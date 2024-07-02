張元植曾稱「登山會死人」　不登山就不會死？

▲ 登山好手張元植意外墜落身亡，享年36歲。（圖／翻攝自張元植FB）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

知名登山好手張元植6月28日驚傳在法國白朗峰墜崖身亡，享年36歲。

張元植生前曾在《報導者》上撰文表示，登山是一項「會死人的運動」，這賦予它獨特的重量感。他認為，登山與死亡的緊密關聯，使其與其他運動有決定性的差異。面對嚴重的後果，登山者必須全神貫注地感受山嶺釋放的每一個微小訊息，體會生命的珍貴與價值。

前台新金控專業經理人林克孝也一樣愛登山，最後也死在登山中。在他發生山難之前兩年，他出了一本書《找路─月光．沙韻．Klesan》，他在書中說：「坐在辦公室是一種具吸引力的腐蝕，讓人悄悄地從身體內部開始崩塌，直到剩下一張體力還不錯的嘴！」因此，他常利用假期追尋他內在的靈魂與寧靜。若非為了生活，他不喜歡這種錙銖計較、有極大心理壓力的工作，只有到深山中才能沉澱心靈，擺脫煩憂，找到那個真實的自我。

「愛山成癡」的林克孝，儘管身為位高權重的金控總座，平時卻嚮往與大自然為伍，他登山的目的與一般山友挑戰極限的壯志不同，而是仔細品嘗沿途的風光，同時尋找失落已久的原住民移民足跡，因為他曾說：「金融只是一份工作，山裡才有我的熱情」。顯然山裡有許多秘密，可以帶給他驚奇。

▲ 對登山者來說，登山不只是鍛鍊體能，延長壽命，也是擺脫塵世煩憂的良方，更是認識生命的途徑。（圖／Pixabay）

許多人質疑：「登山那麼危險，你不怕死嗎？」愛登山者回應說：「難道不登山就不會死嗎？」的確，地震、火災、車禍、意外或細菌感染等事故，都會造成我們死亡，只是我們常不經意欺騙自己，以為自己生活在平地或家裡比較安全。

對登山者來說，登山不只是鍛鍊體能，延長壽命，也是擺脫塵世煩憂的良方，更是認識生命的途徑，死亡只是「可能」，但不會作為登山者的「選項」。這個「可能」，讓我們意識到生命的有限、認識到人體的脆弱、體會到命運的無常。

正因為知道生命的短促，就更想要在這短暫的人生中，綻放出更璀璨的光芒，體會人類存在的意義，是為他人服務，為自己所心愛的家人而活著。

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