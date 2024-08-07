扭轉趨勢！運用循環經濟創造一個與資源消耗脫鉤的永續世界

▲ 若不加以節制資源的消耗，將是一種長期的商業隱憂。（圖／路透）

● 張凱評／BCSD Taiwan資深經理

在資源有限的星球上，倘若不加以節制資源的消耗，將是一種長期的商業隱憂。資源的可用性、使用與開採直接與氣候、自然和環境污染息息相關。氣候風險與自然風險是企業的商業風險與金融業的投資風險。自然資源是現代經濟發展的基石，儘管商業界對永續發展已有意識，但我們對自然資源的需求仍每年持續增長。

根據UNEP最新的《2024全球資源展望（Global Resources Outlook 2024, GRO24）》指出自1970年以來，地球資源的開採量繼續增長近400％，並且每年仍以2.3％的速度增加，至2024年將達到約1,066億噸，但資源的生產效率（單位GDP／資源的開採噸數）則停滯不前。如果沿著歷史軌跡持續發展，至2060年資源開採量會再增加近60％（2020年水平的1.6倍）。而資源的開採與加工，包括化石燃料、礦物、非金屬礦物和生物質，在現今就已經至少貢獻了55％的溫室氣體排放和40％與呼吸道健康相關的懸浮微粒影響。

▲ 歷年資源開採量與生產力比較。（圖／作者張凱評提供）

然而，我們目前的資源使用模式亦造成嚴重的負面環境影響，同時世界上仍有許多人的基本需求未能滿足。因此，在高收入的國家，需求大多已得到滿足的情況下，應朝向減少資源的使用。而在中低收入國家，為滿足人的基本需求，合理的增加資源使用（且最大限度地避免嚴重的影響）是必要的。

因此，我們必須轉向以更有效且負責任的脫鉤策略（Decoupling Strategy, IRP 2019b）來利用資源。根據GRO24的情境顯示，脫鉤策略的實現將可使2060年的GDP比目前的趨勢軌跡高出約3％，全球人類發展指數（Global Human Development Index）高出約7％，而且可扭轉資源使用的趨勢軌跡下降約30％。此外，溫室氣體排放量可比目前的水準減少約80%，使排碳趨勢與巴黎協定目標保持一致。

▲ 脫鉤策略核心概念。（改編自IRP 2019b）

經濟發展與資源需求的脫鉤策略已是具永續領導力公司其永續商業策略之核心，他們不再詢問是否需要轉型至永續的資源使用與生產，而是已開始踏上實現此轉型的旅程。根據WBCSD對全世界企業領導人的建議，企業可以透過以下三種方式來實現：

1. 平緩未來的需求曲線

應用循環經濟來減少不必要的浪費，促進資源再利用，並重新設計產品以最大限度地保留資源價值。

2. 朝向可再生資源的轉型

擺脫破壞性開採系統與不可再生資源，轉向可再生與再生資源。加強全球貿易和供應鏈以最小化供應風險並激勵負責任的資源使用。

3. 優化資源密集的系統

透過優化滿足基本人類需求之資源密集的系統，以提高福祉與生活品質，確保明智的資源利用。

▲ 擺脫破壞性開採系統與不可再生資源，轉向可再生與再生資源，是實現脫鉤策略核心概念的方式之一。（示意圖／Seagate提供）

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商業案例一：聚丙烯市場的前瞻未來與綠色革命

李長榮化工（LCY）基於對聚丙烯（PP）市場的深刻洞察和創新應用，致力於提供永續性聚丙烯解決方案，並與外部夥伴合作，推動再生聚丙烯（Renewable PP）和循環聚丙烯（Circular PP）的有效循環，以綠色科學技術催化創新未來。

隨著市場對永續性聚丙烯需求增加，循環聚丙烯在消費品包裝、建築材料及汽車製造等領域的應用日益廣泛，特別是在汽車領域，由於其低碳足跡的優勢，逐漸替代其他塑料。同時，循環聚丙烯在建材及高價值運動器材領域也得到廣泛應用。而再生聚丙烯，一其原料來自植物性材料，二是2024 Q3即將取得ISCC+標準認證，使用非石化原料，符合市場對環保材料的需求。透過這些創新，LCY聚丙烯產品實現了材料的永續性和減少環境影響，達成與社會的雙贏。

LCY亦積極擴展合作夥伴，包括台灣及東北亞、東南亞等市場，以確保穩定的回收材料供應。LCY不僅通過全球認證標準如GRS、TÜV，保證產品品質，也與國際品牌深化合作，探索潛在的應用領域，讓塑膠製品的回收不再是終點，讓原料再次循環，創造出新價值。

▲ 李長榮化工致力於提供永續性聚丙烯解決方案，，以綠色科學技術催化創新未來。圖為李長榮化工林園廠。（圖／記者高兆麟攝）

商業案例二：綠色電子材料，世界領先的雙循環模式

為了減少地球資源耗用、降低對環境的負擔，同時支持產業的良性發展，LCY經過多年的研發以及與客戶的雙向溝通，改良傳統廢液回收處理方式，創造了「EIPA雙循環回收」模式，達到經濟與環境共好的成果。

LCY透過回收客戶製程中的異丙醇廢液，進一步純化回到同等級的電子級異丙醇，達成第一個「化學品循環」；第二道「水循環」則將廢液中的水完全回收，提供工廠內部重複使用，達到零液體排放，有效運用資源。

綠色製造是現今科技產業關鍵的營運策略之一，半導體廢棄物管理、水資源管理等半導體產業化學污染議題，更是備受矚目的焦點。自2015年開發新技術至今，LCY已達到每月7500～10000噸廢液回收的能力。「EIPA雙循環模式」將廢液精製再利用，解決燃燒廢棄物所產生的大量碳排放問題，並降低一次性使用的石化資源枯竭危機，推動產業供應鏈綠色轉型，與客戶共同打造企業綠色競爭力。

▲ 綠色製造是現今科技產業關鍵的營運策略之一。（圖／記者林振民攝）

面對挑戰 不如起而行

面臨資源匱乏與環境惡化的商業風險。經濟成長必須與資源使用脫鉤是未來明確的方向。

脫鉤策略的核心即是循環經濟的實現，企業透過在供應商中推廣資源效率，可以增強韌性，減少風險，提升品牌價值。此外，採用循環商業模式可以開拓新的收入來源與節省成本的機會，增強競爭地位，並促進合作夥伴關係。最後，企業可透過WBCSD所開發的循環轉型指標（Circular Transition Indicators, CTI）來衡量企業的循環度，可有效檢視循環策略與循環作法執行的成效，來展現企業實踐循環經濟的當責態度與成果。

想要成為永續轉型的領導企業，立即實現脫鉤策略與循環經濟！

參考資料

1. https://www.wbcsd.org/resources/global-resources-outlook-gro-2024-implications-for-business/

2. https://www.unep.org/resources/Global-Resource-Outlook-2024

3. https://www.wbcsd.org/actions/circular-transition-indicators/

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