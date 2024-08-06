「麟洋配」男能可貴　展現台灣陽剛氣質可有全新型態

▲ 黃金男雙「麟洋配」成為奧運史上首對衛冕金牌的男雙組合，替我國摘下巴黎奧運首金，兩人手牽手登上頒獎台。（圖／路透）

● 周芷萱／部落客、性別議題作家

王齊麟跟李洋再次拿到金牌，全台關注的此刻，他們無庸置疑是很厲害的運動員，不過比金牌更讓我興奮的其實是，他們依然是十分親密的夥伴。

兩人牽著手上台領獎、李洋親吻地板時王齊麟跑去打他屁股、受訪時李洋說「謝謝大寶貝（指王），我下課了」（王急著接話說他還沒下課、還有比賽），一切都好可愛。

他們並不介意從東奧就開始被討論是不是gay（這裡要特別說明，並不是我認為應該要介意，而是相較於許多異性戀男性的避之惟恐不及，他們態度非常大方自在）、不吝嗇表現彼此的好感情、不在意那些多數男性可能不太願意跟男生朋友做的肢體接觸，他們多次在公開場合展演出當代陽剛氣質可以有全新的型態：對與其他男性之間的親密更加自在。

性傾向是同是異是 bi，在這個親密關係的現場一點都不重要（我知道兩人各有女友），重要的是，台灣有兩個男性運動員願意、且自在的讓全世界知道，男人可以跟男人很親密。

▲ 「麟洋配」多次在公開場合展演出當代陽剛氣質可以有全新的型態。（圖／路透）

在這個台灣不能叫台灣、連台灣島的形狀都會被奪走的國際場域，在一片中國旗的面前，李洋跟王齊麟告訴大家，台灣是一個讓男人可以對自己的陽剛氣質多元自在展現的自由國度，而這是我們要共同守護的事情。

註：我對配CP沒意見，且覺得是某種男性凝視的反轉，但在這邊並不想用CP的角度談這件事，親密關係可以很多元，親密的朋友也是足夠讓人興奮與珍惜的關係。不過就不太喜歡一切「男上加男」的嘲笑型玩笑（除非是諷刺），如果我們相信男性之間的親密是值得鼓勵的事，那就沒什麼好笑的。

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