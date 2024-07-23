起底豐邑建設前世今生　惡質建商謀財害命全記錄

● 王婉諭／時代力量黨主席

新竹縣長楊文科日前以《貪汙治罪條例》起訴，掀開了天坑背後駭人聽聞的官商勾結。

原本應該保護市民的新竹縣府，在楊文科的帶領下，竟然變成豐邑建設的附隨組織，聽命行事，踐踏市民朋友的公共安全。

因此，我們有必要讓大家知道，這個盤根錯節的犯罪結構，背後的主角豐邑建設，到底是怎麼走到這一步的。

1999年，中部發生921大地震，台中豪隆建設的東勢王朝一期，因為工程偷工減料，導致大樓在第一時間攔腰折斷倒塌，造成28人死亡，負責人劉樹居，遭法院以過失致死罪判刑三年。

豪隆建設的負責人，就是豐邑機構董事長劉樹居，他的配偶黃淑美女士，目前正是豐邑建設的負責人。

劉樹居與他的妻子，並沒有因為偷工減料事件淡出建設產業，而是另起爐灶，改名換姓為豐邑建設，轉戰竹北等地，繼續他們的黑心建築事業。

▲ 豐采520對面的「大有可為」社區，是2004年完工的豐邑建案。（圖／記者陳凱力攝）

豐邑的竹北之路，從幾個小案子開始。目前在豐采520對面的「大有可為」社區，正是2004年完工的豐邑建案。此後劉黃夫妻不斷獵地，也著手興建飯店的計畫。

2010年，豐邑「豐邑喜來登」盛大開幕，周邊的地價水漲船高，手握商業區晶華土地的劉黃夫妻，準備迎接竹北大開發、大天坑的時代。

2007年，就在「豐邑喜來登」的對面，「豐采520」的前身，一棟13樓的商場百貨，順利取得了建築執照。開工沒多久後，百貨商場開始停工，整個工地荒廢，缺乏管理，引起周邊居民的強烈不安。

2015 年，豐邑機構旗下的浩瀚開發、頌恩營造興建的「浩瀚一品」，因為沒有按圖施工，導致連續三天出現三次坍塌，造成半個足球場大的天坑。

2016年，我們回到「豐采520」。就在楊文科從新竹縣政府秘書長升任副縣長後，豐邑向新竹縣政府陳情，希望解除當初標售土地僅能蓋旅館或商場用途的限制，改為商辦住的複合設施。

豐邑的陳情當然順利解決，隨後通過建照變更設計，13樓的商場百貨，變成了35層與25層的兩棟住商大樓。此時，楊文科與豐邑的熱線與頻繁會面，開始被檢調掌握。

2016年9月21日，新竹縣政府向內政部營建署請示關於豐采520建照法規適用問題。當時豐邑建設就曾以電話連繫楊文科，表達不滿。

2017年12月11日，豐邑再以電話連繫楊文科，希望「豐采520」建案的環評，可以由環保局長黃士漢來主持。

▲ 楊文科多次護航豐邑復工，最後的第4次復工因不願獨自承擔責任才作罷。（圖／記者陳凱力翻攝）

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2018年1月到7月，豐邑在副縣長室、喜來登飯店，或是透過電話，多次關切「豐采520」的環評進度，請楊文科幫忙。

2018年底的環評，許多環評委員強烈建議應採「連續壁」等加強地下支撐工法，以減少地下水位及水壓之衝擊力，豐邑仍然堅持原案，在縣府的護航下通過環評。

2019年，由於環保署在前一年大幅放寬了住宅、商辦的環評高度，把原先30層或100公尺高以上應辦理環評的規定，放寬到120公尺以上才須環評。眼明手快的豐邑，立即再次提出設計變更，把樓高降低到119.8公尺，用20公分的差距規避環評要求。

在許多環評委員直指「臨房鑑定」與「監測作業」的結果仍不透明，僅有20公分差距，難以確保完工高度超過120公尺的情況下，「豐采520」還是成功撤銷環評，開始下一個階段的偷工減料之旅。

2020年1月，「豐采 520 」通過了結構外審，審查通過的擋土設計，要在建案周邊打設 33.8 公尺H型鋼擋土樁，以貫入土層 8 公尺（開挖面 25.4 公尺）後始得開挖。

然而，豐邑竟然要求技師把H型鋼擋土樁的長度，由33.8公尺縮減為18.5公尺。這就算了，豐邑為了魚目混珠，在H型鋼擋土樁中加設27公尺劣質混凝土之地質改良樁（即CCP）因應。

2020年2月17日，豐邑召開發包會議，再將劣質的地質改良樁長度，由27公尺縮減為15.5公尺。

從設計到發包階段，豐邑不願意做連續壁就算了，竟然連H型鋼擋土樁都要偷工減料！也就是說，豐邑以建案和周邊居民的生命安全為代價，節省了超過新台幣2億元。

▲ 從設計到發包階段，豐邑連H型鋼擋土樁都要偷工減料。（示意圖／新竹縣府提供）

2021年9月21日中秋節，豐邑建設到新竹縣長官邸，贈送了30張價值新台幣1,408元的喜來登飯店餐券。筆者強烈懷疑，這只是逢年過節的小禮數，豐邑跟楊文科的金錢往來，不太可能只在幾萬塊的禮券而已。

2022年7月20日，競選連任的楊文科，正在跟豐邑協調競選總部的場地。

就像我們看到的，名義上，豐邑跟楊文科收了87萬7,420元的租金，但是也捐贈了同樣的金額到楊文科的政治獻金專戶，一塊不少，等於楊文科免費取得了近百萬的豐邑餽贈。

2022 年，「豐采520」變成了「天坑520」，不到一年時間內，發生了8次天坑塌陷，3次在建案內部，5 次在周邊道路。

2022年6月23日，第一次違法復工後，楊文科與豐邑陷入了「天坑塌陷 → 施壓放水 → 違法復工」的無限迴圈，從楊文科就任副縣長時代就擔任工務處建管科長，而後升任工務處長的江良淵，則是居中協調的關鍵人士。

這段期間，豐邑建設與楊文科不斷透過電話連繫復工事宜，或是繼續送喜來登飯店餐券。同時，工務處長江良淵的藏寶圖也逐漸充實，許多地方，開始出現了一疊又一疊的大鈔。

2023年4月27日，莊敬六街塌陷，一台特斯拉汽車直接入坑，這已經是豐邑建設「蓋出」的第五個天坑，豐邑也隨即遭勒令停工。

▲ 2023年4月27日，竹北市莊敬六街塌陷，一台特斯拉汽車直接入坑。（圖／車主提供）

奇妙的是，兩天後，竟然是由教育局長楊郡慈，通報楊文科：「到底地下掏空影響範圍有多大，到底要不要徹底了解，還是等有狀況才處理。內部資訊：工地裡面的樁已經歪斜」。教育局長楊郡慈在楊文科與豐邑的犯罪集團中，到底扮演什麼樣的角色，值得繼續追查。

2023年5月10日，筆者及邱顯智，陪同「天坑」周邊受災社區，大有可為管委會向監察院陳情，要求調查工安與環安問題以及徹查遭彈劾的新竹縣環保局前代理局長羅仕臣所經手過的環評案件。

2023 年5月16日，時代力量黨團接到現場營造工人檢舉，工地根本沒有停工，要開始灌漿。

2023年5月17日，一如檢舉爆料，社區民眾拍到工地內有吊車運作，疑似在進行工程，更有水泥車進入工地。豐邑完全無視政府停工命令，最終遭縣政府重罰。

2023年5月27日，江良淵召集之專案小組會議，會議中，楊文科以隨扈所使用之行動電話，對正在開會之江良淵要求稱：「一定要想辦法給他過」，直接施壓江良淵。後來專案小組在江良淵主導下，同意本建案搶險施工7日。

2023年7月4日，楊文科在飯店的總統套房內接受豐邑招待，也答應了豐邑，搶險後即可繼續施工。隔日，劉樹居的長女劉純芳直接殺到工務處，拿著楊文科昨天的口喻，要求江良淵給豐邑復工，長期配合豐邑的江良淵，此時竟然心有顧忌，不敢直接同意。

▲ 新竹縣府工務處長江良淵。（圖／新竹縣府提供）

2023年7月25日，楊文科在劉純芳的指揮下，把江良淵叫來縣長室，要求江良淵把「請豐邑進行道路全面路基改善」的要求吞回去，直接由縣府編預算來處理。

2023年7月27日，事蹟終於敗露了。江良淵涉貪遭檢調搜索，意外在江家中找到「寶藏圖」。檢調按圖索驥，在江良淵家中、配偶台中住處、父親苗栗住處共搜出1000多萬元。

2023年9月，江良淵遭新竹地檢署帶回調查，並向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

2024年1月，前工務處處長江良淵2023年12月底交保後，因停職事由消滅，向新竹縣政府申請復職，新竹縣政府回復其職務，並以簡任秘書的身分依舊在新竹縣政府。

2024年2月29日，檢調搜索新竹縣政府縣長室、縣長官邸及楊文科住處，並在縣長室扣得現金12萬3,500元及金幣1枚、金飾7枚；縣長官邸扣得現金57萬5,000元、在臥室化妝檯扣得喜來登員工名片 1 張（就楊文科涉嫌財產來源不明部分，另分案偵辦）。

2024年7月17日，楊文科在遭新竹地檢起訴，後續能不能把楊文科與豐邑的犯罪集團一網打盡，予以定罪，還要看法庭上的攻防。

▲ 楊文科17日遭新竹地檢起訴。（圖／左：卓冠廷臉書、右：記者黃彥傑攝）

但是在制度上，我們應該修訂《建築法》，大幅提高罰則到建商營業額一定比例的程度，同時賦予主管機關停牌停業的權利，終結像豐邑這樣的惡質建商。去年時代力量曾提出修法倡議，可惜沒有獲得藍綠白三黨的認同。

希望這次事件，能喚醒立法院，啟動建築法修法，保護人民的生命財產安全。

最後，引用兩段檢方起訴新聞稿的內容，來為楊文科與豐邑的犯罪檔案做結。

關於楊文科：

「以人民生命、財產作為建商違法施工豪賭之籌碼，比對其多次對外強硬表示務必徹查事故原因之宣示尤為虛偽，更不論違法復工多次造成坍塌，在僥倖無人傷亡下，仍不知悔悟，無視人民追求真相避免釀災之卑微請求，甚而幕後指示被告江良淵想方設法通過應由專家判斷之搶險計畫，踐踏專業，將人民生命、財產暴露於高度危險，破壞民眾對於首長照顧人民生命財產之根本信賴，危害社會公共安全與營建品質，視人民生命財產為與建商交好維持關係可捨棄之棋子，犯罪之動機、惡性均重」

關於豐邑機構董事長劉樹居、豐邑建設總經理邱崇喆：

「被告劉樹居、邱崇喆一再要求下屬未按圖施工節約費用，致生公共危險後仍不思改過，為貪圖私利及掩蓋真相，自恃有縣長為之包庇，屢於停工期間違法施工，更於下屬回報因無擋土措施導致基地內部已多次坍方下，不顧繼續違法開挖可能導致建築物倒塌之巨大風險，卻以周邊居民生命、財產及勞工之生命為賭注而執意違法向下開挖施工，徒增倒塌風險，為獲取暴利及掩蓋真相，屢屢利用首長施壓政府官員配合，致本建案多次違法復工，使人民生命財產無端再次陷於巨大風險」

▲ 檢方起訴新聞稿指出楊文科無視人民追求真相避免釀災之卑微請求，將人民生命、財產暴露於高度危險，犯罪之動機、惡性均重。（圖／記者陳凱力攝）

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