀的獲利達到234億，在全體銀行中排名第6，僅落後大型金控旗下銀行(中信、兆豐、國泰世華、台北富邦)以及純公股的台灣銀行，超越第一銀行、華南銀行，以及玉山銀行。

相較「新新併」的一波三折，永豐金併購京城銀顯得平順許多，成功的機率甚高。誠如上述，兩家在分行據點、業務結構與市場定位上具有高度的互補性，為未來的整合與成長奠定了良好的基礎。

若能成功克服文化融合與系統整合的挑戰，有望發揮綜效，並進一步鞏固永豐在台灣金融市場地位。同時，也為京城銀行提供了拓展與升級的機會，更創造股東權益極大化，最終實現三贏的局面。

▼京城銀行。（圖／資料照）





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