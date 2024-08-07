彭蒙惠老師下課了　以上帝之名慈悲為台奉獻逾一甲子

▲ 彭蒙惠老師慈悲為懷，以上帝之名，遠赴偏鄉，推廣文化，尤其透過英文教學，引領萬千學子開口說英文，影響深遠。（圖／記者屠惠剛攝）

● 簡秀枝／《典藏》雜誌社長

聽到彭蒙惠老師（Doris Marie Brougham ，1926～2024）老師過世，萬分不捨，她慈悲為懷，以上帝之名，遠赴偏鄉，推廣文化，尤其透過英文教學，引領萬千學子，開口說英文，造福人群，影響深遠。

「2021年台北市文化奬」 ，我是評委之一，並以評審代表，接受公視録影，並在頒獎典禮中，總結受獎者的傑出貢獻，算是與彭蒙惠的最後接觸。那一年台北市文化奬的得主，除了當時95歲的彭蒙惠老師外，還包括84歲的文學大師白先勇（1937～）、75歲的當代藝術界大姐大蕭麗虹（1946～2021 ）與55歲的科技藝術巨匠黃心健（1966～）。其中，蕭麗虹剛病逝，成為追封獎項，倍添唏噓。而一身艶紅，坐著輪椅出席的彭蒙慧老師，則春風滿面，讓人印象非常深刻。

記得當時對彭蒙惠老師的介紹，內容如下：

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今年95歲高齡的彭蒙惠老師，早在她12歲時，就跟上帝約定，她要為中國人傳遞福音。

1951年25歲的彭蒙惠，果然抵達台灣，先在花蓮落腳，1960年她搬來台北，從此成為台北人，迄今已經61年了。

人在台北的彭蒙惠，全力投入「台灣英文教育」的推廣。

▲ 彭蒙惠在台灣逾一甲子，全力投入「台灣英文教育」的推廣。圖為彭蒙惠2017年捐贈台南市市價達9千萬，共100萬組免費序號的「哈單字Hot Words App」，以行動支持台南第二官方語言政策。（圖／台南市政府提供）

這一甲子以來，「跟著彭蒙惠學英文」，彷彿成為台灣跨世代的共同記憶。

不管是「大家說英語Let’s talk in English 」或「空中英語教室Studio Classroom 」，長年來透過雜誌、廣播與電視，不僅陪伴台灣學子，學習語言，更是大家有系統認識美國，與西方生活文化的重要管道。

大半生把台灣當作第二故鄉的彭蒙惠，也取得台灣的「永久居留權」，今年獲頒台北文化奬，是強調她活進台灣人心坎的終身努力、奉獻與友誼。 她，心誠意堅，實至名歸！

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時光荏苒，悄然過了3年，如今彭蒙慧老師以98歲的嵩歲，告別他熱愛的土地與人群，留下滿滿的回憶，以及最真摯可貴的巷弄美談。衷心感謝她，也祝福她，放下勞苦，安息主懷！

▲ 空中英語教室創辦人彭蒙惠6日晚間離世，前總統蔡英文發文緬懷。（圖／蔡英文臉書）

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