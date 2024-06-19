拜登兒子遭判刑對選情影響不大　川普想獲勝得另尋他法

▲ 美國總統拜登的兒子韓特因2018年毒癮期間違法購槍被判有罪。圖為拜登與其子杭特．拜登。（圖／達志影像／美聯社）

● 郭愛玲／自由撰稿人

在過去的一個月內，美國人見證了兩起史無前例的政治案件。當地時間6月11日，德拉瓦州陪審團在經過三個小時的審議後，裁定總統拜登的兒子杭特．拜登犯有吸毒及非法持有槍支等三項重罪，這是現任總統子女首次被判有罪。而此前，前總統川普也因偽造商業記錄等34項重罪被判有罪，這也是有史以來第一次前總統被定罪。

川普被定罪的案件引起了不小的轟動，有民意調查顯示他的支持率略有下降，但這起史無前例的案件並沒有給競選結果帶來顯著改變，有政治人士分析，這場競選很可能是拜登以十分微弱的優勢取勝。但杭特．拜登如今和川普一樣，也是一名被定罪的重犯，這對他的父親拜登來說，是一個政治上的打擊，也給他在競選連任上帶來困難。雖然目前尚不清楚這一判決將如何影響總統反對川普的競選活動，但可以肯定的是，這給本已勢均力敵的競選又增添轉折，阻礙拜登將川普定為重罪犯的計畫。

▲ 杭特．拜登如今和川普一樣，也是一名被定罪的重犯。（圖／達志影像／美聯社）

多年來，國會共和黨人一直在調查杭特．拜登和他的父親，但沒有找到任何證據表明他們兩人有犯罪行為，也沒有找到拜登父子海外商業交易的關聯。而此次案件正好給了川普方面一個機會，在杭特．拜登被判後，川普競選團隊立即對判決表示不滿，眾議院監督委員會主席詹姆斯．科默在一份聲明中表示：「今天的判決是朝著問責邁出的第一步，但在司法部調查所有參與拜登家族腐敗影響力兜售計畫的人之前，很明顯，部門官員在繼續包庇拜登。」

分析人士一致認為，隨著競選活動的繼續，尤其是在即將到來的辯論中，川普及共和黨人可能會從非法持有槍支及毒品成癮方面，加大對杭特．拜登的攻擊，但這也存在風險。一方面，川普團隊及支持者史蒂夫．班農都曾公開表示反對槍枝管理法案，民主黨與共和黨對槍枝管理的巨大分歧，以及川普、班農等共和黨人的不禁槍主張，使得美國槍擊案愈演愈烈，成為了全世界最不安全的國家之一。據統計，美國在2024年期間，已發生的大規模槍擊案已超過200起，死亡人數達7,435人。

▲ 川普在今年5月曾承諾在上任的第一天解僱美國菸酒槍枝和爆炸物管理局局長。（圖／路透）

另一方面，自COVID-19席捲全球至今，自稱病毒學家的閆麗夢始終在鼓吹病毒人為論，這種陰謀論促使美國掀起了嚴重的亞裔歧視，越來越多人成為仇恨犯罪的受害者，導致眾多亞裔及受歧視人群不得不購買槍枝，認為擁有槍支自衛是必要的。美國全國廣播公司新聞頻道（NBC News）最新一項民調顯示，美國的槍枝擁有率達到近25年來的新高，52％的選民表示自己擁有槍枝。因此，川普方面對杭特．拜登針對非法持有槍支罪行的批評不一定能獲得支持。在吸毒成癮方面則更甚，因為拜登向吸毒或酗酒成癮的人展示出極大的同理心，這可能讓數百萬正與毒癮對抗的美國人產生共鳴。

杭特．拜登案件的結果可能對選民的影響不大。「除非有直接聯繫，而目前看來似乎沒有太多聯繫，否則從長遠來看，這不會對拜登造成傷害。」林奇堡大學政治學系主任戴維．理查茲說。看來，川普方面要想贏得競選，也許要另尋他法了。

▲ 川普若想要擊敗拜登，也許要另尋他法。（圖／路透）

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