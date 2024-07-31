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JK羅琳質疑林郁婷性別惹議　不須為他人眼光服務

我們想讓你知道…每個人的外表跟氣質都是獨一無二的，我們不需要為他人的眼光、偏見和刻板印象服務。

▲《哈利波特》作者J.K羅琳在X轉發外媒《衛報》報導，質疑中華隊選手林郁婷的性別爭議。（圖／翻攝自X）

● 許家蓓／台北市議員

台灣拳擊好手林郁婷本周即將在巴黎奧運出賽為國爭光，但近日卻遭部分人士質疑她的性別以及出賽資格。

對此，國際奧會早就已經發表聲明，林郁婷符合參賽資格。換言之，林郁婷就是女性！

但是，《哈利波特》作者J.K羅琳卻加碼攻擊：「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺害？」

看到JK羅琳這樣的言論，除了傻眼之外，更讓人憤怒。

林郁婷是專業的拳擊選手，她不會對他人造成什麼危及生命的傷害，更遑論殺害！到底是在說什麼？難道因為外表比較中性，又是優秀的拳擊選手，就必須被這樣攻擊嗎？

對於J.K羅琳的創作書寫成就，我們無庸置疑，但不代表她能夠如此恣意發表歧視言論。況且，J.K羅琳之前就已經因為歧視跨性別的言論和《哈利波特》的演員翻臉。她的歧視已經不是偶發的單一事件，這次又變本加厲的攻擊林郁婷。J.K羅琳這樣極度歧視且滑坡的言論，真的是大可不必！

▲ J.K羅琳曾因為歧視跨性別的言論，和《哈利波特》男星丹尼爾雷德克里夫翻臉。（圖／美聯社、IG）

身為短髮女性，在成長過程中也曾經被質疑：為什麼要留短頭髮？這樣不像女生？甚至也被批評過不男不女。

為什麼我們不能以自己最喜歡、最舒適的姿態活著？

短髮長髮、男性化女性化還是中性，這都是身而為人能夠自己選擇的「性別氣質」。

我短頭髮，我是女生，這就是我。

每個人的外表跟氣質都是獨一無二的，我們不需要為他人的眼光、偏見和刻板印象服務。

這句話，不只是為了聲援林郁婷，也是說給自己聽、說給曾因性別氣質而受傷的朋友聽。

也希望大家能夠一起同理：單一性別不是只有單一種樣貌，在21世紀更多元而平權的社會，我們不需要再用刻板印象和偏見限縮自己的想像。

每個人都有自己喜歡的樣子，我們尊重，並且擁抱。

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● 本文獲授權，轉載自「許家蓓」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: JK羅琳 林郁婷 性別 跨性別 哈利波特 許家蓓 雲論

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