川普再臨　全球挑戰與應對之道

▲川普。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

川普（Donald Trump）再度當選美國總統，成為世界各地熱議的焦點。他以強烈的「美國優先」政策，試圖在國內外問題上實現美國利益的最大化。然而，這種政策導向不僅為美國國內帶來分歧，也使全球政治、經濟和安全局勢更加複雜。面對川普領導下的美國，國際社會如何應對其政策帶來的衝擊，成為當前的重要議題。

本文將以移民、毒品問題、貿易與外交等關鍵議題為切入點，結合公開數據與資料，剖析川普政策的實際影響與潛在風險，同時提出可行的應對策略，以期為全球在這場挑戰中尋求解決之道。

邊境與移民 從南方到北方的挑戰

川普長期以來強調邊境安全的重要性，尤其針對非法移民問題。值得注意的是，隨著南部邊境管控措施的加強，非法移民開始尋求其他路徑，加拿大邊境正迅速成為一個新的偷渡熱點。

《紐約時報》報導指出，美國北部邊境的非法移民拘捕數量在2023年至2024年間出現明顯上升。由於地理特性與監控資源不足，這一現象使加拿大的執法壓力倍增，也對美國構成新的挑戰。

為應對這一問題，川普政府提出擴大美加邊境的執法資源，例如增派人員、使用更先進的監控技術等。然而，這種單方面加強管控的方式，引發了與加拿大杜魯道（Justin Trudeau）政府間的外交摩擦。加拿大認為，移民問題應以合作為主，而非過度依賴邊界封鎖與單邊施壓。

儘管北部邊境挑戰上升，南部邊境依然是美國面臨的主要威脅。美國海關與邊境保護局（CBP）數據顯示，2024財年，美國查獲的非法毒品中，芬太尼占據絕大比例，總量超過14,000磅，達到歷史新高。這些毒品大部分通過墨西哥走私進入美國，毒品交易網路日益複雜。

川普強化南部邊境的執法力度，並呼籲墨西哥政府加強合作。但專家指出，單純依賴邊境管控並不足以解決毒品問題的根源。在美國國內，芬太尼的需求旺盛，加上戒毒與教育資源的不足，構成了毒品危機持續惡化的重要因素。因此，對於毒品問題，國內需求端的治理應與邊境管理並重。

▼川普強化南部邊境的執法力度，並呼籲墨西哥政府加強合作。（圖／達志影像／美聯社）

國際貿易 美國優先政策的雙刃劍

川普領導下的美國，對北美自由貿易協定（NAFTA）進行大幅修改，並推動美加墨協定（USMCA）的簽署。根據《世界經濟論壇》的報告，美國自2021年至2024年間，來自墨西哥與加拿大的進口量逐年增加，顯示區域內貿易依存度有所上升。然而，對於這些鄰國而言，川普的要求帶有一定強制性，例如提高汽車製造中的美國原料比例，限制外國投資等。

雖然這些政策有助於提升美國製造業的競爭力，但也在某種程度上削弱了北美地區供應鏈的靈活性。加拿大與墨西哥對此多有不滿，認為美國以保護主義手段犧牲了地區經濟的整體利益。

在川普2017年至2021年的第一任期內，他對中國大陸的經濟政策強調「脫鉤」與減少依賴。《世界經濟論壇》資料顯示，這一時期美國從大陸進口的商品總量顯著下降，取而代之的是更多來自東南亞國家的進口商品。同時，他還加強了對大陸科技公司的制裁，限制半導體等關鍵技術的出口。

這些舉措短期內有助於減少美國對大陸的依賴，但也讓雙方關係日益緊張，國際供應鏈的不穩定性進一步加劇。此外，美國企業也因關稅政策承受更高的生產成本，進而削弱了競爭力。

▼川普對中國大陸的經濟政策強調「脫鉤」與減少依賴。（圖／取自免費圖庫pexels）

外交關係 盟友與對手間的權衡

川普一向對北約（NATO）態度強硬，要求盟國承擔更多的軍費開支。在2024年任期中，他再度批評多數歐洲國家「依賴美國」，尤其是在應對俄羅斯問題上表現得不夠積極。這種態度引發了與盟友的裂痕，尤其是德國與法國等主要北約成員國。

雖然川普試圖通過施壓迫使盟友增加軍費，但此舉也使北約內部的信任基礎受到損害。部分歐洲國家甚至開始尋求更多獨立於美國的安全合作，顯示出對川普政策的不滿。

此外，川普在中東地區的政策明顯傾向以色列。他持續支持以色列對加薩地區哈瑪斯的軍事行動，並反對國際社會調停的努力。此外，美國對葉門戰爭的立場也引發爭議，特別是在沙烏地阿拉伯的人權問題上。

這些政策雖然鞏固了以色列與沙烏地阿拉伯等盟友的支持，但也使美國與其他國家的合作關係更加脆弱，特別是在伊朗核協議等問題上，川普的強硬態度可能導致地區局勢更加緊張。

▼川普在中東地區的政策明顯傾向以色列。（圖／達志影像／美聯社）

如何應對川普威脅 理性與合作的必要性

面對川普政策帶來的挑戰，全球各國應以冷靜與理性應對。首先，對於移民與毒品問題，需在打擊犯罪的同時，加強經濟合作與教育投資，從根本上減少非法活動的動機。

其次，在貿易領域，各國應探索區域間更多的合作機制，以分散美國政策變動帶來的風險。最後，在外交方面，應通過多邊機制平衡川普政策的影響，避免單一國家過度主導國際事務。

結語 挑戰中的機遇

川普再度當選，無疑使全球局勢更加複雜。然而，危機中往往也蘊含著機遇。對於國際社會而言，如何在這種情勢下保持穩定，甚至尋求新的合作模式，將成為決定未來的關鍵。理性與靈活應對，或許是面對川普威脅的最佳策略。

▼面對川普政策帶來的挑戰，全球各國應以冷靜與理性應對。（圖／路透）

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