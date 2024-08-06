「麟洋配」男能可貴　展現台灣陽剛氣質可有全新型態

▲ 黃金男雙「麟洋配」成為奧運史上首對衛冕金牌的男雙組合，替我國摘下巴黎奧運首金，兩人手牽手登上頒獎台。（圖／路透）
● 周芷萱／部落客、性別議題作家
王齊麟跟李洋再次拿到金牌，全台關注的此刻，他們無庸置疑是很厲害的運動員，不過比金牌更讓我興奮的其實是，他們依然是十分親密的夥伴。
兩人牽著手上台領獎、李洋親吻地板時王齊麟跑去打他屁股、受訪時李洋說「謝謝大寶貝（指王），我下課了」（王急著接話說他還沒下課、還有比賽），一切都好可愛。
他們並不介意從東奧就開始被討論是不是gay（這裡要特別說明，並不是我認為應該要介意，而是相較於許多異性戀男性的避之惟恐不及，他們態度非常大方自在）、不吝嗇表現彼此的好感情、不在意那些多數男性可能不太願意跟男生朋友做的肢體接觸，他們多次在公開場合展演出當代陽剛氣質可以有全新的型態：對與其他男性之間的親密更加自在。
性傾向是同是異是 bi，在這個親密關係的現場一點都不重要（我知道兩人各有女友），重要的是，台灣有兩個男性運動員願意、且自在的讓全世界知道，男人可以跟男人很親密。
▲ 「麟洋配」多次在公開場合展演出當代陽剛氣質可以有全新的型態。（圖／路透）
在這個台灣不能叫台灣、連台灣島的形狀都會被奪走的國際場域，在一片中國旗的面前，李洋跟王齊麟告訴大家，台灣是一個讓男人可以對自己的陽剛氣質多元自在展現的自由國度，而這是我們要共同守護的事情。
註：我對配CP沒意見，且覺得是某種男性凝視的反轉，但在這邊並不想用CP的角度談這件事，親密關係可以很多元，親密的朋友也是足夠讓人興奮與珍惜的關係。不過就不太喜歡一切「男上加男」的嘲笑型玩笑（除非是諷刺），如果我們相信男性之間的親密是值得鼓勵的事，那就沒什麼好笑的。
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我們想讓你知道…王齊麟跟李洋多次在公開場合展演出當代陽剛氣質可以有全新的型態，告訴大家，台灣是一個讓男人可以對自己的陽剛氣質多元自在展現的自由國度。