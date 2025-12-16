ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
賴清德眼中只有川普　鄭麗文眼中只有習近平

我們想讓你知道…兩個腦袋空空的政黨，一個對美搖尾乞憐、一個對著中國流口水，兩黨心中都沒有台灣人民、對台灣沒有想法，把自己的未來完全寄託在另一個國家，對內只有無盡的對抗。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德第一任已經過了超過1/3、明年5月就要過半，既沒有政績也看不到方向。（圖／記者湯興漢攝）

●單厚之／資深媒體人

此時此刻，大概是這個國家最神奇又最無奈的時刻。執政黨主席的眼中只有川普，賴清德總統心心念念都是何時能去美國；國會最大黨的主席眼中只有習近平，鄭麗文天天嚷著要「鄭習會」。兩黨都沒有把這塊土地和土地上的人民放在第一位。

偏偏川普已經把中美定義為G2，川普明年要訪中，之後習近平要回訪美國，美國財政部長貝森特說，川普和習近平明年可能會面四次。明年美中之間有一堆事情要忙，川普不會讓賴清德破壞美中好不容易經營好的氣氛，習近平也沒空理鄭麗文。

賴清德、鄭麗文熱衷統獨議題　本質是因為對國家毫無想法

賴清德投書《華爾街日報》宣布1.25兆的軍購，要討好川普換一張訪美的門票，結果川普政府卻沒有半個像樣的人出來笑納，只有AIT處長谷立言出面叫好。鄭麗文整天把鄭習會掛在嘴邊，國台辦也只給了「凡是有利於兩岸同胞利益福祉的事，我們都願意積極推動」的制式回應，絲毫沒有歡迎之意、喜悅之情。

《美麗島電子報》日前公布的「2025年11月國政民調」，有47.2％的民眾認為賴清德的立場是台灣獨立，46.9％的民眾認為鄭麗文的立場是兩岸統一，兩人都站在統獨光譜的最極端，與台灣的主流民意相去甚遠。

賴清德和鄭麗文如此熱衷兩岸、統獨議題，本質上是因為他們對這個國家毫無想法。不管你喜不喜歡馬英九和蔡英文，馬英九的第一任至少恢復了兩岸協商、實現了兩岸直航、簽署了ECFA、讓台灣護照免簽國家激增、完成六都升格；蔡英文的第一任則做了年金改革、同婚合法化、成立黨產會、促轉會、一例一休、發展綠能、確定勇鷹號教練機和海鯤號的計畫。

馬英九和蔡英文當時的政績，如今有些已經成了負面的名詞，有的則尾大不掉、前途未明，但至少他們的確想要讓這個國家改變、進步，有想法也有做法。而和賴清德一樣面臨「朝小野大」而且「朝更小、野更大」的陳水扁，第一任也有通過《公投法》、開啟小三通、加入WTO等政績。

反觀賴清德，第一任已經過了超過1/3、明年5月就要過半，既沒有政績也看不到方向，賴清德政府整天掛在嘴邊的T-PASS是蔡英文末期做的，賴清德所謂的「XX大禮包」也都是蔡英文的政績。賴清德上任以來最大的事件，就是今年7、8月兩次失敗的大罷免，還有今年5月才除役，馬上又要準備花2年多時間重啟的核三廠。

賴清德對如何治理這個國家沒有想法、缺乏遠見，所以只能整天搞政治鬥爭、激化對立、抹黑對手，天天談主權、談兩岸、講「脫中入北」，無論《立法院職權行使法》、去年的《總預算》刪除乃至《財劃法》的修法，都是國民黨配合對岸讓政府沒辦法做事。

如果沒有題材就製造題材，修理陸配、忠誠調查、禁小紅書、限制公務員赴陸奔喪，只要跟兩岸扯得上邊就大張旗鼓的做，就怕跟在野黨沒架吵。原本的「天下第一大部」放著內政不管，天天盯著兩岸議題，就快變成第二個陸委會了。

賴清德的行政院說不出自己要做什麼，只會說自己不要什麼，行政院送立法院的法案數是歷任最低，對立委的重大提案永遠不提院版的對案，等到立院通過後再上「覆議、釋憲、暫時處分」的套餐，卓榮泰創下史上8次覆議的紀錄，憲法法庭因國會的報復而無法運作。如今行政院長卓榮泰甚至揚言不執行立法院通過的法律，憲政運作已經難以為繼。

民進黨如此，國民黨亦復如此。因為對國家的未來沒有想法，所以膝反射的政治對抗，想到什麼做什麼，完全不顧民意和社會觀感。從荒腔走板的《花東條例》到怕罷免修《選罷法》以及近日引發爭議的助理費除罪化，國民黨除了「普發現金一萬」之外，也講不出到底做了哪些事，對得起選民給他們的國會最多席次。

因為不知道要做什麼，所以熱衷政治對抗，民進黨亂就跟著亂。以日前的陸配參政權為例，明明是內政部違法亂紀，剝奪陸配的參政權，可以透過行政訴訟解決，也可以等未來釋憲或監院糾彈，國民黨卻敲鑼打鼓的要提案修法。

恢復陸配參政權當然是正義，但受影響的人數兩隻手就數得出來，遠不及陸配取得身份證「六年改四年」等議題，也不及其他的民生法案，國民黨卻偏偏把這個當成優先，讓民進黨有扣紅帽子的機會。

新主席鄭麗文上任之後，外界都在看國民黨是否會有新氣象，但鄭麗文除了拜吳石、談兩岸之外，第一個端上桌的居然是助理費除罪化。鄭麗文帶領的國民黨，關心的只有自己的利益。

兩個腦袋空空的政黨，一個對美搖尾乞憐、一個對著中國流口水，兩黨心中都沒有台灣人民、對台灣沒有想法，把自己的未來完全寄託在另一個國家，對內只有無盡的對抗。不管誰輸誰贏、政黨輪不輪替，這樣的結構都不會改變，當兩個爛蘋果互相比爛秀下限時，這樣的民主讓人既悲哀又無奈。

▼新主席鄭麗文上任之後，外界都在看國民黨是否會有新氣象，但鄭麗文除了拜吳石、談兩岸之外，第一個端上桌的居然是助理費除罪化。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼。（圖／記者周宸亘攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。

單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

前國民黨立委蔡正元近日於社群平台發文，針對行政院未副署立法院三讀通過的財政收支劃分法，強烈批評總統賴清德及行政院長卓榮泰違反民主政治「兩條鐵..

