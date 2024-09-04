中鋼運通工會為吵而吵　公司員工中秋禮金沒了

▲中鋼運通20年前加給的額外福利，如今成了燙手山芋。（圖／中運提供）

● Joanna／上班族

每至中秋佳節，公司福委會總會發放禮金來慰勞員工會員，可是今年由於中鋼運通工會正在吵勞資爭議，導致其主導的福委會乾脆連禮金都不發了，對我這個每天努力工作的小小上班族來說，簡直是晴天霹靂啊！真是有點「躺著也中槍」的感覺，真的有必要這樣「傷及無辜」嗎？

回想起來，這場公司與工會的勞資爭議從2018年工會成立就開始了，整個過程讓工會搞得比韓劇裡的家族爭產還離奇。說實話，身為有官股背景的企業，公司福利待遇著實已經不錯了，可是工會卻不滿意，一直鬧。當然，我們岸勤也可以理解船員們的辛苦，他們常年漂泊在外，離家隻身一人，確實應該享有更好的福利待遇。但工會這樣鬧，真的有達到照顧船員的目的嗎？小妹忍不住要來吐槽一下：

▲ 中鋼運通公司與工會的勞資爭議，讓工會搞得比韓劇裡的家族爭產還離奇。（圖／作者提供）

第一回合：中國籍、台灣籍船員

首先，工會老是說中國籍船員排擠台灣籍船員。拜託，公司數據擺在那，台籍船員佔了八成以上，這麼明顯的事實還要吵，真的好無聊。

第二回合：定期、不定期契約

再來，工會一直在定期和不定期契約上面糾纏打轉。航運公司簽定期契約是為了讓船員可以兼顧高薪與休息時間，難不成工會覺得船員都簽不定期契約，每個月跟岸勤一樣領個四、五萬，連加點大薯都要猶豫的薪水才好？

第三回合：員工酬勞

最無言的是，工會還吵著要讓海勤跟我們岸勤一樣領取員工酬勞。不好意思，岸勤薪水已經夠低了，好不容易這幾年航運業景氣回暖，年終可能多一些而已，結果還被工會吵得人仰馬翻。是說船員那麼辛苦，公司多給些特別獎金也是應該的，但工會這樣弄，搞得像是要把我們岸勤一起拖下水。要提高獎金小妹我也支持，但請把船員的獎金也一起放進來分配，不要偷渡定期和不定期契約爭議好嗎？

▲ 這幾年航運業景氣回暖，員工的年終有多一些。（圖／取自中運官網）

第四回合：下船勞健保

過去中運下船是不斷保的，但是工會在契約性質上吵吵吵，曲解法令造成薪資結構要檢討，結果這下好了，勞保局反倒來函，要求公司不得為沒有僱用關係的船員加保，公司只得斷掉行之有年的在岸保險，結果呢？工會也沒有人為曲解法令出來道歉。

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說到這裡，不禁讓我懷疑工會的專業度到底在哪？比方說儲備船員的定義，明明主管機關都有函釋（船員簽署定期契約的合約期間內候船才是儲備船員），結果工會還在假裝看不懂？若照工會的說法，是否待過任何一家船公司，都可去跟船公司主張是儲備船員要求投保？復保的事情也是，明顯違法的事情（不得為沒僱傭契約的員工加保）也可以吵，我已經不懂工會是本著照顧船員的心態在做事，還是只是為吵而吵？跟法院提出的定暫時狀態也都被法院駁回，代表法院也不認同工會看法。

工會幹部們在岸上享受會務假，不工作也有薪資拿，結果還搞出這一大堆烏龍，這讓辛苦的船員們情何以堪？船員罷工沒錢拿，還得冒著航安、失業風險執行罷工，這就是所謂的「死道友，不死貧道」嗎？

▲ 過去中運下船是不斷保的。（圖／台船提供）

反正業界都知道真實狀況，新加坡很多船東跟 operator 知道工會整天在鬧，可能以後就不敢租公司的船，到時候公司沒有業務，只能把船舶賣掉，可憐小妹我恐怕也要喝西北風或另謀他路。

拜託，小妹我還想在公司多工作幾年，還請各位工會大哥高抬貴手，不要再搞更多烏龍了，很多訴求讓業界的人看了都忍不住搖頭。臣妾斗膽建言，如果工會幹部們有一統江山的宏圖大志，何不自己出來開一家航運公司？想要什麼福利待遇都可以自己訂！拜託各位工會親王或貝勒爺們，別再讓我們這些小員工難過了。

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