Line
台中市長提名的制度考驗　國民黨如何在中央布局與地方初選之間抉擇

我們想讓你知道…國民黨2026台中市長呈現「姐弟之爭」的膠著，協調提名誰、勸退誰，國民黨在這一局上，恐無法拿「民調數字」切割，也說服不了基層支持者，當年盧秀燕也是從黨內初選機制下勝出翻盤。筆者認為，初選不該是一場內鬥，而應是個展現制度公信力的舞台，也是一個是否比過去更進步的民主政黨的最後測試。

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲2026台中市長選舉這一局，國民黨內呈現立委江啟臣、楊瓊瓔的「姐弟之爭」。（合成圖／記者李毓康攝）

●杜聖聰／銘傳大學廣播電視學系主任

台中市楊瓊瓔與江啟臣這一局，不是簡單的「誰民調高就誰贏」，而是國民黨在中台灣，到底要怎麼對待自己的資深戰將？又要怎麼對待地方派系與基層網絡的試金石。

從政黨政治的經驗來看，「民調領先」頂多是「優先被看見」的理由，從來不是跳過初選、壓縮競爭者空間的正當性來源。尤其在目前的情勢下，江啟臣雖然在部分民調中仍維持領先，但外界最早宣稱的「二十幾趴大幅領先」，已逐步收斂到約十多個百分點，顯示其支持結構並非鐵板一塊，存在浮動與觀望空間。

政治學上，當領先幅度縮小，通常意味兩件事：

①基本盤尚未完全穩固，尚有相當比例選民持保留態度。
②內部爭議與負面動員正在侵蝕支持結構，過度操作「氣勢」反而傷害信任。

民調暫時領先　不是程序正義的免死金牌

在這種情況下，真正成熟的領先者應該展現的是「勝利者的謙卑」，樂於接受一套公開、透明的初選機制，透過全民調來證明實力，而不是急於用「徵召」或程序操作，把對手逼到牆角。民調暫時領先，不是程序正義的免死金牌。

楊瓊瓔從24歲投入公共事務，歷經兩屆台灣省議員、七屆立法委員，以及台中市副市長，從原台中縣大選區到合併後的市政體系，她在地方耕耘超過三十年，等於見證並參與了台中從縣到直轄市的所有關鍵階段。她的選區足跡從海線到潭子、大雅、神岡、后里，長期累積的其實是一整個地方政治與社會網絡，而不是單一選舉場次的「個人聲量」。

在國會表現上，她長期擔任經濟與產業相關委員會，並在地方建設、交通與產業升級議題上頻繁發言與爭取資源，公民監督國會聯盟等團體也多次就其問政質詢有具體紀錄。更關鍵的是，她曾被盧秀燕延攬為台中市副市長，對市府行政運作、市政建設進度與地方協調有第一手經驗，這樣的行政歷練，使她並非只是一位「立委型」政治人物，而是具備準市政領導人的完整履歷。

這一切加總起來，楊瓊瓔所代表的，已不是一個可以用「民調差一截」就輕描淡寫帶過的名字，而是台中地方藍營三十年累積的政治資本與基層情感。若這樣一個人，連「參加初選」的機會都被技術性排除，傳遞給基層的訊號是：忠誠與長期耕耘，原來在這個政黨並不重要。

中台灣「姐弟之爭」　接班人VS程序正義

長期觀察台中藍營的人都知道，盧秀燕、江啟臣與楊瓊瓔曾經被視為中台灣藍營的「鐵三角」，在地方派系平衡與中央資源連結上各有角色分工。其中，楊瓊瓔與黃復興系統、部分黑派地方議員與基層社團關係深厚，歷次選戰中也多次在危急關頭為國民黨守住艱困選區，這在地方媒體與政治分析報導中屢有提及。

如今，國民黨台中市長提名被形容為「姐弟之爭」，但如果從派系政治的角度來解析，其實更像是一場「中央欲塑造接班人」與「地方老幹部要求程序正義」之間的碰撞。

更敏感也更值得憂心的是：一旦黨中央被解讀為「只要你是自己人，就可以用徵召、喬、壓的方式跳過初選」，長期留在地方苦撐基層的那群人，很難不產生挫折感，甚至逐漸轉向冷淡與消極抵制。

▲盧秀燕,鄭麗文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲楊瓊瓔（前排左一）、江啟臣（右一） 「姐弟之爭」勸退不易，台中市長盧秀燕、國民黨主言席鄭麗文話沒說死，仍繼續協調，但基層已陷焦慮。（圖／記者游瓊華翻攝）

近期不斷出現「誇張領先」、「穩勝」、「不用初選也定於一尊」等框架，這是一種議題設定與輿論引導，企圖在心理上把對手邊緣化，使「不初選」看起來像是合理決策，而不是程序上的退步。但反過來說，民調差距逐步收斂，正說明這種過度包裝的「必勝形象」正在被基層的質疑與不滿慢慢稀釋。

值得強調的是，國民黨在過去台中市長與立委的提名上，並非沒有辦過初選：盧秀燕在2018年挑戰林佳龍之前，也是在黨內競爭中透過機制勝出，才有後來翻盤台中的機會。

如果當年可以相信初選、相信全民調，現在卻在「姐弟之爭」時刻突然轉向偏好不透明的協調與徵召，這不僅在邏輯上說不過去，更讓人不免懷疑：究竟是誰怕面對真正公平的競爭？

初選不是「傷筋動骨的內鬥」　是展現制度公信力的舞台

從政黨品牌經營的角度來看，初選不是一場「傷筋動骨的內鬥」，而是一個展現制度公信力的舞台：

同樣是國民黨人，讓社會看到黨內可以開大門、走大路，讓數據與規則說話。

敗者雖然失望，至少知道自己是輸在遊戲規則，而不是輸在黑箱操作。

當一個政黨連自己的資深立委都不敢交給全民調機制來檢驗，只剩下「放話、放民調、放壓力」，那外界很自然會問：國民黨在民主程序的成熟度上，是不是已經落後民進黨一截？這不是情緒性的嘲諷，而是對制度選擇的冷靜比較。

選舉從來不只是「候選人＋數字」，而是「信任＋動員」。失望的藍營選民不一定會投給民進黨，但他們完全可以選擇冷眼旁觀、不願出門、不願替你動員，這才是最致命的隱形成本。

成熟的政治人物，懂得在領先時去修補裂痕，而不是繼續製造對立；懂得給老戰友一個體面的舞台，而不是讓他們在自己人手裡被「政治消耗」。正因為如此，楊瓊瓔爭取的，其實不只是她個人的初選參賽權，而是台中藍營三十年地方耕耘的一點尊嚴，以及國民黨能不能比自己過去更像一個現代民主政黨的最後測試。

●以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 2026台中市長 國民黨 初選 2026大選

「什麼時候能進場？」吳淡如直言：這樣問的人，可能不..
紛亂與內耗　台灣的未來何去何從？
寄希望於台灣人民　硬的更硬、軟的更軟絶不是善策
戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦..

