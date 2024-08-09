ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「跆拳道甜心」羅嘉翎淚崩　認真努力的運動員不必道歉

我們想讓你知道…國內並沒有能替補的名單，所以羅嘉翎只有兩條路可以選，一個是棄權，一個是帶傷上陣。相信只要是運動員，除非斷手斷腳，不然一定會選擇帶傷上陣，羅嘉翎也是。

● 作者／掰咖老師喇低賽

這個社會上有更多應該要道歉的人，也許是政治人物、也許是犯罪者，但代表台灣出去比賽吞敗的選手們，只要認真努力過，其實根本就不需要道歉。尤其是不用對像我們這種社會大眾死老百姓道歉，有些死老百姓最喜歡拿把「自己有繳稅」這種話掛在嘴邊，認為運動員拿國家補助、領國光獎金，所以自詡為監督之士，在網路上大肆批評運動員，在網路這種匿名世界，他們什麼難聽的話都說得出來。

但說實在的，你納稅有多少？算所得稅納10萬好了，2023年的綜合所得稅收了7497億，你繳的10萬只佔了0.000013％左右，以李洋、王齊麟的金牌2,000萬來說，其中只有2.6塊是你出的，更何況很多人說不定跟我一樣，是繳不到10萬的小魯蛇，丟一個5塊打這些酸民臉真的還嫌太多！

回到跆拳道比賽，在東京奧運拿下銅牌的羅嘉翎，在8日首輪就落敗，接下來除非奇蹟出現，她才有機會再踢復活賽。羅嘉翎在去年5月的世錦賽拿下銀牌，但沒多久後被檢查出左腳疲勞性骨折，不過為了奧運積分，還是帶傷征戰，確定取得奧運資格後，就為了奧運休息養傷。

棄權 VS. 帶傷上陣　羅嘉翎忍痛為國爭戰

▲ 「國民女友」羅嘉翎8日在跆拳道女子57公斤級正式出賽，因左腳疲勞性骨折舊傷未癒，在首輪16強賽敗給自黎巴嫩選手奧恩。（圖／中華奧會提供）

只是沒想到這個傷比想像中的難好，加上為了奧運，雖然沒出去踢國際賽，但是這幾個月的養傷、復健、訓練也都持續進行，所以腳傷一直未癒，只要踢就痛，在8日的比賽中，也是看到羅嘉翎幾乎整場比賽都是拖著一隻腳在進行的。

但超過半年沒踢國際賽，第一場就是奧運這種高強度高張力的比賽，加上之前在國內模擬賽的時候，其實顯然沒辦法完成比賽。因此今天一路被動，最後仍不幸吞敗，因為比賽腳傷反而加劇，還需要教練攙扶才能下場，而賽後羅嘉翎哭成淚人兒，說了「對不起大家」，真的是很令人揪心，但真的不需要跟大家道歉。

既然傷未癒，這個名額有機會讓出給其他選手嗎？規則顯然是不允許的，因為確定奧運席次要更換名單，必須更換的是同屬世界排名前20的選手。但國內並沒有能替補的名單，所以羅嘉翎只有兩條路可以選，一個是棄權，一個是帶傷上陣，我相信只要是運動員，除非真的是斷手斷腳，不然一定是會選擇帶傷上陣，羅嘉翎也是。

沒人願意負傷　國手無論輸贏都值得尊敬 

有人會說詹姐也是因傷才沒比賽，為何要這樣雙標，我只能說是因為詹妹有更好的選擇，但選擇內舉不避親，加上先前許多爭議，我個人覺得兩者狀況是有差異的。

▲ 只要是運動員，除非真的是斷手斷腳，不然一定是會選擇帶傷上陣。（圖／中華奧會提供）

總之，沒有人願意出現傷病，每位運動員每年生日的願望或是開季的期許一定都是身體健康，因為唯有健康的身體，才有機會將自己刻苦訓練的苦澀化為勝利的甘甜果實，但也有可能會換來更多的苦澀。

競技運動本來就是一個失敗會比成功多的挑戰，比起像我這種躲在鍵盤後面的鍵盤俠，這些國手們無論輸贏都是很值得尊敬的對象！

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「掰咖老師喇低賽」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►2024國會改革　改革還是濫權？

►金融強震台股表現佳　投資市場佈滿貪婪與恐懼

►賴祥蔚／讓台灣人免費看奧運的解方

►擊破「坐等國光獎金」酸言　奧運激發起麟洋配潛能

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

投稿
申訴
關鍵字: 2024奧運 2024奧運跆拳道 羅嘉翎 酸民 掰咖老師喇低賽 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
塞爾維亞逼出美國高水準　巴黎奧運男籃四強戰沒有輸家
「跆拳道甜心」羅嘉翎淚崩　認真努力的運動員不必道歉
2024國會改革　改革還是濫權？
金融強震台股表現佳　投資市場佈滿貪婪與恐懼
賴祥蔚／讓台灣人免費看奧運的解方

推薦閱讀

癌症基金哪裡來　加熱菸上市稅收百億挹注

「跆拳道甜心」羅嘉翎淚崩　認真努力的運動員不必道歉

塞爾維亞逼出美國高水準　巴黎奧運男籃四強戰沒有輸家

吐口水、拒握手、當沙包摔　比賽可輸「柔道魂」不可無

2024國會改革　改革還是濫權？

金融強震台股表現佳　投資市場佈滿貪婪與恐懼

JK羅琳，你錯了！　給JK羅琳的一封信

擊破「坐等國光獎金」酸言　奧運激發起麟洋配潛能

以色列經濟一團糟　伊朗早已不戰而勝

賴祥蔚／讓台灣人免費看奧運的解方

相關文章

熬夜看奧運喝酒助興　醫提醒：建議有伴、小心時差嚴重

熬夜看奧運喝酒助興　醫提醒：建議有伴、小心時差嚴重

巴黎奧運激戰，周末到了不少人徹夜替選手加油，難免喝酒助興。醫師提醒，建議有伴，以免飲酒過度，也要小心時差可能更嚴重，若比賽過後持續感到腦霧或..

4小時前

快訊／奧運最紅的美國男籃　4強戰甜瓜、崔維斯史考特眾星都來看

快訊／奧運最紅的美國男籃　4強戰甜瓜、崔維斯史考特眾星都來看

波札那奪非洲首金　總統宣布全國放半天假

波札那奪非洲首金　總統宣布全國放半天假

不停抨擊林郁婷！JK羅琳被稱「高配版陳沂」　陳沂回：對我的盛讚

不停抨擊林郁婷！JK羅琳被稱「高配版陳沂」　陳沂回：對我的盛讚

快訊／帶傷苦撐教練遭負評　羅嘉翎喊話：希望大家對他友善一點

快訊／帶傷苦撐教練遭負評　羅嘉翎喊話：希望大家對他友善一點

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

癌症基金哪裡來　加熱菸上市稅收..

癌症基金哪裡來　加熱菸上市稅收..

羅嘉翎淚崩　認真努力選手不必道..

美塞激盪高水準競技　男籃四強戰..

比賽可以輸　「柔道魂」不可無

2024國會改革　改革還是濫權..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面