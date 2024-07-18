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川普重返白宮恐衝擊與盟友關係　兩岸維穩方能保台

我們想讓你知道…台灣缺乏戰略自主的空間，兩岸執政當局目前更沒有改善關係的可能，因此賴政府必須對美國大選後的中美關係變化，儘早研擬因應對策。

▲ 美國前總統川普13日在賓州造勢遭槍擊後，被拍到臉上帶有血跡、高舉右臂在國旗下方握拳的照片。（圖／達志影像／美聯社）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

根據《華盛頓郵報》及《紐約時報》的報導，美國前總統川普本月13日遭槍擊後，被拍到臉上帶有血跡、高舉右臂在國旗下方握拳的照片，認為「可能永遠改變美國」。川普因此成為一名「悲劇英雄」，但卻掩蓋現場混亂暴力、有人死傷、美國政治更加危險的現實。

美國人民一向崇拜英雄，麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍是二戰英雄，後雖因韓戰遭時任總統的杜魯門（Harry S. Truman）解職，但回國後受萬人空巷歡迎；美國前總統雷根（Ronald Wilson Reagan），以當年以好萊塢巨星身分問鼎白宮，發表競選演說時的表現被台下質疑是否是在演戲，但他銀幕上的西部英雄形象深入人心，不僅讓他順利當選，且被美國輿論評為「20世紀最偉大的美國總統」。

川普大難不死，使他在今年的美國總統選戰，贏面大增。川普的對手是老邁的現任總統拜登。實際上，早在今年6月27日的首場辯論會中，拜登的「災難表現」，就連民主黨內都傳出要他退選的呼聲。美國智庫兼民調機構「皮尤研究中心」（The Pew Research Center）隨後公布的調查結果，川普以44％的支持率領先只有40％支持率的拜登。在槍擊事件後的國際賭盤顯示，川普贏得大選的機率攀升至58.47％，排名第二的是擁有13.2％機率的副總統賀錦麗（Kamala Harris），拜登則只有12.99％。

▲ 6月27日的首場辯論會中，拜登的「災難表現」，讓川普贏面大增，也讓民主黨內部傳出「換登」的呼聲。（圖／達志影像／美聯社）

拜登曾評估美中競爭是「21世紀民主與專制的較量」，目前難以預測的是，這場槍擊事件對美國的民主政治運作，會造成多大的影響。

美國政治兩極化嚴峻　安內重於攘外

「蘇東劇變」後，著名政治學者福山（Yoshihiro Francis Fukuyama）於1992年出版了《歷史之終結與最後一人》（The End of History and the Last Man）一書。福山斷言資本主義最終戰勝共產主義，西方自由民主是人類政府發展的最終模式。但2014年福山發表新書《政治秩序及其衰落》（Political Order and Political Decay），對前述觀點做出修正，強調國家治理能力對維持政治穩定的重要性。

2016年11月川普勝選美國總統，福山在《金融時報》又發表專文〈對抗世界的美國：川普治下的美國與新全球秩序〉（US against the world？Trump’s America and the new global order），明確提出人類世界已進入民粹式民族主義主導的動盪時代。事實顯示，今年歐洲地區的選舉，就出現了右翼當道的普遍現象。

▲ BBC中文網評論指出，這些子彈撕裂了今年的總統競選活動，破壞了美國的社會和文化結構。圖為川普遭遇槍擊瞬間。（圖／路透）

論及槍擊事件對美國國內政治的影響，《BBC News 中文》評論說：「這些子彈撕裂了今年的總統競選活動，破壞了美國的社會和文化結構。」評論指出：「數十年來在美國政治中建立起來的安全假像已被戲劇性地擊碎了。這讓人回想起20世紀60年代的美國，也存在著嚴重的政治兩極分化和功能失調問題。」

因此，無論由誰勝選入主白宮，當務之急應是「安內重於攘外」。槍擊事件後，美國一些跨黨派人士已呼籲「言論降溫」和「國家團結」。拜登展現了民主風範，除通話川普表達關切外，兩度發聲呼籲團結。拜登已啟動一項獨立國安調查，並承諾會公布結果；與此同時，川普也預告修改共和黨全代會主調，聚焦團結。

川普若勝選　與盟友關係動盪

對於川普的可能勝選，無論美國的敵人或朋友，都會進行「超前部署」的工作。中國大陸智庫人士普遍認為，只要「中國崛起」的勢頭不變，美國不會放棄視中共為主要戰略競爭對手；何況，美國國內瀰漫的「反中」氛圍，也不容許任何政治領袖此刻對中共示弱。被川普挑選為競選搭檔的聯邦參議員萬斯（J.D Vance）即認為，美國沒有足夠的工業能力來支持烏克蘭戰爭和以色列戰爭，而必須把重點放在遏制中國。

▲ 被川普挑選為競選搭檔的聯邦參議員萬斯認為，美國必須把重點放在遏制中國。（圖／路透）

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但如《經濟學人》所分析，川普與美國的歐、亞盟友關係動盪，可能使他再次當選後，削弱各國對中政策上的凝聚力。尤其是，川普可能會讓拜登努力耕耘亞洲夥伴關係的成果付諸流水。例如，日韓必須付出更多的代價，來換取美國的防衛支持。這些都會減輕中共受到外部集體圍堵的壓力。

但大陸智庫人士對川普的疑慮，似乎更甚於對拜登。主要因為前者較後者更加難以預測。最難預測也是中共執政當局最感關切的是，「在商言商」的川普在勝選後，會對中共祭出什麼樣的經濟制裁手段，以及中共會在地緣政治上，付出多大的代價來與美國進行利益交換。

如《經濟學人》所說，整體而言，川普當初發動的貿易戰，對中共貿易造成負面影響，但讓美國在貿易上受益。川普的經濟顧問食髓知味，可能在他第二任期內對中共採取更嚴厲的做法。川普的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）即在去年出書，提出下列方案：不僅基於安全理由還基於「長期經濟損害」來審查中國投資；禁止任何中國公司在美國營運，除非美國同類型公司在中國獲得同等對待；禁用TikTok。更重要的是，為了達成「平衡貿易」的目標，萊特海澤建議應再次大幅增加關稅。

▲ 川普的貿易代表萊特海澤認為，為了達成「平衡貿易」的目標，應再次大幅增加關稅。（圖／路透）

因應台美中關係變化　積極推動兩岸交流

川普的退群行動促使美國的歐洲盟友朝向追求戰略自主，亞洲的盟友也被迫調整與中共的關係。台灣缺乏戰略自主的空間，兩岸執政當局目前更沒有改善關係的可能，因此賴政府必須對美國大選後的中美關係變化，儘早研擬因應對策。

首先，習近平曾強調要「牢牢掌握兩岸關係發展的主動權主導權」，台灣不是烏克蘭，但俄烏戰爭的發展走向，會影響中共未來的對台政策。例如，中共的兵棋推演，就不會排除一旦兩岸衝突，美國派兵參戰的可能性。

其次，無論何人如主白宮，都不可能輕易放棄玩「台灣牌」；川普喜好「單打獨鬥」，台灣只是他手中的籌碼，台灣的價值取決於它在川普眼裡的「邊際效益」。

最後是「自助人助」。團結內部，積極推動兩岸交流與恢復兩岸對話，才是台灣維護國家安全、趨吉避凶的根本之道。

▲ 積極推動兩岸交流與恢復兩岸對話，才是台灣維護國家安全、趨吉避凶的根本之道。（圖／路透）

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趙春山專欄 趙春山

曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信只有兩岸和平對話才能創造兩岸互利共贏的局面。

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關鍵字: 川普 美國 共和黨 盟友 美中關係 台美關係 戰略自主 趙春山 美麗島電子報 雲論

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