黃清松／輸電線路建設難於上青天？

黃清松／台電公司前專業總工程師

「蜀道之難，難於上青天！…上有六龍回日之高標，下有衝波逆折之回川。」這是詩仙李白的名作，以筆者曾經投入輸電網路建設40年的經驗，真的是貼切的寫照。日前看到媒體專訪台電公司曾董事長談到電網建設之重要性，心有戚戚焉，乃為文發抒內心感觸。

輸電線路一般可分為架空鐵塔線及地下電纜線兩大類，台灣地區地狹人稠，除了人跡罕至的高山峻嶺及溪河海邊，還有新建鐵塔線路的空間，一般輸電線路地下化已經成為主流，尤其都會區及科學園區。但是地下還有其他管線密佈，是電纜線施設最大的困難，瓦斯、電信、自來水、污水、雨水、配電饋線等都是需要禮讓的管線，捷運、高鐵、台鐵等地下車道，橋樑基樁，河川堤防等如有牴觸，也都需要迴避。

因此，輸電纜線常常只能透過潛盾機鑽掘，而輸電洞道內徑高達6米，甚至超過捷運的洞道，深度動輒在30米以上，甚至超過50米。地下湧水沙的阻絕、漂流木或堅硬岩盤的破除，侷限空間空氣品質維持，就成為最大的風險挑戰，一米一米往前推進都很困難，所以說『下有衝波逆折之回川』，實不為過。

話說回來，架空鐵塔線具有傳輸量大及成本較低的優勢，尤其沒有道路可通行，或是道路崎嶇狹窄，無法埋設地下電纜的山區及田野，長距離電力傳輸只能靠架空鐵塔線。例如橫越中央山脈的東西幹線及貫穿南北的三路幹線，都是台灣長期以來繁榮發展的經濟命脈。但是架空線路有如『上有六龍回日之高標』，施工環境惡劣困難，即使可以克服，路權的取得卻常常在台電第一線人員的額頭，留下一道又一道歲月的刻痕。

五十年代一條線路筆直到底的最佳狀況已不可得，取而代之的是遷就好不容易取得的鐵塔用地，為閃避線下業主的陳抗，線路成為彎彎曲曲蛇行的樣貌，線路長度、鐵塔座數、技術難度及成本都因而大增。

尤有甚者，許多既有送電線路所在位置本為郊區鄉野，因都市擴張陸續開發興建成新興社區，如果線路需要更新改建，就會面臨遷移的要求；而且距離永遠都是問題，即便距離已經足夠讓電磁場衰減到趨近於零，周邊民眾還是要求離得越遠越好，最好打開窗子看不到線路；如果從宮廟或是靈骨塔前後通過，也常被以影響風水為由遭到拒絕。

以強化超高壓第一路北部段送電能力的板橋～龍潭線新建工程為例，約40公里長，105座鐵塔，幾乎已經被趕到無路可退，只能不斷與周邊利害關係人溝通折衝，最終取得諒解，於是從規劃設計到完工送電，就整整耗費18年。10年磨一劍，台電超過18年才牽成的卻不只如此，為拚輸電令人白了少年頭。

輸電線路建設難於上青天，但是一旦鐵塔豎立，登塔架線，青天總是近在咫尺。電力建設攸關國家經濟繁榮，打造社會用電命脈的使命感，代代傳承至今不曾消減，筆者有幸曾參與其中，我感佩默默付出的工作團隊，也期待大家燈火通明之餘，能夠給上山下地，汗流浹背的輸電建設從業人員多一點支持鼓勵。

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