紛亂與內耗　台灣的未來何去何從..

▲國會本應是民主制度中協商與制衡的中心，卻也深陷如此的惡性循環，法案成為政治角力的籌碼，程序成為拖延或杯葛的工具。（圖／記者李毓康攝）



●宋慶瑋／教育人員

近年來，台灣政治最大的特徵，不是政策辯論的深化，而是對立的極端化，政黨不再以說服社會為目標，而是以擊潰對手為使命；不再追求公共利益的最大公約數，而是刻意放大差異、撕裂社會。任何議題，一旦被貼上政黨或意識形態標籤，理性討論便立刻終止，剩下的只有立場、是非靠邊站。雖然民主程序仍在運作，但民主精神早已空洞化，該怎麼面對，且由紛說。

台灣未來究竟何去何從？ 政治人物必須回到「治理」本身

對立並非自然生成，而是被刻意地「經營」，分眾媒體、側翼動員、話術剪輯、情緒標語，構成了一條完整的政治產業鏈。恐懼被反覆強化，仇恨被不斷複製，「不站在我這邊，就是敵人」成為顯規則。

在這樣的環境中，民主不再鼓勵公民思考，而是要求選民服從；不再尊重多元，而是逼迫選邊站，社會因此碎裂，信任逐漸崩解，紛亂與內耗接踵而至。

國會本應是民主制度中協商與制衡的中心，卻也深陷如此的惡性循環，法案成為政治角力的籌碼，程序成為拖延或杯葛的工具。立法不再以可行性與長遠影響為依歸，而是以能否打擊對手、製造輿論為考量。即便法案通過，也可能因行政操弄或選擇性執行而形同虛設，民主制度在表面運轉，實質卻早已失靈，在這樣的政治生態下，真正受害的不是哪一個政黨，而是整個社會。

年輕世代對公共事務感到疲乏，專業者選擇噤聲，公務體系陷入自保，政策缺乏延續性，改革只剩口號，任何長期規劃都可能在下一次政權輪替中被推翻。

民主若無法產生穩定而可信的治理延續，人們開始認為政治本就骯髒、對話本就無用，於是轉而期待強人領導，期待繞過程序，期待「快狠準」的決斷，這正是民主衰敗最典型的前兆，不是被一夕推翻，而是在無力與冷漠中被慢慢放棄。

台灣的未來究竟何去何從？答案在於重新理解民主的本質，民主不是保證每個人都滿意的制度，而是確保衝突能被制度化解，也可以保證政權輪替不流血；不是讓多數永遠勝出，而是讓少數不被碾壓。

它需要節制與妥協，更需要對制度的敬畏，沒有程序正義作為底線，民主只會變成赤裸裸的權力競逐，唯有實踐程序正義，民主價值才能真正獲得保存。

政治人物必須回到「治理」的本身，而不是永無止境的動員與對抗；媒體必須承擔公共責任，而非沉迷於流量與立場；而公民，也不能只在選舉時被動投票，而要在平時守住理性、拒絕被操弄。台灣的民主曾是驕傲，是亞洲少數成功轉型的典範；但若任由政治紛亂與內耗繼續侵蝕，它也可能成為一個只剩空洞的外殼。未來的方向取決於這個社會是否還願意為民主付出耐心、理性與自我節制的代價。

若我們繼續沉溺於對立，台灣的未來只會在撕裂中原地踏步甚至退步；但若仍有人願意守住民主的底線，哪怕步伐緩慢，只要方向對，台灣才有光明的未來。

