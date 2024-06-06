盧秀燕民調13連霸　力挺市民挑戰所有「不合理」

▲ 近期兩份媒體民調顯示，盧秀燕再度蟬聯「五星市長」以及六都最佳的金獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

● 李朝興／保險業務員

我是住在台中超過30年的市民，見證過政權的更迭。我也是一名保險業務員，天天在外跑客戶，體會台中市迅速發展。好的領導者與城市發展是正相關，怎麼樣算是好的領導者？民調是一個最直接的指標。

近期兩份媒體民調，盧秀燕再度蟬聯「五星市長」以及六都最佳的金獎，市民的高滿意度是對盧秀燕人格特質認同，市民都叫盧秀燕是「媽媽市長」，就像媽媽照顧孩子的心態來治理市政，有軟有硬、有守有為，讓她不只施政滿意度最高，還拿下政治人物最高殊榮「最佳信任獎」，台中市民一向嚴格，做不好就能用選票拉下你，想得到市民信任，談何容易。

過去我對政治冷感，聽到政治人物開出選舉支票，常常不以為然，認為千篇一律是用芭樂票騙選票。盧秀燕市長曾說過「大家都對政治人物有高度存疑，要累積民眾信任是非常困難的事」。但從她上任後做的事情、說過的話回頭來檢視，漸漸讓我認知到，盧秀燕不是一般的政治人物。

▲ 盧秀燕極力為台中市民爭取最好的建設，如同媽媽把最溫柔的一面獻給了孩子。（圖／記者黃克翔攝）

前陣子看到網路上流傳的影片，民進黨議員質詢時，給盧秀燕「吵架王」的封號，指她因為山海環線跟交通部吵、台中火力發電廠跟經濟部吵、市政路打通跟內政部吵、國漫館台中州廳跟文化部吵、為疫苗跟陳時中吵、天選之肉跟王必勝吵、美豬跟AIT吵、會展中心、綠美圖、巨蛋，跟立委們吵，看在綠營裡眼那叫做吵，但我看了是感動，因為盧秀燕做的一切是為台中市民爭福利爭建設，如同媽媽把最溫柔的一面獻給了孩子，但自家人被欺負、被虧待，媽媽絕對二話不說挺身而出，這就是我們的市長盧秀燕，所以我相信她、信任她，為台中市民做的一切。

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從「食安」來說，過去自己吃下肚的食物，乾不乾淨、健不健康從來不是擺在首位，在外跑業務唯一要求「方便快速」，但女兒出生後，她吃了什麼、用了什麼，我都會嚴格把關，看到任何有關食安的新聞，也總會讓我提心吊膽。最讓我印象深刻的事情，蔡英文前總統，在2020年宣布開放美國含有萊克多巴胺 （Ractopamine）豬肉，讓我擔心吃到萊豬，會不會為孩子帶來負面影響。同年12月，盧秀燕親自向AIT台北辦事處長酈英傑表達，市民反對萊豬進口的立場；甚至在今年2月，台中市驗出含有西布特羅（cimbuterol）台糖豬肉，市府果斷在第一時間公布、勒令業者將同批豬肉即刻下架，消費者買不到任何有疑慮的豬肉。還有近期燒肉餐廳食安案件，市府祭出鐵腕強力開罰，為台中「鍋烤之都」的美名築起防火牆。對於民眾來說，會相信政府嚴格把關食安；對老實經營的店家來說 ，市府維護了他們的形象，不讓一些個案引起消費者對於整體餐飲食安的疑慮，這也是市府、市民互信的展現。

▲ 盧秀燕訪察東光市場肉攤時表示，絕對會守護市民食安。（圖／台中市政府提供）

信任不容易累積，卻能夠一夕崩塌，所以我常常教導孩子誠信的重要，政治人物有沒有誠信，從日常言行看出。盧市長上任後，強力推動「區區親子館、公托倍倍增」計畫。目前全市共有44座公托，從她上任前5座，增加將近9倍，未來目標60座；親子館也從上任前4座，6年任期增加4倍，達到17座，逐步兌現承諾。為什麼台中市公托受歡迎？簡單粗暴原因就是便宜，學費扣除補助後，只需要負擔1500元，也是「六都最低」，不必負擔每個月數萬元的保母費，實際減輕家長負擔。

信任的培養，是積極解決市民一個又一個難題，讓百姓感受到市府的在乎。盧秀燕在挺過一次又一次大小事件後，和市民產生緊密連結。食安、建設、福利上不斷捍衛台中市，撒下的信任種子已經萌芽茁壯、開花結果。不同於民眾對一般政治人物的「存疑」，我感受到這些政策實際「存在」，這才是市民願意對盧市長投下信任票的最大原因。

▲ 對於台中市民來說，盧秀燕的政策實際「存在」，這是市民願意對盧市長投下信任票的最大原因。（圖／記者游瓊華攝）

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