大國的邊陲　世界的前沿

●劉寶傑／資深媒體人

台灣，正在被放進一個遠超過自身理解與想像的位置上。中美現今不只是競逐世界的強權霸主，更是爭奪制定未來AI世界規則的話語權。美國不再如過去有壓倒性優勢，中國的威脅迫在眉睫，台灣躬逢其盛成為這場爭霸的無可或缺的要石。

台灣不需妄自尊大，但也無需妄自菲薄，台灣不是烏克蘭，台灣萬事具備，差的只是一個能夠看清時勢，提出願景，對各方勢力不卑不亢領導人。

如果把近期三件看似分散的事件放在同一張戰略地圖上看，輪廓會變得異常清楚：川普政府公布的 2025 年國家安全戰略、日本首相高市早苗明確指出「中國若侵台，日本將進入存立危機事態」、以及《Foreign Affairs》刊出 Elizabeth Economy 的〈How China Wins the Future〉。

這三件事，都在指向同一個核心判斷——台灣的命運，將深刻影響中美誰能定義未來的遊戲規則。

首先，美國 2025 年國家安全戰略，標誌著美國對霸權競爭本質的重新理解。

這已不再是一場單純的軍事對抗，而是一場經濟實力、科技能力與制度韌性的總體戰。在這個框架下，台灣的角色被重新界定：它不只是第一島鏈的軍事節點，更是全球高科技供應鏈中無可取代的核心。

半導體，正是這個時代的「戰略資源」。

從人工智慧、高效能運算、先進武器系統，到金融運算、通訊與能源管理，幾乎所有關鍵產業的底層，都依賴最先進的晶片製程。而在這個領域，台灣擁有全球最關鍵、最難以複製的能力。這不是單一企業的成功，而是數十年工程文化、產業聚落與制度累積的結果。

正因如此，台灣對美國而言，已不只是盟友，而是全球科技秩序的支點。

一旦這個支點動搖，美國所主導的高科技、生態系、金融與軍事優勢，都將面臨系統性風險。

其次，日本首相高市早苗的表態，反映的是前線國家對這場科技與地緣政治交織戰爭的清醒認知。

台灣一旦失守，不僅意味著日本西南防線的戰略真空，更將導致先進科技供應鏈落入高度不透明且政治化的體系之中。對高度依賴科技與出口的日本而言，這不只是安全問題，而是經濟生存問題。

因此，「存立危機事態」的判斷，實質上是承認：

台灣的科技地位與地理位置，同時構成日本國家安全的雙重防線。

第三，Elizabeth Economy 的憂慮，則揭示了更宏觀的制度競爭層面。

她擔心的不是中國是否在某些指標上超越美國，而是：如果中國能在不遵循自由、開放與法治規則的情況下，仍成功主導關鍵科技與經濟體系，世界是否還會選擇美國所代表的秩序？

而台灣，正是這場制度競爭中最具象、也最具說服力的案例。

它證明了民主體制不但能創新，還能在最尖端的科技競爭中保持領先。反之，若台灣被迫改變現狀，將向世界傳遞一個極其危險的訊號：威權體制不只可以動用武力，還可以掌控未來產業的命脈。

把這三件事放在一起看，答案逐漸清晰。

中美之間的霸權競爭，已不只是誰擁有更多軍艦或飛彈，而是誰能掌控下一個世代的技術、資本流向與制度標準。而台灣，正同時站在這兩條戰線的交會點上。

真正的風險，不只是某一天會不會開戰，而是某一天醒來，我們才發現：在沒有劇烈衝突的情況下，科技與經濟的主導權已經轉移，而台灣，正是那個關鍵轉折。

