聯俄制中？美俄會談的幕後　地緣政治的賽局

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在沙烏地阿拉伯進行「高層團隊會議」。但在場沒有烏克蘭也沒有歐洲國家代表。（圖／翻攝自X.com／@Secretary Marco Rubio）



●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

川普在競選總統期間聲稱，他可以在24小時內結束烏克蘭戰爭。川普勝選上任後開始兌現他的承諾，但「起手式」卻讓外界大吃一驚。

本（2）月18日，由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）率領的兩國「高層級團隊」（high-level），在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行了長達4.5小時的會談。值得注意的是，烏克蘭和其他歐洲國家都沒有參與。

美俄關係回溫 烏克蘭與歐盟被放生

根據外電報導，美俄會後已就下列4項議題達成初步共識，第一，雙方同意建立磋商機制，解決美俄「雙邊關係中的麻煩」，以實現外交關係正常化，並將重新確立雙方外交使團的運作；第二，雙方各自任命高層級團隊，以持久、永續且雙方可接受的方式，盡快結束俄烏衝突；第三，俄烏戰爭成功結束後，就雙邊地緣政治利益、歷史性經濟與投資機會等議題，在未來進行合作；第四，雙方持續參與並確保過程及時推展且有成效。

從上述共識的內容可知，這次會談並沒有為結束俄烏戰爭提出具體辧法，但卻讓美俄關係出現「止跌回升」的效果。

俄羅斯總統普丁讚揚美俄談判成果，因為，如倫敦國際戰略研究所（IISS）歐俄高級研究員戴維斯（Nigel Gould-Davies）所說，「整起協商一開始就似乎一面倒偏袒俄方。甚至可能要質疑這是否能被稱為協商，還是某種程度上算是美國的一系列屈服。」

對於俄烏戰爭談判問題，俄羅斯曾堅持在「北約擴張」、「烏克蘭加入北約」與「北約部隊部署烏克蘭」這3件事上，絕對不會讓步，看來美方的回應讓普丁相當滿意。實際上，在川普與普丁通話後，美俄能夠舉行雙邊會談，就讓俄羅斯得以擺脫因俄烏戰爭而遭受到的國際孤立。

▲長達4.5小時的美俄高層會議，沒有解決烏俄戰爭問題，反讓美俄關係「止跌回升」。美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（示意圖／路透）

烏克蘭的處境有如「人為刀俎，我為魚肉」。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，絕不接受美俄之間關於烏克蘭的決定；但川普認為是烏克蘭挑起這場戰爭，並且批評澤倫斯基為「獨裁者」，是想從美國的援助「撈油水」。此外，川普還附合俄羅斯的觀點，即烏克蘭要想參與談判，首先要舉行新的選舉。

在缺乏如拜登政府當時提供的援助下，很難想像烏克蘭能把這場戰爭持續打下去。澤倫斯基在「勞民傷財」之餘，最終淪至「割地求和」的下場，真會讓他情何以堪。一旦美國決定「出局」，澤倫斯基的「靠山」只剩下他在歐洲的朋友。

澤倫斯基僅剩的「靠山」 歐洲朋友心有餘力不足

川普處理俄烏戰爭的手法讓歐盟深感震驚。以法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為首，歐洲各國領導人自本月17日起2度舉行緊急峰會，除了表達支持烏克蘭的立場外，並且強調在烏克蘭及其歐洲盟友未參與的情況下，任何和平談判都無法進行。

英國《經濟學人》曾經指出，俄羅斯出兵烏克蘭的舉動，加強了歐盟的凝聚力，但問題是如何能維持這股團結的氣氛。俄烏衝突後，歐盟各成員國對於烏克蘭能否加入歐盟，以及要制裁俄國到何種程度，即存有不同看法。何況，在歐洲面臨挑戰之際，歐盟最大的兩個國家德國和法國，都遭遇了領導力危機；英國退出歐盟，如今在歐洲大陸的影響力已大大削弱。

對歐盟而言，要幫助烏克蘭對俄進行一場「持久戰」，可能是「心有餘而力不足」。CNN根據德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy） 的統計數據報導稱，歐洲已提供烏克蘭1380億美元的援助，超過美國提供的1190億美元。但一般認為，歐洲是否有意願和能力提供更多資金，投入軍備等共同事務，殊堪疑問。

▲歐洲各國領袖在馬克宏（Emmanuel Macron）的號召下出席俄烏戰爭非正式緊急峰會。（圖／取自X／@vonderleyen）

如果美俄談判達成俄烏停火，但卻造成大西洋聯盟的分崩離析，那將是後冷戰時期地緣政治的一個重大變數。《紐約時報中文網》評論說；「自20世紀40年代末冷戰開始以來，克里姆林宮一直夢想著把美國從歐洲安全基石的地位上推下去。」

美國副總統范斯（J.D Vance）本月14日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的一番發言震驚全歐。外媒評論他的講話表明與作為傳統盟友的歐洲國家相比，美國可能更願意與俄羅斯合作。范斯罕見抨擊歐洲國家使用他所稱的「不民主」的方法，來限制極右翼政黨。

在川普第一任期內，即因要求盟國增加軍費開支分擔防務，而損害到美國與盟國的互信；川普第二任開始又採「無差別待遇」威脅對外徵收關稅，更使同盟關係雪上加霜。

中俄是「協作夥伴」 美想「聯俄制中」真是想太多

川普「在商言商」，他或許認為保衛歐洲的成本太高，與莫斯科達成某種和解，將使美國能夠撤回更多的軍隊，或者將國家安全資源轉向中國，即國務卿盧比歐（Marco Rubio）所指的「最大威脅」。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾坦言，中俄結盟是他心中最大的夢魘。芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）也曾表示，美國通過俄烏戰爭，把俄羅斯推向中國，是最大的戰略失誤。有人認為，川普促進美俄和解的戰略考量，消極的是避免中俄結盟；積極的甚至想「聯俄制中」。

普丁不是省油的燈，他也懷有「恢復帝國榮光」的雄心。因此，俄烏戰爭「停火」不等於「止戰」。1975年7月30日在芬蘭首都赫爾辛基舉行的「歐洲安全合作會議」，被視為戰後東西方和解的象徵，但卻是前蘇聯的一場外交勝利。西方默認應維持歐洲現狀，不在會中公開指摘前蘇聯戰時非法掠奪的土地。但會後前蘇聯卻大規模擴張軍備，歐洲安全沒有得到保障，美國也順勢加速「聯中制蘇」的戰略。

對中共而言，對俄關係既屬「大國關係」，又是「周邊國家關係」。中俄建立「戰略協作夥伴關係」，其中多了「協作」兩個字，就凸顯雙方關係的特殊性。所謂「聯俄制中」的說法，應是想多了！

▲美國總統川普（左）選舉期間曾宣稱可在24小時內結束烏俄戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基（右）只剩歐洲朋友了。（左圖／達志影像／美聯社、右圖／路透）

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