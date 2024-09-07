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汰除裹腳布稅捐制度　才能搶搭AI浪潮！

我們想讓你知道…國家要以公平公正公開的稅制來徵收，而不是任由貪腐官員濫權瀆職，以不當的法條來迫害人民。

▲ 黃仁勳6月2日在台大的演講中，直接用一張圖讓全世界明白，台灣在AI產業中正扮演不可或缺的角色。（圖／ETtoday資料照）

● 楊炎兩稅法／海外行銷

2024年的台灣，最亮眼的國際新聞，即是搶搭AI 浪潮與NVIDIA 「身價三兆男」黃仁勳同框，讓世界看見台灣。而黃仁勳的勵志事蹟，更是告訴我們，眼光要長遠，鎖定關鍵性變革，走對方向、穩扎穩打，找到對的合作夥伴，堅持做對的事，才是致勝關鍵！

而當這一號響噹噹人物帶動台灣AI 生態成為全球矚目焦點時，我們的配套機制是否做好準備了？尤其是外資最在意也最害怕的稅務環境。

在今年7月1日的稅務節慶祝大會上，行政院長卓榮泰表示，稅收促進國家經濟發展，政府要善用這些資源，隨AI時代來臨，政府除優化稅務，也要把高科技引入公部門；而財政部長莊翠雲則提到，近年台灣稅收穩定成長，期許財政部人員持續主動、創新，從民眾的角度換位思考，和民間業界合作。

每每聽到財政部高層人員口號式的發言，總會讓國內企業主的頭皮發麻，尤其聽到期許財政部人員持續主動、創新，更讓人氣憤！原因為何？因為我國稅務體制存在威權時期的老舊法條無以計數，而財政人員抽屜內的解釋函令更是讓企業主無所適從，不透明的稅務環境更逼退許多國際外商撤離台灣。

▲ 今年稅務節慶祝大會上，財政部長莊翠雲提到，期許財政部人員持續主動、創新，從民眾的角度換位思考，和民間業界合作。（圖／記者屠惠剛攝）

「擺脫稅務枷鎖　台灣能否乘AI浪潮再創奇蹟？」
 稅務律師王健安揭露稅制黑幕　改革時不我待！

以解決企業稅務案件而聞名的稅務律師王健安曾指出，台灣經濟低迷、低薪、人才外流，稅制是禍首。台灣稅制最大的問題在於「不可預見」，稅捐機關想怎麼課就怎麼課，稅捐機關包含法令在內都是落後全球，造成阻礙創新發展的空間，譬如第三方支付、FinTech（金融科技），或是未來更多新型的電子商務，國稅局硬要開單課稅，造成許多電子商務、第三方支付案件因此退出台灣市場，讓台灣被排除在全球的供應鏈之外。

王健安律師自嘲自己是稅災戶的結合體，還幽默說過，曾有許多先進跟他問過，「你怎麼當這麼久稅務律師還沒有去看精神科醫生？」他提到，因為稅捐官司一直輸，一直接觸到不公不義的東西。王健安律師還提到，律師所的同仁對財政部特別衝擊，因為財政部的大內宣不停在講「愛心辦稅、為民服務」、「編獎金都是為了為民服務」，王健安律師還以實例指出，他在和北市國稅局的案件討論過程中，發現一件事實，當時已經有《納保法》的施行了，但是財政部官員還是看不見《納稅者權利保護法》的真義，王健安律師更明白說到，他親耳聽到一個國稅局稽核跟他說，「我跟你講，你不要那麼天真，《納保法》不會像你想像中的那樣，那個就不是這樣子用的。」台灣的稅官竟然如此猖狂！

▲ 台灣的稅捐機關、法令遠遠落後全球，造成阻礙創新發展的空間。（圖／視覺中國CFP）

我國除了《稅捐稽徵法》外，還有一部稅務人員奉為圭臬的寶典－解釋函令，又稱「函釋」，只是稅捐單位內部的一個法規解釋，目前知道應有九千多條，他的位階只是行政規則，可是卻成為有心稅務人員的尚方寶劍。

曾有位稅災戶陳小姐收到一張連補帶罰稅單，本人覺得相當錯愕，因為沒有報稅部份是認定免稅額，她打電話到國稅局詢問：「補稅單罰則是依據哪一條開的？」國稅局人員給她解釋函令號碼，並說財政部網站都可以查得到，但是陳小姐上網卻找不到，於是直接到國稅局找承辦人員問清楚，承辦員拿出又大又厚的一本內部查核準則，翻了翻後說，是依據這條解釋函令開出那張課補稅單。陳小姐希望承辦人員將該條函令內容影印給人民，該承辦員卻說：「這是內部查核準則不可以對外。」人民傻眼，國家要納稅者守法，卻不讓民眾知道這條法令！

「稅捐老舊法條掣肘　台灣AI巨人步伐受限？」
政府口號頻頻　企業主卻苦於威權稅制

2015年瑞士洛桑管理學院（IMD）報告指出，外商不投資台灣的前3名原因，其實都和政府有關，分別是政府效能、稅制競爭力和法制環境。此外，美商、歐商、日商都接連警告台灣的稅制投資環境危機四伏，外商來台投資，台灣的租稅優惠卻藏有暗器。也因此有稅務律師跳出檯面指出，當初日商公司看準台灣租稅優惠而來，卻因稅制不透明，錯失了申請期限，覺得被台灣政府坑了。

▲ 瑞士洛桑管理學院報告曾指出，外商不投資台灣的主因包含政府效能、稅制競爭力和法制環境。（圖／視覺中國）

此外，威權時期的老舊法條無以計數，尤其是叠床架屋，猶如扒人民兩層皮的貨物稅制，相信這幾年有關注節能家電減徵新聞的廣大群友都很有感。今年的真正熱暑尚未到，跳電停電已經全台輪一回，筆者以民生用品的機車為例說明，台灣稅內稅究竟存在多少貓膩。

買一台機車，究竟老百姓付了多少稅？以一台機車賣價70,000元回推，一般民眾可能以為只需繳付5％營業稅3,500元發票費用，結果才發現，實際上你的七萬已悄悄暗藏17％貨物稅11,900元，也就是說，你買的機車本身價值只有58,100元，且早在製造商出廠時已上繳給政府，最後賣給消費者時，還要將已付費的貨物稅再加上5％營業稅，這不是擺明消費者是冤大頭嘛！

汽機車的收稅方式，長達78年都沒有更改，前立委高嘉瑜就曾在質詢時指出，國內的機車貨物稅高達17％，是因為在民國35年左右，汽機車是奢侈品，然而現在早成為民生必需品，還以這種理由課稅簡直不合理。

▲ 高嘉瑜曾在質詢時指出，汽機車已成為民生必需品，還課徵貨物稅簡直不合理。（圖／記者屠惠剛攝）

講到貨物稅，就一定要提老奶奶的裹腳布──印花稅，徵收超過100年。前行政院長蘇貞昌曾表示，印花稅是百年老稅、是特定時空背景下的產物，從民國23年實施至今，時空環境早已改變，印花稅的查核程序繁瑣，不僅民眾困擾，行政部門稽徵成本也高，且有重複課稅之嫌。不只行政部門曾經三度（74年、91年、94年）建議改善或廢除，立法部門也三度（91年、94年及99年）提案廢止。終於在民國108（2019）年行政院會通過廢止印花稅，但因為印花稅稅收年年超過100億，這塊不算小的餅始終讓財政單位無法放下，案請立法院審議，但討論多年仍成沉睡法案。

印花稅歷經100年徵收，還處在尷尬的存廢問題與替代財源的討論中，但終究有獲得朝野共識，為何貨物稅卻遲遲無法被提上檯面呢？

中興大學法律系稅法教授張進德會計師曾指出，印花稅是憑證稅，於民國74年5月即要將其改成新制營業稅，當時印花稅是0.4％，營業稅是0.6％，教育捐是0.15％，合計是1.15％，而新制營業稅為5％。因新舊營業稅之調漲級距高達4.85％，當時財政部在立法院的公開說帖是，印花稅跟貨物稅皆為重複課稅，將於新制營業稅上路前，將印花稅、貨物稅及舊制營業稅三合一變成新營業稅，並且在立法院保證，新制營業稅施行之後，將取消貨物稅跟印花稅。

▲ 前行政院長蘇貞昌曾表示，印花稅是百年老稅、是特定時空背景下的產物。（圖／CFP）

從民國74年5月算起到今年的113（2024）年，經過39年歷任18屆財政部長及一位代理部長，時至今日仍未取消貨物稅。究其原由，每年稅收可達1,800多億元，如此高的稅納貢金入國庫，難怪財政部會禁口不言，並一再釋放政府取消印花稅已是德惠予民。財政部貴為國家體制的公信單位，其於立院所承諾的保證與說詞，都可一再的違反誠信，更是把《納稅者權利保護法》當成空氣，試想企業界與外商是笨蛋嗎？

台灣的稅務爭議與稅捐制度，不僅存在以上所提到的狀況，落伍不合時宜的裹腳布法條、抽屜內的解釋函令、不透明的稅務環境，更有許多烏龍稅單與造假稅單，都是因為稅務官僚的蠻橫態度與不作為所帶來的人民苦難。

猶如行政院長卓榮泰所說的，稅收能促進國家經濟發展，但國家要以公平公正公開的稅制來徵收，而不是任由貪腐官員濫權瀆職，以不當的法條來迫害人民。

台灣現在正站在AI巨人肩頭上，人民期許能趕搭此波經濟浪潮為未來創造大紅利，也能帶給年輕人有不一樣的未來生活，稅務改革迫在眉梢，希望財政部長莊翠雲能真正從人民的角度換位思考，和民間業界合作，改革汰除老舊不合時宜的稅捐制度。

▲ 財政部應從人民的角度換位思考，和民間業界合作，改革汰除老舊不合時宜的稅捐制度。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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