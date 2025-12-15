不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

●吳崑玉／專欄作家

行政院長卓榮泰在臉書發文，肉肉長一篇，最後強調自己「我必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡『守門人』的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」

廢話很多的一份宣言，表明了他將「不副署」財劃法等法案，在已無憲法法庭可運作的狀況下，逼藍白立委提倒閣案，然後提請總統解散國會，重新改選立法委員。但說實話，一鼓作氣，再而衰，三而竭，現在才發這聲明表態，已經晚了。

立法行政卡車對撞 去年憲訴法修法通過後已可預見

約一個月前，財劃法危機升高，財政部曾提出一份18張圖的說帖，一眾媒體老鳥讀完依舊覺得吃力，看不懂，行政院長卓榮泰也開記者會說明，但大多數人仍舊聽不懂，因而無感。

當時我在某群組裡爆氣，認為卓院長應該簡單點說「把中央的錢都拿去發給地方發紅包，這種事既不符合公平正義，也違反財政紀律，老子做不出來，只要我在這個位子一天，我就不會同意，也拒絕執行。有種藍白就提不信任案倒閣，我一定呈請總統解散國會重選。」這樣是不是大家都聽得懂了?

話說從頭，財劃法把中央的預算剝光發給地方政府，而地方政府多為藍營執政，這是藍白國會絕對優勢下，早可預見的結果。

以往藍白國會多數，少數執政的中央政府還可以談，關鍵因素是大家都還尊重法律與憲法，在野還抱著有一天可能自己會執政，不能亂改法律制度，改到那天自己執政也做不下去的地步，所以多少還有點分寸。

現在不是，藍白已經乾脆放棄中央執政希望，只求立馬搞垮綠營中央政府，反正國家搞垮了，頂多讓中共來統治，他們大可再去抱中共大腿，所以毫無底線的破壞憲政體制，大撈特撈，不做任何長期投資規劃，只想搞當日沖銷，求個現金入袋，其他爛事惡果都甩給別人。傅氏夫妻不編光復鄉重建經費，把鍋全甩給中央處理；陳玉珍帶頭修法將公費助理薪資全轉為立委私房錢，便是這種末日情結的具體展現。

其實，立法行政卡車對撞，在去年憲訴法修法通過後已可預見。現代民主制度之所以奠基於三權分立，不是來自神諭或先驗法理，而是幾百年的痛苦經驗。國王獨裁，人民痛苦，於是貴族組成國會，控制預算，制約國王。但貴族國會過度龐大，一樣獨裁。他先當上國會議員，然後加入圓顱黨，成為騎兵指揮官，在內戰中處死國王查理一世(1649)，然後大權在握，罷黜反對黨議員，再以武力解散殘缺國會，成立小議會，自任護國公，成為實質的獨裁者，直至逝世(1658)。這十年，史稱克倫威爾獨裁。他身後被戮屍，頭被砍下來釘在西敏寺的西敏廳屋頂上，警告世人與國會議員，國會也會獨裁。直到25年後的一場風暴才被颳下來，落入民間收藏。

國王(行政)與國會(立法)都可能獨裁，都不能獨大，那兩方為爭奪權力而產生爭議時怎麼辦？學習古老的部落智慧，找群大家都信得過的長老來裁決啊！那就是三權分立中，大法官制度的由來。大法官本應是憲政爭議中最終的裁決者，當憲訴法被惡修，實質否定了大法官功能，立法院又一路擋死所有總統提名的大法官，憲法法庭實質不存在，最後結果就是，行政立法最後不免一戰，最後會打成重新選舉，還是爆發內戰？看老天了。

▼財劃法把中央的預算剝光發給地方政府，而地方政府多為藍營執政，這是藍白國會絕對優勢下，早可預見的結果。（圖／記者李毓康攝）

賴、卓與各位民進黨大佬 真的準備好奮力一戰了嗎?

所以，當府院還在計較，到底要在那個題目上開戰？法界爭論該用不執行還是不副署來應對惡法時，我完全不想吭聲，因為這種法律見解爭議，一點實質意義都沒有。

一個行政單位主管，管的就是人和錢，這兩樣都被人家剝光了，你就只是個「牌位」。現在這情況不戰，等人和錢都控制不住了，以後你還要拿什麼來戰？開戰要師出有名，但師出有名需要的不是題目，而是「檄文」，一個簡單明瞭，簡單說清楚講明白，足以激勵將士，說服人群的檄文。

凱撒過盧比孔河，燕王朱隸起兵靖難，實質上都是叛亂，但他們最後都打贏了。所以，既然要戰，就要做好戰爭準備，人馬糧彈都要就位，主帥也必須堅定戰鬥意志，然後再發檄文宣誓。請問賴、卓、與各位民進黨大佬，左放新聞右放話，你們真的準備好倒閣重選，奮力一戰了嗎？如果藍白死不倒閣，請問貴官如何處置？準備好Plan B了嗎?

其次，凡事成於一，敗於二三。藍白一路將賴清德當成主目標在打，連身上被蚊子叮了個包，都能說成是賴清德害的。但綠營始終在擴大攻擊範圍，分散攻擊目標，去年打柯文哲，今年打黃國昌，卻放過了真正的大魔王傅崐萁，先鋒戰將陳玉珍，還把藍白立委全數包起來打。

綠營完全不能理解，毛主席那種「戰略上以一敵十，戰術上以十敵一」、「縮小打擊面，擴大爭取面」的打法，才是以弱敵強，以寡擊眾的正確戰法。賴威廉偏好身先士卒，以一敵十，展示英勇，但實際上你不是趙子龍，也不是張翼德，更不是關雲長，而且這些人的英勇，只存在於小說三國演義，不存於正史。

認清現實，確實部署，這仗才打得贏。殺聲震天，旗幟鮮明，結果後繼乏力，接觸即潰，這仗能打嗎？就算是想以戰逼和，起碼也得要有「傷其十指，不如斷其一指」的能力，請問，那「一指」是哪一指？要怎麼斷？有方法嗎？

悲觀點說，我不覺得綠營已做好全面開戰的準備，起碼沒看到統一下達的軍令，但一場行政立法大戰已迫在眉睫。不想打，就得談，但現在是打亦無法，和也無門，純粹只是個僵局開局，但後續鐵定戰亂不斷。

說實話，總預算不過，那政府就無錢可發，全員停工待料，管你啥財劃法過不過，地方政府也無經費可撥，咱連總統府和立法院薪水都沒人可批示發放，大家要餓就一起餓死，起碼這也是種武器。

如果連這種武器都無法運用，純在法律上咬文嚼字，吵鬧攻防，藍白立委是不會怕的。不會怕，就沒人會來好好談，只是歹戲拖棚而已，誰也沒得到便宜。

打仗需要的是武器與戰術，這場爛仗，恐怕還有得拖了。

▼一場行政立法大戰已迫在眉睫。不想打，就得談，但現在是打亦無法，和也無門，純粹只是個僵局開局，但後續鐵定戰亂不斷。（圖／記者李毓康攝）

