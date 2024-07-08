ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

國際氣候治理的「蘿蔔」經驗：日本如何加速實現碳中和計畫？

我們想讓你知道…日本政府領頭發行的 GX 經濟轉型債券及相關的金融舉措，能夠吸引更多資金投入，減緩企業在設備革新、技術開發上的成本壓力，令產業的轉型過程更加順暢平滑。

▲ 環境部長彭啓明指出，台灣當前的碳費政策僅有「棍子」而沒有「紅蘿蔔」。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳志豪／顧問公司ESG專員

環境部長彭啓明說，目前減碳是用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔，因此他作為部長將找出適用於台灣的「蘿蔔政策」，而最好的案例是日本的「綠色轉型戰略」（Green Transformation, GX）及美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）。

美國「降低通膨法案」運用減稅與補貼措施扶植綠色產業，這並不難理解，比較特別的是日本使用的「GX 經濟轉型債券」（GX 経済移行債）。部分投資者可能認為，GX 經濟轉型債券僅是市場炒作的新金融產品；實際上，這是日本政府為因應氣候變遷、達成脫碳轉型所規劃的重要政策。

尤其 GX 經濟轉型債券不只是政府一頭熱，還獲得日本國民的熱烈支持，這讓世界各國更想瞭解日本綠色債券的秘密，台灣也迫不及待要向日本取經！

「綠色投資」搶手　市場高度重視

▲ 日本於今年2月成功標售第一、二回（分別為 10 年期、5 年期）規模共 1.6 兆日圓的 GX 經濟轉型債券。（圖／記者湯興漢攝）

今年2月，日本成功標售第一、二回（分別為 10 年期、5 年期）規模共 1.6 兆日圓（約 110 億美元）的 GX 經濟轉型債券。這兩次標售分別募得 2 兆 3212 億、2 兆 7145 億日圓，募款倍率高達 2.9 與 3.39 倍。當中 10 年期債券殖利率 0.74％，低於同期的普通政府債券的 0.75％，意味著政府能夠以更低廉的成本發出債務，也顯示該債券在國內的需求強勁。

到了今年5月，財務省繼續標售第三回的 10 年期 GX 經濟轉型債券，發行規模為3500 億元，實際募得金額為 1 兆 1007 億元，募款倍率 3.15 倍，高於前次發行的 10 年期債券的 2.9 倍成績。

從氣候債券倡議組織（Climate Bond Initiative, CBI）在2019年間，對歐洲投資者所進行的一項問卷調查中發現，投資者在購買綠債時，最看重的要素就是該綠債在發行時所作的綠色宣稱是否具有誠信，其次才是該綠債的價格。

▲ 投資者在購買綠債時，最看重的要素就是該綠債在發行時所作的綠色宣稱是否具有誠信。（圖／財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提供）

日本的 GX 經濟轉型債券實際應募金額遠高於預想，代表日本社會對於政府發行的 GX 經濟轉型債券相當歡迎，並且十分信任，認同它是國家經濟戰略與氣候變遷因應對策的重要工具，而不只是一個金融投資標的。

GX 經濟轉型債券的發行構想，正是將未來因應氣候變遷的相關措施視為成長的機會，透過向碳中和轉型來提高產業的競爭力、增加對國際淨零標準的制定能力，同時希望開發穩定、便宜的能源供給，進而帶動日本新一波經濟成長。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

創造國家綠色轉型的正向獎勵循環

近幾年來，日本越來越頻繁承受嚴重的颱風衝擊，2019 年年底，時任日本環境大臣小泉進次郎宣告，日本有必要宣告氣候緊急狀態來提高解決氣候變遷衝擊的決心。在中央政府號召下，東京都、京都市等地方自治體紛紛宣示 2050 年前成為實質零排放城市。最終在 2020 年年底，時任首相菅義偉宣示「日本 2050 年達到碳中和」，日本政府正式投入 GX 的國家戰略之中。

▲ 日本前首相菅義偉於2020年底宣示「日本2050年達到碳中和」。（圖／路透社）

為了制定國家減碳計畫，先是 2021 年由外務省更新減碳國家自主貢獻（NDC）目標，原訂 2030 年度溫室氣體排放要比 2013 年度減少 26％，現在提高到46％。產經省也在 2022 年推出《GX聯盟基本構想》，並且舉辦相關會議，研議法案細節，希望運用政府、產業、民眾與研究單位之力，加速日本脫碳轉型時程。到了2023年初，日本內閣決議通過《GX實現基本方針》，規範了綠色轉型的重點措施。

在《GX實現基本方針》內，綠色投資被描述為「成長目標型碳定價構想」，其中 GX 經濟轉型債券是極為關鍵的一塊規劃。日本政府認為脫碳轉型不能單憑企業一己之力完成，需要市場各方挹注才能達到。因此，政府引入了氣候債券與相關金融工具，吸引大量資金投入。

產經省計畫在未來十年內，每年持續發行一定金額，達到總規模 20 兆日圓的 GX 經濟轉型債券做為早期投資；並且過程中結合公部門與民間的力量，在日本創造超過 150 兆日圓的綠色投資。這種公、私部門合作的融資形式，也有助於建立投資者對於新型能源、脫碳技術的信心，消弭市場的懷疑態度。

▲ 在《GX實現基本方針》內，綠色投資被描述為「成長目標型碳定價構想」。（圖／記者高兆麟攝）

瞄準「脫碳」的關鍵經濟項目

GX 經濟轉型債券所募得的資金，會瞄準民間企業難以自力投資的項目（如脫碳新創技術），而且優先支援競爭力高的產業，一面落實日本國內產業的總排放量減少，一面維持經濟成長。

在日本政府雄心勃勃的 150 兆元投資額構想中，20 兆元將用於高技術成本的再生能源技術研發、7 兆元給予氫、氨等新式燃料研究與提煉設施，11 兆是次世代的電網建構，確保低汙染的電力供給無虞。

另外，政府還規劃了 70 兆元投資傳統高碳排放的重工業部門，包括共 8 兆日圓分配投入鋼鐵、化學、水泥、造紙原料等產業。在內閣的第 7 次 GX 實行會議中，還提到創新 GX 產品如綠色鋼鐵／化學品等將需大量投資。

由於綠色轉型相關的技術研發具有較高門檻，要求更龐大的資金規模，為了使整體投資環境更加牢靠，日本政府也嘗試建立創新的金融方法，確保氣候債券能夠為環境帶來正面效益。政府將協助民間機構評估風險、提供債券的判斷標準，令投資的風險公開透明，增加金融機構的投資意願。

▲ 綠色轉型相關的技術研發具有較高門檻，資金規模也更為龐大。（圖／取自台電官網）

氣候治理與經濟低碳轉型所需要的投資金額規模龐大、牽涉影響的面向寬廣複雜，因此對於企業或政府而言，都不是容易的事情。日本政府領頭發行的 GX 經濟轉型債券，以及相關的金融舉措，能夠吸引更多資金投入，減緩企業在設備革新、技術開發上的成本壓力，令產業的轉型過程更加順暢平滑。《GX 實現基本方針》是亞洲國家推動綠色轉型的重要參考，對於正在規劃碳定價政策的台灣來說，GX 經濟轉型債券更是個很值得學習的方案。

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

►從治療重症傷患看見兇嫌愈加放肆　死刑能嚇阻重大犯罪

►李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營

►工業文化遺產「Taiwan Can Lead」　北科大建國啤酒廠校區活化策略

投稿
申訴
關鍵字: 綠色債券 GX 日本 淨零 碳中和 脫碳 產業轉型 環境部 張慶華 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
國際氣候治理的「蘿蔔」經驗：日本如何加速實現碳中和..
光電反噬　太陽能源其實並不乾淨
從治療重症傷患看見兇嫌愈加放肆　死刑能嚇阻重大犯罪
李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營
工業文化遺產「Taiwan Can Lead」　北..

推薦閱讀

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營

從治療重症傷患看見兇嫌愈加放肆　死刑能嚇阻重大犯罪

國際氣候治理的「蘿蔔」經驗：日本如何加速實現碳中和..

凸搥特偵組

工業文化遺產「Taiwan Can Lead」　北..

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

60元便當店被國稅局盯上而歇業　檢舉獎金入法摧毀善..

美大選後雙率皆降？　壽險業5大策略因應變局

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

日本「23年前運鈔車搶案」嫌犯遭逮！　持假護照入境秒被識破

日本「23年前運鈔車搶案」嫌犯遭逮！　持假護照入境秒被識破

日本東京都小平市23年前發生一起運鈔車搶案，當時車上超過1億日圓（約新台幣2015萬元）現金與支票被奪走，護送鈔票的警衛遭歹徒持槍攻擊，身受..

6小時前

菲日簽署相互准入協定　可在對方領土訓練部隊

菲日簽署相互准入協定　可在對方領土訓練部隊

力拚甲子園與東京大學　台灣留學生李玟勳敲3分彈獲日媒關注

力拚甲子園與東京大學　台灣留學生李玟勳敲3分彈獲日媒關注

沖繩芒果2顆1800！他住日本30年「只吃過2次」：直接飛台灣吃

沖繩芒果2顆1800！他住日本30年「只吃過2次」：直接飛台灣吃

日媒盤點「旅日13大NG行為」　當地人怒：衣服都被弄髒

日媒盤點「旅日13大NG行為」　當地人怒：衣服都被弄髒

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

李逸洋任駐日代表　堅決站在民主..

一個重症醫的視角：必要維持死刑

日本如何加速實現碳中和計畫？

凸搥特偵組

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面