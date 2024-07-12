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社會安全網難接住所有人　善用多元扶貧求助管道

我們想讓你知道…我們常以為經濟困境是一時一刻的事，但實際上，從出現危機、尋求解決到整個支持系統的崩解，會有一段歷程。多關心身邊的人，還是有機會可以早期發現的。

● 李俊宏／衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任

近期接二連三發生父母帶著孩子尋死的人倫悲劇，包括中國籍新住民帶2名女兒跳碧潭、三重狠爸砍妻殺子、台中女老師抱子跳樓、平鎮旅館夫妻輕生等案，發生這類事件都讓人感到遺憾，在社會的許多角落，有的家庭並沒有辦法好好地享受天倫之樂，甚至出現危機。

社會安全網，不大可能撈住所有的人。這其實是敏感度（sensitivity）的問題，你想要撈住所有有需求的人，敏感度拉高，代價就是出現偽陽性的機會也會比較高，要靠台灣的關懷訪視量能是做不到的。

這部分，還是得要公眾教育，鼓勵多關心身邊的人，搭配自殺守門人，一問二應三轉介，早期辨識風險跡象，早期啟動協助。

經濟困境，在事件中我們常以為是一時一刻的事，但實際上，從出現危機、尋求解決到整個支持系統的崩解，會有一段歷程。這個歷程，多關心身邊的人，還是有機會可以早期發現的，也可以避免一些遺憾的事情發生。

最後，台灣從債務更生到扶貧，其實是有系統跟機制的，記得過去有一段時間卡債盛行，甚至逼死借款人的那段時間，是有專線可以提供相關協助的，現在也是一樣。

讓民眾能廣為周知，讓求助的管道更多元，死亡比較不會成為唯一的選擇。

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關鍵字: 攜子自殺 自殺 人倫悲劇 經濟困境 債務危機 扶貧 高風險家庭 李俊宏 雲論

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