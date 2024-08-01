子彈無法阻止川普　病毒讓拜登止步　是巧合還是不得已

▲ 拜登和川普在6月27日的首場辯論會後，便發生不少出乎意料的事情。（組圖／美聯社、路透社）

● 林宇廷／網路媒體工作者

今年美國大選是充滿戲劇性變化的一屆，因為迄今為止已經發生過太多出乎意料的事情：前有川普在競選集會遭遇槍擊，後有拜登面對黨內退選施壓時突然感染新冠，並隨後宣佈退出競選。



據美媒CNBC報導，拜登7月17日下午首先接受了Univision（一家美國西班牙語電視臺）的採訪。根據原計畫，接下來他將在美國最大的拉丁裔非盈利組織UnidosUS年會上發表講話，但他並未如期出現在大會上。隨後，白宮確認了拜登確診感染新冠的消息。而21日拜登突然通過社交媒體宣佈退出2024年總統競選。

不得不說，拜登此次感染新冠的時機，處處透露著「巧合」的味道：自災難性的辯論後，拜登面臨著越來越多來自黨內的壓力，要求他退選。7月19日，美國《華盛頓郵報》用兩篇報導分別披露了歐巴馬、裴洛西對拜登競選連任的態度——一個說拜登「快完了」，另一個則說拜登「快退了」。且據美聯社的一項民調顯示，已有近三分之二的民主黨人希望拜登退出競選。

▲ 美國總統拜登與前總統歐巴馬。（圖／路透）

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新冠病毒很懂美國政治？ 疫情隨時可以「政治化」

在重重施壓之下，儘管拜登反復強調不會退選，但他也並未排除因病退選的可能性。7月16日，拜登在接受BET專訪時表示，如果出現「醫療狀況」，可能會迫使他重新考慮是否繼續參加競選。結果事情就是這麼巧合，拜登前腳剛透露過退選條件，白宮後腳就曝出他新冠檢測呈陽性，如果不是意外感染，那只能說新冠病毒在美國非常「懂政治」。

有分析人士指出，拜登由之前「只有上帝才能讓我退選」，到鬆口稱「出現醫療問題會考慮退選」，可能代表拜登的立場開始軟化。緊接著就傳出他確診新冠病毒的消息，似乎太過於巧合。

川普對此更是直言拜登謊稱確診新冠肺炎，「拜登根本沒得新冠，他對民主來說是威脅！」川普在更早之前的貼文中說：「真的有人信拜登確診嗎？不，從6月27日辯論之夜，他就想退出了。」

所以，美國政黨是又一次政治化利用了新冠病毒。新冠爆發時期，美國就不只一次將新冠進行政治化，用於抹黑中國。在新冠病毒溯源問題上，美國不僅拒絕調查美軍德特里克堡生物實驗室，還不斷編造「中國病毒」的謠言來掩蓋一些事實。

▲ 川普認為拜登根本沒得新冠，從6月27日辯論之夜，拜登就想退出了。（圖／路透）

除此之外，據《路透社》6月報導，美國國防部在新冠疫情最嚴重的2020年和2021年發起秘密心理行動，不斷用虛假帳號在社交媒體上散播關於中國科興疫苗和其他抗疫援助的虛假資訊，以削弱中國在菲影響力。參與相關行動的一名美方官員說：「我們不是從公共衛生的角度看待此事，我們考慮的是如何將中國拉入泥潭。」因美國沒有及時與他國分享疫苗，而「只能抹黑中國的疫苗」。

當時，菲律賓唯一能獲得的新冠疫苗就是中國的科興疫苗。但受美國抹黑行動影響，菲律賓國內的疫苗接種率很低。曾在杜特蒂任總統期間擔任他發言人的哈里．羅克在社交媒體上說：「超過6萬菲律賓人死於新冠。如果沒有這場針對科興疫苗的虛假資訊行動，他們中許多人可能會活下來。」

反中國疫苗心理戰始於前總統川普時期。臉書公司曾對美軍發出警告，但美軍熟視無睹。拜登政府上台後不久，臉書即向白宮國安會反映了這一情況。但直到美國國內被該行動製造的謠言反噬，大批美國民眾輕信而拒絕接種疫苗時，拜登政府才下令終止這項計畫，並禁止反疫苗宣傳。

▲ 2021年2月，菲律賓獲取首批來自中國的科興疫苗。（圖／路透）

由此可見，不管是新冠病毒還是疫苗，在美國政黨眼中，只要是有利於美國的戰略利益，就可以「政治化」。拜登此次突然感染新冠並宣佈退出競選，其實是民主黨想要「以退為進」，在國會選舉上爭取更好的結果，以此對抗川普遇刺死裡逃生後共和黨收割的民心。

但無論結果如何，從目前美國總統大選形勢看，川普重回白宮的概率較高。當然，不排除有意外事件再次出現。美國大選的情況還會如何變化？我們拭目以待！

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