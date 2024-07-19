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川普稱台灣應給美國保護費　投資無法忽視地緣政治風險

我們想讓你知道…過去，很多人以為閉上眼睛就可以避開政治，現在台積電都高薪聘用地緣政治分析師，這次川普效應，可能更增加這個力道！

▲ 美國前國務卿蓬佩奧日前出席一場全球資產管理業者在邁阿密舉行的盛會中，警告：資產配置不可能與地緣政治風險分開！（圖／達志影像／美聯社）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

這一期《財訊》雙周刊有一篇大稿探討全球資產管理業者在邁阿密舉行的一場盛會，受邀來演講的美國前國務卿蓬佩奧一開始就警告：資產配置不可能與地緣政治風險分開！他提到去全球化的金融價值轉變及投資機構焦慮的避險處境。

其實這個問題一直都存在，但很多人選擇迴避！從1990年中國成為世界工廠起，台商投資中國是顯學，那個時候，大多數企業界人士最喜歡說政治歸政治，我只要默默賺錢，不要碰政治就好，這些年，慢慢地大家發現你不碰政治，政治也會悄悄找上你！最近統一中國在四川發生一椿民眾吃泡麵，吃到老鼠頭的事件，統一中國在香港的股價次日大跌10％，這很可能是統一在中國多事之秋的開端。

這次川普要求台灣交保護費，又指台積電賺走那麼多錢，再度升高台灣的地緣政治風險。昨天台積電法說會交出不錯的第二季季報，也讓台積電股價穩住，不過，愈來愈多的台商走向世界，勢力面對更多的地緣政治風險。

▲ 彭博資深政治記者表示，先前與川普專訪談及台灣，川普直白表示，美國數十年來支援保護台灣，因此台灣應該付錢給美國。（圖／達志影像／美聯社）

過去很多企業界人士最喜歡說：兩隻大象打架，千萬不要選邊站！慢慢地，大家發現我們連不選邊站的自由也沒有，更可怕的是，一旦選錯邊，代價更大。這些年選擇中國的台商正遭到競爭無限大的壓力，很多大企業在中國出現虧損。

還有一些國家被迫選邊，像宏都拉斯、多明尼加，在擁抱中國後，都遭遇到更多的困難。東恊的泰國、印尼也遭到中國廉價產品的殺戮！這是國家選邊，與企業選邊，不小心都會帶來更多問題。

中共最高權力核心的廿大三中全會閉幕，這次除了時間延遲，還有習近平健康問題引來更多討論。中國經濟接下來的調整，一定會是世界的焦點。當中國不再是世界工廠，中國財政困難，加大查稅力道，台商也將首當其衝。

過去，很多人以為閉上眼睛就可以避開政治，現在台積電都高薪聘用地緣政治分析師，這次川普效應，可能更增加這個力道！

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● 本文獲授權轉載自「謝金河」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

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關鍵字: 地緣政治 川普 蓬佩奧 投資 謝金河 雲論

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