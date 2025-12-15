台灣要隨波逐流　還是創造主流？

▲想讓台灣真正世界第一，就要有勇氣走出舒適圈。（圖／記者周宸亘攝）

●劉宗夏／金融分析者

台灣人很喜歡聽到台灣Number One，但是要達到一個領域頂尖的成就，需要有前瞻的眼光，不只是趕風潮，這些誰都能做到，要能創造主流科技、主流價值、主流文化，有這樣的眼界跟企圖心才能達到真正的世界第一，而不只是跟風。

政客用廉價政治語言誤導人民 「追隨者心態」怎麼帶領台灣成為世界頂尖

演唱會經濟賺流水財，能改變國民的素質跟競爭力嗎？要讓台灣人成為世界一流，必須要培養一流的眼界、格局，而不只是隨波逐流，演唱會經濟能討好年輕人，也能賺到一些錢，但是無助於國家長遠競爭力，更可能造成台灣人盲目追隨別人的文化，讓台灣人在心態跟格局上都只是次等人。

想讓台灣真正世界第一，就要有勇氣走出舒適圈，創造出能培養深度思考的環境，如果只是仰望美日韓流行文化，我們就永遠只是個附屬地區，附屬次文化，不做心態上的超越，不管在體育、科技還是流行文化，台灣永遠都只是追隨者、落後者。

台灣有世界一流的晶片製造能力，在世界高科技產業供應鏈中不可或缺，但真正的主角還是輝達，因為他是設計者，他掌控話語權，台灣是極其重要的配角，但仍然不是主角，台灣有一流的技術，台商在世界以靈活性跟韌性著稱，但是要當主角，還需要一個信心的跨越！

有眼界的政治家，是要建立更長遠的國民、城市競爭力，該怎麼讓國人在學習別人優點之外，更認識自己，發掘自身的潛力特質，怎麼讓台灣追上世界一流水準之餘，還要發展自身無法被取代的價值？而不只是永遠在追隨領先者的腳步。

這在體育、科技、文化上都適用，因為許多台灣人想看到台灣世界第一，卻不了解要在一個領域領先需要做的心態轉變，因為過去習慣了當追隨者，追隨那些科技文化體育的領先者，但是要當個領先者，是要先勇敢的走向未知的領域探索，領先者跟追隨者的路徑是不同的。

台灣這些年的政客，常常盲目的追求他們所謂的進步價值，卻不思考這些是不是真的適合台灣，只是因為從歐美來，就覺得比較先進，台灣人應該學習接受，這在本質上就是一種追隨者的心態，並不是從歐美來的一定不好，但是你必須要深度思考它是否真的合理、適合台灣？

因為檯面上的政客常常用廉價的政治語言，誤導人民不思考的就接受外來的價值觀，如果檯面上的政治領袖，都是這種追隨者的心態，那要怎麼帶領台灣人民成為真正的世界頂尖？想要台灣世界第一，不是光用想的，心態、行為要先改變。

▼如果檯面上的政治領袖，都是這種追隨者的心態，那要怎麼帶領台灣人民成為真正的世界頂尖。（圖／達志影像／美聯社）



►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。