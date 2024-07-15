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警察殉職如某種社會性祭獻　《國定殺戮日》成現實

我們想讓你知道…許多人喊著正義或人權，誇誇其談所謂教育理念或社會公平，但其實把自己隔離在安全區域，讓別人替你擋刀擋槍、擋逆向來車。

● 祁立峰／國立台灣師範大學國文學系教授、作家

一名28歲的黃姓員警在巡邏時，警車遭到逆向的賓士強烈撞擊，不幸殉職。如果各位有看到監視器畫面，那真是怵目驚心——賓士車一路逆向狂飆，幾乎沒有煞車直接衝撞停等紅燈的警車，警車車體變形、噴飛到對向騎樓。

駕駛賓士逆向的是25歲黃姓男子，黃男表示自己疲勞駕駛，但隨後坦承有吸食被稱為「喪屍毒品」的依托咪酯。新聞畫面裡黃男雙手小腿刺青，這種被稱為「包手」的刺青方式，被鄉民認為是「+9猴」、「包手猴」的標配。

隨著調查深入，更多關於黃男的案件被爆出來。今年4月在新北64快速道路發生一件離奇命案：女子從7層樓高的64快速道路墜落身亡，這位女子就是黃男的前妻，事發當時黃男在其後追逐。我還記得這起命案，當時八卦版就曾討論過女子或許不是墜落而是遭推落，但畢竟這不過是諸多社會新聞的其中一條，網友也沒有辦案查案的神通。

今年6月黃男再度在三重持西瓜刀與人談判，五天前又出現在菜寮公園揮舞開山刀。一個包手+9猴犯下這些破事其實不讓人意外，或者說不過是他的日常，但讓我們意外的是為什麼他還存在我們的日常生活裡？還能無照毒駕橫行？

▲ 25歲黃姓嫌犯前科累累，除了毒品前科外，今年6月18日持刀談判被依《社維法》送辦，7月7日又在警方臨檢時拿刀比劃，二度被送辦。（圖／記者戴上容攝）

在死刑的判決書裡，法官通常這樣寫：犯嫌「有永久隔離於社會之必要」。這個+9猴或許罪不致死，但從4月以來的這些案件，應該有暫時隔離於社會之必要吧？

其實這整個件事真的讓人細思極恐。被撞死的員警與弟弟都是警察，應該是勤懇認真、希望能早點賺錢幫助家計的年輕人吧？至於+9猴作什麼工作，新聞沒報導，但他無照開賓士車、吸食喪屍毒品，應該有弄錢的法子，是詐騙還是撈偏門就不得而知了。

整件事很像某種社會性的祭獻。因一個背好幾條案子卻一再交保的+9，終於犧牲了另一個認真工作的年輕人。火車上員警處理糾紛被砍死；台南兩位警察查贓車時被割喉身亡......這樣不等價的交換，為何反覆發生？且這次警察並不是執行危險勤務，只是停等紅燈就遭遇橫禍。也就是說我們任何人在那個路口，都難逃死劫。

▲ 28歲的黃姓員警只不過是廷等紅綠燈，就遭25歲黃姓男子逆向飆速駛來的賓士車撞死。（圖／記者戴上容翻攝） 

+9猴也不是一天養成的。這個25歲的黃男過去是什麼樣的生活？在國高中是什麼樣的學生？國中打架，高中輟學？交到壞朋友？老師不敢管，父母不關心？他既然不在體制關懷的範圍，他也不會在乎體制。

當危害社會運行的狀況越來越多，一般人也無法正常生活。如此一來，正常人該如何自保？其實就是反過來、自我隔離於危險的社會情境。

而這正是目前台灣發生的現象——公立學校推行常態教學，班上什麼學生都有，我就把自己小孩擠破頭送去私校；醫療量能不足，急診排不到病床，我就花大錢自費去頂流的醫療機構；滿街都是+9猴飆車，包手猴吸毒，我就住豪宅，請24小時全天候保全。

請注意，要成為上述的正常人代價非常高。就像電影《國定殺戮日》裡，花大錢改裝警備森嚴的豪宅，在安全屋裡旁觀他人弱弱相殘。

▲ 電影《國定殺戮日》裡，主角花大錢改裝警備森嚴的豪宅，在安全屋裡旁觀他人弱弱相殘。（圖／《國定殺戮日》劇照）

所以我每次談到這問題都感到如此悲痛。許多人喊著正義或人權，誇誇其談所謂教育理念或社會公平，但其實把自己隔離在安全區域，讓別人替你擋刀擋槍、擋逆向來車。

但你有沒有想過這樣隔離可以安全多久？總有一天老師不在乎學生是不是帶違禁品，警察不在乎路上是不是有毒駕。社會沒有人願意當煞車片，那就是火車對撞的慘劇。你只是出門過馬路就可能被毒駕撞死，只是經過學校就可能被乾哥拿彈簧刀砍死。到了那個時候，誰又能置身事外呢？

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● 本文獲授權，轉載自「祁立峰」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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