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成大歷史系申請分發掛蛋　AI只是九毛中的一毛！

我們想讓你知道…成大歷史系申請入學招生掛零，AI因素只是九牛一毛中的一毛，主因在於「招生技術失誤」和「招生觀念過時」。

▲ 113學年大學申請入學管道統一分發結果13日公布，成大歷史系分發掛零，校方推測和AI浪潮有關。圖為成功大學歷史文物館。（圖／翻攝國立成功大學臉書）

● 林從一／華梵大學校長

成大歷史系申請入學招生掛零，為什麼？ 首先，AI 衝擊的因素是有的，但是 AI 因素只是九牛一毛中的一毛，頂多九毛，連一條牛尾都算不上。扯 AI 只會讓人覺得你掌握不了真實問題，更談不上找出恢復信譽的辦法。

嚴格說來，這次的問題不全然是「歷史系」的問題，因為台大歷史系滿招（事實上，台大歷史系備取只用了一名，甚至，同時錄取台大社會系和台大歷史系的有五位去歷史系），雖然台大總是有「選校不選系」的因素。

成大歷史系絕對也可以因為「選校不選系」的因素招收到學生，特別是在這個轉系、跨領域學習都相當容易的時代。

只要稍稍仔細觀察，就可以發現，成大歷史系申請入學招生掛零的主因是「招生技術失誤」和「招生觀念過時」。

招生技術失誤：成大歷史備取的人數比政大與師大都少，誤判了自己的市場位置（鎖定的學生群及受歡迎程度）。

▲國立成功大學首座光藝術建築─歷史文物館，19日傍晚在陳玉女副校長主持點燈儀式，點亮回憶、溫暖人心、傳遞幸福也照耀未來的希望與夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 成大歷史系的「迴聲」與「二十而立」這兩個工作隊，讓學生在大學階段就有獨立提案與執行的能力。圖為成功大學歷史文物館。（資料照／記者林東良翻攝）

招生觀念過時：今天講求公眾歷史實踐的時代，歷史知識跟社會的溝通面向很多元，不能僅有過去那種「書讀得好的學生」的條件可以滿足。其實成大歷史系本身就有可以體現此事的兩個工作隊：「迴聲」與「二十而立」，其中「迴聲」專注社造，「二十而立」處理人權議題，學生都在大學階段就有獨立提案與執行的能力，實踐過程所必需的議題設定、對象溝通與行動方法變成歷史教育的重點。 這些都不是透過學科測驗成績檢視得出來的，而這些卻是現代社會所需要的紮實能力，無論學生最終選擇哪一個行業。

我借調華梵大學，8月就要歸建成大，許多朋友說成大事還是我的事，特別是人社方面的事，我不能不出聲。 無論如何，成大作為頂尖的大學，人社相關系所的招生問題，負面影響廣泛，溢出成大甚多，人社人不能不關心。

人文社會科學基礎學科如文、史、哲和社會學，自然科學基礎學科如物理學，以及純數，這些高教招生艱困領域的結構性問題和解決方式是另外一個問題，它們與成大歷史系招生問題相關，但涉及更複雜的國家高教政策問題，就不在此分析了。

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● 本文獲授權，轉載自「林從一」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 成大 歷史系 成功大學 AI 人工智慧 迴聲 二十而立 林從一 雲論

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