柯文哲為己不為黨　或許只是想藉選總統海撈一筆

● 呂秋遠／律師

其實我不能理解，一個曾經很接近總統位置的前台北市長，為什麼會淪落到這個地步？政治人物如果有志於總統，沒有人像是柯文哲一樣，可以手法低劣、愛錢如子到這種地步。我最訝異的並不是他做了這些事，而是他有志於選總統，為什麼還要做這些事。

首先，就是政治獻金的使用與紀錄，根本一塌糊塗。不論是國民黨或是民進黨，在競選時，使用支持者的政治獻金，都非常謹慎，不違法是基本的原則，至少不會在申報上留人話柄。但是，柯文哲彷彿把這次總統選舉當作最後一次，會計原理原則在他的眼裡，完全不值一顧。發票用湊的、買的、借的，這已經很誇張，連鄉鎮代表選舉都不會這麼做，選總統的他，做了。沒關係，這算小事，就當他用人不當，這已經沒有當行政首長的資格了，接下來才是真正匪夷所思：

把大量政治獻金的支出，不計成本，外包給自己成立的木可公司。

▲ 柯文哲在面對複雜的財務和組織問題時，缺乏足夠的遠見和謹慎。（圖／民眾黨提供）

國民黨、民進黨，當然都會找對自己友好的政治行銷公司，但是不會是「自己成立」的公司。而且，在給錢、議價的時候，必然錙銖必較，因為選戰子彈有限，必須謹慎小心。而柯文哲竟然可以要求自己的政黨付出一大筆錢給木可公司買授權，舉辦活動要五毛給五塊，然後木可公司再轉帳給柯文哲。他完全不在乎成本，因為這些錢必須洗出去給自己的公司，再由自己的公司匯款給他，然後讓會計師、其他執行者高層為他說謊湊發票，手忙腳亂不斷圓謊，別人停權、除名，自己卻絲毫無悔意、毫髮無傷。這種行為，竟然出現在總統候選人身上，這種不愛惜羽毛，只愛惜現金的心態，發生在想選總統的人身上，簡直無法理解。

其次是政黨補助款的使用。他是一個新生政黨的主席，這個黨因他而生，只仰賴他一人，而且這麼多人無怨無悔，把自己的生活費捐出來給他，只希望他能當選、超越藍綠。任何一個有政治理念的人，都會飲水思源，希望這個政黨更強大，將來可以成為執政黨，實現黨員或自己的理念。所以，這筆龐大的政黨補助款，就算不為了社會觀感，他也該把錢全數留在政黨裡，讓政黨可以運用這筆錢發展黨務，為了2026年準備，不是嗎？

▲ 小草們對柯文哲無怨無悔，把自己的生活費捐出來給他，只希望他能當選、超越藍綠。（圖／記者李毓康攝）

這位天才阿伯，竟然直接拿走三分之二，放到自己口袋裡，這是什麼邏輯？黨沒錢，這筆錢就是救命恩錢、及時雨，可以讓民眾黨舉辦活動、成立黨部，不是應該這樣嗎？結果，他拿這筆錢去買自己的辦公室，然後出租給他人收取租金給自己用。

這不對啊！你到底在乎政黨，還是在乎自己的口袋？就算不犯法，你對得起這些希望民眾黨強大的支持者，以及自己的良心嗎？

如果說要買辦公室，不也是應該要買民眾黨的名字，為什麼要買自己的名字？要說這是給民眾黨用的，根本不合理，畢竟未來如果民眾黨更換黨主席，難道往後這間辦公室就不能繼續給政黨用了？況且，民眾黨現在最需要的，難道是柯文哲的辦公室嗎？或者說是收租金當包租公嗎？這筆錢，可以用來付薪水、辦活動，或者是購買民眾黨需要的不動產，怎麼會買在自己名下，增加自己的財產？

更可笑的是，被揭穿以後，只是輕描淡寫的說要信託給政黨使用，你是騙人家不知道什麼叫做信託嗎？就算是他益信託，也可以根據契約取消，現在為了避風頭，所以公開表示信託，往後風頭過了，是不是就可以收回去？這位157的主席大人，難道捐給民眾黨有這麼難嗎？你的名聲，就只值這5,000萬元？為己不為黨，就是你給民眾黨支持者的交代嗎？一票30元，是國庫出的，是你的選票給的，你好意思去買自己的房子收租金喔？

▲ 柯文哲口口聲聲談居住正義，卻讓家人隨便看豪宅、買辦公室。（圖／記者陳家豪攝）

我就不講你口口聲聲的居住正義、佩琪看豪宅的矛盾行為了，因為我比較想知道你到底有多少現金，可以讓你們家的人隨便看豪宅、買辦公室。

做了這麼多糟糕的事情，讓全黨的高層為你說謊、基層為你掉淚，你不用辭職、退出政壇嗎？換做別人，會怎麼做？你竟然只是讓自己請假三個月，這什麼意思？

當然，可能是我誤解阿伯了。他根本沒想要當總統，壯大民眾黨。或許他從來不覺得自己有機會當上總統，所以當權力在手以後，就開始想辦法斂財、賺錢，畢竟如果有志於選總統，就算想賺錢，手法也不會這麼難看與低劣，怎麼會成立木可公司賺自己人的錢？怎麼會在5月份就拿著政黨補助款買房子租別人？怎麼會讓佩琪去看豪宅，想著要買哪一間超過上億的房子？

柯大A，選2028年的總統，是要財產申報的，先不談京華城弊案，就算現在沒被揭發，難道2028年，你就不擔心買房、看房、木可公司送錢給你、政黨補助款挪做私用等等這些事，會讓你中箭落馬嗎？還是，你根本不想選，只想利用這八席立委，以及黨主席的身份，假裝要選的氣勢，保住繼續撈錢的機會？

▲ 或許柯文哲從來不覺得自己有機會當上總統，所以當權力在手以後，就開始想辦法斂財、賺錢。（圖／記者湯興漢攝）

不是嗎？那麼京華城是怎麼回事？一邊說著財團拿刀叉吃人肉，一邊跟財團一起在豪宅唱歌？然後，京華城的容積率達到前所未有的數字？

或許，我們從來就不認識他，看著這場連續的鬧劇，還有他說「我買房子給自己，是為了更好的監督」，其實我的心裡是難過的，因為這樣的人，竟然曾經在2018年以後，曾經不可一世，差點主導了台灣政局。

希望台灣，再也不會有這樣的岳不群。

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