司法是國家公器　不是整肅異己工具

▲ 賴清德上任後，司法檢調動作頻仍，從南到北，無論藍、綠、白，無一不中箭。（圖／記者林敬旻攝）

● 葉欣／教育工作者

最近司法檢調動作頻仍，從南到北，無論藍、綠、白通通中箭，又會是選舉秋後算帳？你捅我一刀，我還你一槍，看在民眾眼裡卻很傻眼，本該司法獨立、公平、公正的國家公器，淪為整肅異己的工具，實非民主國家該有的現象啊！

以調查中的雲林縣長張麗善和無黨籍議員蔡咏得賄選案為例，調查官陳文維竟教唆雲檢另案偵辦的賄選案當事人做偽證，企圖「栽贓」張麗善和蔡咏得，雲林地檢掌握到錄音檔和做偽證的兩位當事人的證詞，以「教唆偽證罪」起訴陳文維。調查官知法卻犯法是為了績效？還是受上級指示？

調查員是司法警察官，法務部「調查局強化紀律工作執行要點」，開宗明義表示除了維護國家安全，就是要「維護人民權益」，就工作紀律而言，要求「不以私害公務」，「不玩弄特權」、「不欺負人壓良善」，此次雲檢出來滅火想挽回司法威信，但不見天日被栽贓、被冤枉的受害人還有多少？還有多少檢察官或調查員耍「栽贓」、「構陷」沒有被揪出來?

▲ 法務部「調查局強化紀律工作執行要點」，開宗明義表示除了維護國家安全，就是要「維護人民權益」。（圖／視覺中國）

江國慶被軍方刑求逼供認罪姦殺女童，冤枉判死，年僅21歲，雖經平反，但他和家人的人生無法重來，雖國賠逾億，但彌補不了一輩子的傷痛，為求績效「枉法裁判」和「濫權追訴」的軍方人員有受到應有的懲處究責？

鄭性澤34歲時被控殺警，50歲時才獲判無罪，16年的牢獄生活讓他和家人生活在驚恐不安、傷痛破碎中，遲到的正義已不是正義。優秀員警的亡故是國家人民的損失，但造成重大違法瑕疵偵辦的不適任相關人員可有被究責過？

蘇建和等3人從1991～2012年，這21年的牢獄生涯，時光能倒流還他們的清白與人生嗎？1996年最高法院超過40位法官在記者會中發表的「我考試第一名的人，絕對不會判錯」、「兩具屍體總共被砍七十九刀為不爭之事實，即為重要證據」，凸顯出司法檢調人員無視「無罪推定法則」的不公正與不專業，以及公權力的傲慢。

▲ 蘇建和案發生於1990年代，是宗蘇建和、劉秉郎及莊林勳三人被以「結夥強盜、強姦、殺人」等罪名宣判死刑的重大刑事冤案。（圖／記者陳豐德翻攝）

周人蔘賭博電玩弊案中先有司法檢調人員收受賄絡包庇周人蔘，後有檢察官侯寬仁承辦此案，濫權「押人取供」，纏訟24年、涉及約200名被告，包括3名檢察官、38名官警，但調查期間就有4名警官不堪其辱自殺身亡，最後官警被判有罪的僅有8位 ，一張輕飄飄的不起訴處分，換不回其他人的人生，多位警官的前程皆灰飛煙滅，但濫權起訴的侯寬仁卻未被究責議處。

2002年雲林廢土案，監委查出檢察官侯寬仁偵訊被告張隆生時，有三點違失：曲解當事人本意、自問自答出言恐嚇、擅改口供，偽造筆錄，法院最後撤銷該訊問的證據力。侯寬仁的作為重創國家司法紀律。如此貽笑國際、屢爆爭議的檢察官，越是「官運亨通」，竟還擔任法務部法醫研究所所長，莫非又是迎合上意，事後酬庸嗎?司法界如此不堪的醜聞摧毀人民的信任。

訴訟對檢調人員來說是工作績效，對被冤枉的當事人來說是一輩子無法挽回的創傷，司法不應是當權者為鞏固權力和升官發財的私法。違法濫權的司法人員摧毀的不只是國家的司法威信和公信力，更重創了台灣的民主形象。企盼台灣的司法，能提升司法品質，真正民主、公正，落實尊重人權。

▲ 法醫研究所所長檢察官侯寬仁過去在擔任檢察官時，屢爆爭議。（圖／記者吳銘峯攝）

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