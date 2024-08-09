「跆拳道甜心」羅嘉翎淚崩　認真努力的運動員不必道歉

● 作者／掰咖老師喇低賽

這個社會上有更多應該要道歉的人，也許是政治人物、也許是犯罪者，但代表台灣出去比賽吞敗的選手們，只要認真努力過，其實根本就不需要道歉。尤其是不用對像我們這種社會大眾死老百姓道歉，有些死老百姓最喜歡拿把「自己有繳稅」這種話掛在嘴邊，認為運動員拿國家補助、領國光獎金，所以自詡為監督之士，在網路上大肆批評運動員，在網路這種匿名世界，他們什麼難聽的話都說得出來。

但說實在的，你納稅有多少？算所得稅納10萬好了，2023年的綜合所得稅收了7497億，你繳的10萬只佔了0.000013％左右，以李洋、王齊麟的金牌2,000萬來說，其中只有2.6塊是你出的，更何況很多人說不定跟我一樣，是繳不到10萬的小魯蛇，丟一個5塊打這些酸民臉真的還嫌太多！

回到跆拳道比賽，在東京奧運拿下銅牌的羅嘉翎，在8日首輪就落敗，接下來除非奇蹟出現，她才有機會再踢復活賽。羅嘉翎在去年5月的世錦賽拿下銀牌，但沒多久後被檢查出左腳疲勞性骨折，不過為了奧運積分，還是帶傷征戰，確定取得奧運資格後，就為了奧運休息養傷。

棄權 VS. 帶傷上陣 羅嘉翎忍痛為國爭戰

▲ 「國民女友」羅嘉翎8日在跆拳道女子57公斤級正式出賽，因左腳疲勞性骨折舊傷未癒，在首輪16強賽敗給自黎巴嫩選手奧恩。（圖／中華奧會提供）

只是沒想到這個傷比想像中的難好，加上為了奧運，雖然沒出去踢國際賽，但是這幾個月的養傷、復健、訓練也都持續進行，所以腳傷一直未癒，只要踢就痛，在8日的比賽中，也是看到羅嘉翎幾乎整場比賽都是拖著一隻腳在進行的。

但超過半年沒踢國際賽，第一場就是奧運這種高強度高張力的比賽，加上之前在國內模擬賽的時候，其實顯然沒辦法完成比賽。因此今天一路被動，最後仍不幸吞敗，因為比賽腳傷反而加劇，還需要教練攙扶才能下場，而賽後羅嘉翎哭成淚人兒，說了「對不起大家」，真的是很令人揪心，但真的不需要跟大家道歉。

既然傷未癒，這個名額有機會讓出給其他選手嗎？規則顯然是不允許的，因為確定奧運席次要更換名單，必須更換的是同屬世界排名前20的選手。但國內並沒有能替補的名單，所以羅嘉翎只有兩條路可以選，一個是棄權，一個是帶傷上陣，我相信只要是運動員，除非真的是斷手斷腳，不然一定是會選擇帶傷上陣，羅嘉翎也是。

沒人願意負傷 國手無論輸贏都值得尊敬

有人會說詹姐也是因傷才沒比賽，為何要這樣雙標，我只能說是因為詹妹有更好的選擇，但選擇內舉不避親，加上先前許多爭議，我個人覺得兩者狀況是有差異的。

▲ 只要是運動員，除非真的是斷手斷腳，不然一定是會選擇帶傷上陣。（圖／中華奧會提供）

總之，沒有人願意出現傷病，每位運動員每年生日的願望或是開季的期許一定都是身體健康，因為唯有健康的身體，才有機會將自己刻苦訓練的苦澀化為勝利的甘甜果實，但也有可能會換來更多的苦澀。

競技運動本來就是一個失敗會比成功多的挑戰，比起像我這種躲在鍵盤後面的鍵盤俠，這些國手們無論輸贏都是很值得尊敬的對象！

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