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拜登退選川普當選幾率增大　美未來槍枝暴力恐愈發失控

我們想讓你知道…槍枝暴力這一頑疾在廣大美國民眾的生活中如影隨形。然而，在美國政客們的眼裡，從嚴控槍的議題只是用來開展黨爭、攻擊政治對手、在大選中爭取選票的工具。

▲ 美國總統拜登21日宣布退出總統大選，專注於剩下的任期，並推薦副總統賀錦麗參選。（圖／達志影像／美聯社）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

近日，美國大選接連爆發震驚世界的事件。就在川普遇刺未遂事件不足十天，美國總統拜登於21日通過社交媒體宣佈退出2024年總統競選，並表示支持提名副總統賀錦麗為民主黨總統候選人。而拜登宣布退選的當下，在槍襲事件中逃過一劫的川普，似乎勝券在握。如果川普重返白宮，必將推翻拜登的諸多政策，槍械限制措施或許會在第一時間被廢除，美國槍支管理問題將面臨更大的挑戰。

拜登退選　川普勝出的可能性加大

拜登宣佈退出總統大選的消息一時間引起全球輿論的強烈關注。川普也在第一時間進行回應，稱拜登是「美國歷史上最差的總統」，並強調在11月的選舉中，賀錦麗比拜登更容易被擊敗。

在槍擊案發生之後，川普的支持率一度飆升至70％，然而，這樣的領先優勢並沒有持續很久。據最新民意調查，賀錦麗目前以2個百分點的微弱優勢領先川普。

但是從多家媒體報導看，他們並不認為賀錦麗的競選之路會很順遂，她支持率上的提升，也可能是暫時的。據《路透社》的一篇報導提到，來自川普團隊的分析人士認為，賀錦麗眼下的領先，可能是因為拜登退選後，媒體對她的曝光度大幅增加，所以她的受歡迎度也隨之出現臨時的提升，但不會持續太久。

▲ 來自川普團隊的分析人士認為，賀錦麗眼下的領先並不會持續太久。（圖／路透）

在年齡出身等方面佔有優勢的賀錦麗，其實是美國近幾十年來最不受歡迎的副總統，她因為在移民問題上的表現受到批評，並且因為缺乏行政任職經驗而屢遭詬病。美國現在正處在明顯的「治理赤字」困境之中，一個不具豐富行政經驗和手段的人，顯然難以迎合美國當今的內政外交需求。因此綜合看來，川普重新當選的可能性更大。

「控槍措施將在我重返白宮的第一天被終結」

假如川普上台，美國很多政策都會隨之改變，槍支管理政策或將首當其衝。在槍械安全問題的爭辯上與拜登意見相反，川普是一名不折不扣的擁槍權支持者。

據媒體報導，今年2月9日，川普在美國全國步槍協會（NRA）組織的活動上發表講話，稱如果當選總統，將取消美國總統拜登採取的槍枝限制措施。「拜登對槍枝擁有者和製造商的每一次攻擊，都將在我重返（白宮）辦公室的第一周或第一天就被終結。」

其後，美國最大規模的槍械遊說團體於5月時表示，槍械對人身安全至關重要，並再次抨擊拜登的控槍措施，稱「騙子拜登的軟弱無能讓我們在第三次世界大戰的邊緣徘徊」。

▲ 川普曾表示：「拜登對槍枝擁有者和製造商的每一次攻擊，都將在我重返白宮辦公室的第一周或第一天就被終結。」（圖／路透）

那麼遭受此次槍擊後，假設川普當選，是否會一改過去的立場，由支持擁槍轉向加強槍支管控？美國的這個問題遠沒有這麼簡單。

全國步槍協會（NRA）是共和黨的「金主」之一，川普本人正是協會成員。在2016年的總統選舉中，該協會向川普提供了3,000萬美元的競選資金。而為了提升支持率，川普在控槍方面或許會有所承諾，但他不會真正向金主「開槍」。如果當選總統，他仍然會取消拜登的槍支限制措施，甚至如他所言，將在其重返白宮的第一周或第一天就被終結。

取消控槍措施必將加劇美國槍擊暴力問題

美國是世界上私人擁有槍支最多的國家，槍支暴力事件頻發，已經成為美國最嚴重的社會問題之一。據美國「槍擊暴力檔案」 網站統計，截至7月25日，今年美國已有9,469人死於各類涉槍事件，平均每天死亡約45人。

今年上半年的每個月，美國都發生過大規模槍擊事件，且遍及全美各州，這讓美國持續惡化的治安狀況暴露無遺。假設川普上台，可以預見的是美國未來的槍枝暴力必將愈發失控。如果取消槍枝管控措施，普通民眾可以自由購買槍支彈藥，民間私人擁有的槍枝數量將大幅增加，這也就讓美國社會處於極大的安全風險之中，槍支暴力事件將隨之增加，更多的民眾將在槍擊案中失去生命。

▲ 槍枝暴力這一頑疾在廣大美國民眾的生活中如影隨形。（圖／路透）

槍枝暴力這一頑疾在廣大美國民眾的生活中如影隨形。然而，在美國政客們的眼裡，從嚴控槍的議題只是用來開展黨爭、攻擊政治對手、在大選中爭取選票的工具。在美國政治極化的環境下，槍枝暴力問題已然成為一個無法治癒的頑疾。

美國控槍活動人士香農．沃茨就直言不諱地指出，美國槍枝暴力問題是政治性的，因為全國步槍協會的說客花錢讓政客不作為。

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