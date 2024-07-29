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科學園區不淹水　主因在以鄰為壑！

我們想讓你知道…科學園區與工業區一開始選地，就會挑較高處，如果不行，就運來土方墊高基地。這是科學園區不淹水的真正原因。

▲ 環團曾針對台南市之淹水、治水及不當開發問題，要求政府重視與因應。（圖／環團提供）

● 作者／漂浪島嶼--munch

暴雨淹水，媒體歌頌科學園區不淹水，在於設置滯洪池與良好排水。

其實真正原因，在於科學園區與工業區，一開始選地，就會挑較高處，如果不行，就運來土方墊高基地。

在許多科學園區、工業區開發環評會議中，直白闡明以墊高土地，排除水患，再興建滯洪池，有效蓄集內水。

但是常常遭到環評委員批評，園區墊高土地，一旦暴雨大水，滯洪池蓄滿，餘水就排到附近低窪處，反而形成水患之因。

最近的例子就是台南綠能園區，環評遭到否決不通過，其中原因之一，就是興建工業區，破壞原有綠地滯洪空間，並且墊高園區地基，加重附近淹水危機。

所以園區不淹水，原因在於比墊高，水往低處流是不變道理！

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● 本文獲授權，轉載自「漂浪島嶼--munch。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 

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關鍵字: 科學園區 南科 淹水 凱米颱風 墊高 漂浪島嶼 雲論

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