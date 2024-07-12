攜子自殺悲劇頻傳　社會安全網漏接來不及長大的孩子

● 李建璋／台大急診醫學部臨床教授

新北市中和區一名嫁給台灣人的34歲簡姓中國籍女子因與公婆相處不睦，7月2日負氣帶著2個女兒離家，並到碧潭邊輕生，導致小姊妹溺斃，而簡女則自行上岸獨活；7月9日，新北市三重區一名42歲的廖姓男子先揮砍7刀殺妻後，駕車帶著6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋旁輕生；7月10日，台中市南區一名44歲的林姓國中教師疑似因產後憂鬱症，抱著2歲的女兒自社區大樓頂樓墜下；同日，桃園市平鎮區一間旅館驚傳雙屍命案，46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子帶2名小孩在該旅館擔任臨時工換宿，但中午被旅館員工發現夫妻倆陳屍在床上，據傳夫妻倆有經濟壓力，四處躲債，孩子表示爸媽在喝飲料之前有向他們道歉，但沒說原因，隨後躺在床上即不省人事。

近一周以來，攜子自殺的人倫慘劇不時躍上社會新聞版面，一次又一次地震驚社會。在英語中，有「Filicide-Suicide」這樣的新詞彙，英文字根 fil 是「兒子」意思，cide 字尾是導致死亡的事，Filicide是殺子，suicide是自殺，Filicide-Suicide 即「攜子自殺」。

Filicide-Suicide 攜子自殺在日本佔所有兒虐致死的1／3，在台灣也已經變成致死兒虐的一個重要形式，逐年上升，但是我們的社會安全保護網卻漏接這一群來不急長大的天使。

▲ 攜子自殺在台灣已經變成致死兒虐的一個重要形式，且比例逐年上升。（圖／翻攝自Facebook／Chien-Chang Lee）

Filicide-Suicide 的背後心理機轉有二，一則為愛（Altruistic）、另一則為恨（Spouse revenge）。為愛而攜子自殺是父母擔心他自殺後，世上沒有人會愛她的小孩，所以一起帶子女離開人世，為恨殺子是因為要報復另一半分手。為愛還是居多數，為恨通常是衝動而為。

成人自殺不是完全沒前兆，憂鬱症病史，反覆自殺病史的還是居多，如果他們有年幼子女，肯定是被自殺的高危險群，但是我們並沒有一個系統性的制度，把這群高被自殺危險的年幼子女做系統性評估、給予養育資源，甚至提早安置。

政策問題要政策解決，這是我看到的兒童保護網漏洞之一，需要國家投入資源來保護這群天使。

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