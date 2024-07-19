ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

政治凌駕專業　納保官「球員兼裁判」難捍衛納稅者權益

我們想讓你知道…我們的納稅者保護官最糟糕，因為設在稽徵機關下面，周一至周四是稅官，周五是納稅者保護官，試問如何保護納税人？

▲ 立法院16日三讀通過《電業法》第49條修正草案。（圖／翻攝國會直播）

● 李克／退休人員

立法院16日三讀通過《電業法》第49條修正草案，三讀條文明定，電價審議委員會成員的學者專家及相關民間團體代表不得少於1／2。

台電去年虧損約1,985億元，加上前年虧損2,675億元，雖透過納稅人的血汗錢撥補1,500億元，至5月底的累積虧損仍高達4,428億元，電價穩定基金餘額為0，無從穩定電價。若真正反映成本，電價本來應該漲，但經濟部怕對1月大選造成負面衝擊，利用政府機關代表過半的電審會，做了政治性的決斷而不調漲，顯見電審會配合經濟部的政治操作，並不專業。

再談檢視電審會的17位委員，工商及消費者團體代表3位及專家學者5位兩者共8位，政府機關代表就有9位，違反104年初立院決議「電審會」政府代表不得超過1／3，不但違法使電審會失去獨立性，更淪為政治工具。這才是「使電價審議具不確定性，影響台電財務，不利台電永續經營」的關鍵因素。

查詢網路台灣稅務案件中政治凌駕專業的情形如何？

▲ 政治凌駕專業確實存在，這對稅務公平性和專業性造成了影響。（圖／記者吳佳穎攝）

在網路查詢「台灣稅務案件中，政治凌駕專業的情形如何？」結果AI給出的答案，政治凌駕專業確實存在，這對於稅務公平性和專業性造成了影響。以下是幾個具體的例子：

1.囤房稅改革：囤房稅的決策過程中，政治考量往往超過專業建議。雖然囤房稅的初衷是為了打擊房地產投機行為，但實際效果有限，甚至導致租金上漲。學者指出，這樣的稅改政策可能適得其反，因為持有者可以將增加的稅負轉嫁給租戶或買家，反而加劇市場供需失衡。

2.太極門案：這是一個典型的稅務與司法不公的案例。太極門案中，檢察官侯寬仁的起訴書被認為自始違法，且司法判決最終證明太極門無罪、無欠稅。然而，國稅局仍然糾纏不休，無視司法判決和監察院的調查結果，這顯示出政治力量對專業判斷的干預。

這些例子顯示出，當政治力量凌駕於專業判斷之上時，往往會導致政策效果不佳，甚至損害公共利益。

台灣怪現象有法不依法　常常「球員兼裁判」？

▲ 依據《納保法》之精神，納保官應具客觀中立性。（圖／CFP）

在稅務救濟程序上最為明顯，雖然有訂定法條規程，如「稅捐稽徵機關復查委員會組織規程」、「訴願審議委員會組織規程」但實際執行卻違背其立法精神，人民一旦進入稅務行政救濟，宛如墜入無底深淵，永無寧日。在稅務案件中，納稅者權利保護官（以下稱納保官）被認為可能存在「球員兼裁判」的疑慮。依據《納保法》之精神，納保官應具客觀中立性，以目前納保官設置於各稽徵機關內部，多屬兼任，與權責單位人員關係密切，所受理之納稅者權利保護案件亦可能為承辦或複核之案件，又欠缺完善之迴避機制及一定程度外部人員或力量之介入，恐較難消除外界對「球員兼裁判」、「官官相護」之疑慮。稅法泰斗葛克昌教授曾公開表示，我們的納稅者保護官最糟糕，因為設在稽徵機關下面，周一至周四是稅官，周五是納稅者保護官，試問如何保護納税人？套用電影《少林足球》中，魔鬼隊總教練強熊的經典台詞：「裁判、球證、旁證全是我的人，你怎麼和我鬥？」

監察院財政及經濟委員會、司法及獄政委員會聯席會議於108年1月2日通過監察委員李月德、趙永清及高涌誠提出之調查報告，提出四點調查意見請財政部與司法院檢討改進。針對納保官造成「球員兼裁判」之疑慮，以及稅務專業法官證明書核發資格寬鬆問題促請檢討，迄今紋風不動，笑罵由他笑罵，好官我自為之。專業歸專業，政治歸政治，依法行政，才是民主法治國家。

▲ 納保官設在稽徵機關下面，難以保持行政中立，如何捍衛納稅者的權益？（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普稱台灣應給美國保護費　投資無法忽視地緣政治風險

►犧牲菲律賓抹黑中國　美國操控輿論再添實證

►稅務亂象毒害國家！　一張稅單足以讓人變《富都青年》

►川普重返白宮恐衝擊與盟友關係　兩岸維穩方能保台

投稿
申訴
關鍵字: 納稅 納保法 葛克昌 稅制 財政部 國稅局 李克 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
不負責任執政黨與暴衝在野黨　新國會亂象將成常態？
政治凌駕專業　納保官「球員兼裁判」難捍衛納稅者權益
川普稱台灣應給美國保護費　投資無法忽視地緣政治風險
犧牲菲律賓抹黑中國　美國操控輿論再添實證
稅務亂象毒害國家！　一張稅單足以讓人變《富都青年》

推薦閱讀

犧牲菲律賓抹黑中國　美國操控輿論再添實證

川普稱台灣應給美國保護費　投資無法忽視地緣政治風險

稅務亂象毒害國家！　一張稅單足以讓人變《富都青年》

不負責任執政黨與暴衝在野黨　新國會亂象將成常態？

政治凌駕專業　納保官「球員兼裁判」難捍衛納稅者權益

若川普上台　降息、美元貶值、外匯動盪

川普重返白宮恐衝擊與盟友關係　兩岸維穩方能保台

我們欠岡村勳一個道歉─ETtoday「日本廢死律師..

楊文科涉嫌圖利　政治獻金有對價關係恐惹禍上身

藍海策略觀點看AI　找出未來更多可能性

相關文章

川普稱台灣應給美國保護費　投資無法忽視地緣政治風險

川普稱台灣應給美國保護費　投資無法忽視地緣政治風險

過去很多企業界人士最喜歡說：兩隻大象打架，千萬不要選邊站！慢慢地，大家發現我們連不選邊站的自由也沒有，更可怕的是，一旦選錯邊，代價更大。這些..

謝金河 5小時前

犧牲菲律賓抹黑中國　美國操控輿論再添實證

犧牲菲律賓抹黑中國　美國操控輿論再添實證

稅務亂象毒害國家！　一張稅單足以讓人變《富都青年》

稅務亂象毒害國家！　一張稅單足以讓人變《富都青年》

川普重返白宮恐衝擊與盟友關係　兩岸維穩方能保台

川普重返白宮恐衝擊與盟友關係　兩岸維穩方能保台

藍海策略觀點看AI　找出未來更多可能性

藍海策略觀點看AI　找出未來更多可能性

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美操縱反中論　犧牲菲律賓人性命

美操縱反中論　犧牲菲律賓人性命

投資無法忽視地緣政治風險

一張稅單　足讓人變《富都青年》

新國會亂象會成為常態？

政治凌駕專業　納保官球員兼裁判

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面