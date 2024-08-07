ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

彭蒙惠老師下課了　以上帝之名慈悲為台奉獻逾一甲子

我們想讓你知道…大半生把台灣當作第二故鄉的彭蒙惠，也取得台灣身分證、護照，她活進台灣人心坎的終身努力、奉獻與友誼。 她，心誠意堅，實至名歸！

▲ 彭蒙惠老師慈悲為懷，以上帝之名，遠赴偏鄉，推廣文化，尤其透過英文教學，引領萬千學子開口說英文，影響深遠。（圖／記者屠惠剛攝）

● 簡秀枝／《典藏》雜誌社長

聽到彭蒙惠老師（Doris Marie Brougham ，1926～2024）老師過世，萬分不捨，她慈悲為懷，以上帝之名，遠赴偏鄉，推廣文化，尤其透過英文教學，引領萬千學子，開口說英文，造福人群，影響深遠。

「2021年台北市文化奬」 ，我是評委之一，並以評審代表，接受公視録影，並在頒獎典禮中，總結受獎者的傑出貢獻，算是與彭蒙惠的最後接觸。那一年台北市文化奬的得主，除了當時95歲的彭蒙惠老師外，還包括84歲的文學大師白先勇（1937～）、75歲的當代藝術界大姐大蕭麗虹（1946～2021 ）與55歲的科技藝術巨匠黃心健（1966～）。其中，蕭麗虹剛病逝，成為追封獎項，倍添唏噓。而一身艶紅，坐著輪椅出席的彭蒙慧老師，則春風滿面，讓人印象非常深刻。

記得當時對彭蒙惠老師的介紹，內容如下：
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
今年95歲高齡的彭蒙惠老師，早在她12歲時，就跟上帝約定，她要為中國人傳遞福音。

1951年25歲的彭蒙惠，果然抵達台灣，先在花蓮落腳，1960年她搬來台北，從此成為台北人，迄今已經61年了。

人在台北的彭蒙惠，全力投入「台灣英文教育」的推廣。

▲ 彭蒙惠在台灣逾一甲子，全力投入「台灣英文教育」的推廣。圖為彭蒙惠2017年捐贈台南市市價達9千萬，共100萬組免費序號的「哈單字Hot Words App」，以行動支持台南第二官方語言政策。（圖／台南市政府提供）

這一甲子以來，「跟著彭蒙惠學英文」，彷彿成為台灣跨世代的共同記憶。

不管是「大家說英語Let’s talk in English 」或「空中英語教室Studio Classroom 」，長年來透過雜誌、廣播與電視，不僅陪伴台灣學子，學習語言，更是大家有系統認識美國，與西方生活文化的重要管道。

大半生把台灣當作第二故鄉的彭蒙惠，也取得台灣的「永久居留權」，今年獲頒台北文化奬，是強調她活進台灣人心坎的終身努力、奉獻與友誼。 她，心誠意堅，實至名歸！
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

時光荏苒，悄然過了3年，如今彭蒙慧老師以98歲的嵩歲，告別他熱愛的土地與人群，留下滿滿的回憶，以及最真摯可貴的巷弄美談。衷心感謝她，也祝福她，放下勞苦，安息主懷！

▲ 空中英語教室創辦人彭蒙惠6日晚間離世，前總統蔡英文發文緬懷。（圖／蔡英文臉書）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「簡秀枝」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►扭轉趨勢！運用循環經濟創造一個與資源消耗脫鉤的永續世界

►吐口水、拒握手、當沙包摔　比賽可輸「柔道魂」不可無

►國會改革吵什麼？　30年歷史與爭議一次看（一）

►林忠正／ECFA已經名存實亡了！

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

投稿
申訴
關鍵字: 彭蒙惠 空中英語 英語教育 台灣 宣教 簡秀枝 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
林郁婷沒做錯事　IBA禁「性別發展異常者」參賽也有..
為何馬德雷山號艦體完成加固值得懷疑？
彭蒙惠老師下課了　以上帝之名慈悲為台奉獻逾一甲子
扭轉趨勢！運用循環經濟創造一個與資源消耗脫鉤的永續..
IBA與IOC鬥爭　波及無辜「生理女」選手

推薦閱讀

吐口水、拒握手、當沙包摔　比賽可輸「柔道魂」不可無

林郁婷沒做錯事　IBA禁「性別發展異常者」參賽也有..

彭蒙惠老師下課了　以上帝之名慈悲為台奉獻逾一甲子

為何馬德雷山號艦體完成加固值得懷疑？

IBA與IOC鬥爭　波及無辜「生理女」選手

國會改革吵什麼？　30年歷史與爭議一次看（一）

扭轉趨勢！運用循環經濟創造一個與資源消耗脫鉤的永續..

林忠正／ECFA已經名存實亡了！

別大開性別免術換證之門　否則林郁婷恐比竇娥還冤

褪去廉價惡名拓展南方版圖　中國企業給西方敲記響鐘

相關文章

扭轉趨勢！運用循環經濟創造一個與資源消耗脫鉤的永續世界

扭轉趨勢！運用循環經濟創造一個與資源消耗脫鉤的永續世界

在資源有限的星球上，倘若不加以節制資源的消耗，將是一種長期的商業隱憂。資源的可用性、使用與開採直接與氣候、自然和環境污染息息相關。氣候風險與..

4小時前

午後雷雨「連2天雨最猛」　準「瑪莉亞」最新路徑曝

午後雷雨「連2天雨最猛」　準「瑪莉亞」最新路徑曝

彭蒙惠辭世將安葬陽明山　遺囑：把所有一切全捐出

彭蒙惠辭世將安葬陽明山　遺囑：把所有一切全捐出

空中英語創辦人彭蒙惠逝世　賴清德：感佩一生為台灣奉獻

空中英語創辦人彭蒙惠逝世　賴清德：感佩一生為台灣奉獻

彭蒙惠去年剛取得中華民國籍　蔡英文哀悼：台灣永遠都會是你的家

彭蒙惠去年剛取得中華民國籍　蔡英文哀悼：台灣永遠都會是你的家

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

比賽可以輸　「柔道魂」不可無

比賽可以輸　「柔道魂」不可無

林郁婷沒做錯事　女性如何更公平..

彭蒙惠老師下課了　活進台灣人心..

為何馬德雷山號艦體完成加固值得..

IBA與IOC鬥爭　波及無辜生..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面