▲ 立法院16日三讀通過《電業法》第49條修正草案。（圖／翻攝國會直播）

● 李克／退休人員

立法院16日三讀通過《電業法》第49條修正草案，三讀條文明定，電價審議委員會成員的學者專家及相關民間團體代表不得少於1／2。

台電去年虧損約1,985億元，加上前年虧損2,675億元，雖透過納稅人的血汗錢撥補1,500億元，至5月底的累積虧損仍高達4,428億元，電價穩定基金餘額為0，無從穩定電價。若真正反映成本，電價本來應該漲，但經濟部怕對1月大選造成負面衝擊，利用政府機關代表過半的電審會，做了政治性的決斷而不調漲，顯見電審會配合經濟部的政治操作，並不專業。

再談檢視電審會的17位委員，工商及消費者團體代表3位及專家學者5位兩者共8位，政府機關代表就有9位，違反104年初立院決議「電審會」政府代表不得超過1／3，不但違法使電審會失去獨立性，更淪為政治工具。這才是「使電價審議具不確定性，影響台電財務，不利台電永續經營」的關鍵因素。

查詢網路台灣稅務案件中政治凌駕專業的情形如何？

▲ 政治凌駕專業確實存在，這對稅務公平性和專業性造成了影響。（圖／記者吳佳穎攝）

在網路查詢「台灣稅務案件中，政治凌駕專業的情形如何？」結果AI給出的答案，政治凌駕專業確實存在，這對於稅務公平性和專業性造成了影響。以下是幾個具體的例子：

1.囤房稅改革：囤房稅的決策過程中，政治考量往往超過專業建議。雖然囤房稅的初衷是為了打擊房地產投機行為，但實際效果有限，甚至導致租金上漲。學者指出，這樣的稅改政策可能適得其反，因為持有者可以將增加的稅負轉嫁給租戶或買家，反而加劇市場供需失衡。

2.太極門案：這是一個典型的稅務與司法不公的案例。太極門案中，檢察官侯寬仁的起訴書被認為自始違法，且司法判決最終證明太極門無罪、無欠稅。然而，國稅局仍然糾纏不休，無視司法判決和監察院的調查結果，這顯示出政治力量對專業判斷的干預。

這些例子顯示出，當政治力量凌駕於專業判斷之上時，往往會導致政策效果不佳，甚至損害公共利益。

台灣怪現象有法不依法 常常「球員兼裁判」？

▲ 依據《納保法》之精神，納保官應具客觀中立性。（圖／CFP）

在稅務救濟程序上最為明顯，雖然有訂定法條規程，如「稅捐稽徵機關復查委員會組織規程」、「訴願審議委員會組織規程」但實際執行卻違背其立法精神，人民一旦進入稅務行政救濟，宛如墜入無底深淵，永無寧日。在稅務案件中，納稅者權利保護官（以下稱納保官）被認為可能存在「球員兼裁判」的疑慮。依據《納保法》之精神，納保官應具客觀中立性，以目前納保官設置於各稽徵機關內部，多屬兼任，與權責單位人員關係密切，所受理之納稅者權利保護案件亦可能為承辦或複核之案件，又欠缺完善之迴避機制及一定程度外部人員或力量之介入，恐較難消除外界對「球員兼裁判」、「官官相護」之疑慮。稅法泰斗葛克昌教授曾公開表示，我們的納稅者保護官最糟糕，因為設在稽徵機關下面，周一至周四是稅官，周五是納稅者保護官，試問如何保護納税人？套用電影《少林足球》中，魔鬼隊總教練強熊的經典台詞：「裁判、球證、旁證全是我的人，你怎麼和我鬥？」

監察院財政及經濟委員會、司法及獄政委員會聯席會議於108年1月2日通過監察委員李月德、趙永清及高涌誠提出之調查報告，提出四點調查意見請財政部與司法院檢討改進。針對納保官造成「球員兼裁判」之疑慮，以及稅務專業法官證明書核發資格寬鬆問題促請檢討，迄今紋風不動，笑罵由他笑罵，好官我自為之。專業歸專業，政治歸政治，依法行政，才是民主法治國家。

▲ 納保官設在稽徵機關下面，難以保持行政中立，如何捍衛納稅者的權益？（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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