無限上綱的平等是暴力　林郁婷光心理素質就已先奪冠

▲ 林郁婷是超級有力量的美麗女性。(圖/翻攝自IG/boxing_ting)

● 陳璿羽/醫師、大學講師

雖然我們都同意,林郁婷聲音細又柔、皮膚超好、有高度的努力、毅力和抗壓力、是超級有力量的美麗女性。但是!你心裡是不是有一個細微的聲音,說「如果她真的染色體有XY呢」?所以總覺得支持起來有點虛虛的?心裡總是想著,支持她真的對嗎?

我跟大家說!先講結論,超級對的!無限期支持林郁婷參加比賽得金牌!

畢竟我也是個醫學倫理法律的碩士,就先從社會正義倫理學的角度來分析。個人的遺傳特色以往是不被囊括在需要做「社會調整」的項目內,也就是你沒有富爸爸,社會提供某種弱勢者補償給你,但是,你長得沒有金城武帥,沒有王齊麟高,國家不會提供弱勢者補償給你整形或增高。這個一直以來都被認為是「天生的禮物」,個體要接受「它(基因)」帶來的好處,也要接受因此而受苦。也就是說,一個有XY染色體的人,可能鍛鍊之下特別容易長肌肉,肌肉的爆發力和肌力可能更好,但也可能因此受傷的恢復力比較差、較少雌激素的心血管保護。

「平等」無限上綱 這樣的奧運會有人想看?

▲ 美國泳將「飛魚」菲爾普斯的乳酸量只有別人1/3,肺活量是常人的2倍,天生適合游泳。(圖/達志影像/美聯社)

現在許多基因解密了,我們發現要講公平,將正義理論擴展到基因,那要不就是分級比賽(根據體能、內分泌、年齡、跟生理指標來分組),要不就是獨立項目(某群人單獨比賽),要不就是規則調整(沒有優勢基因的人讓她減秒數、減距離之類)。追求到最後,比賽前要全基因檢測,有ACE I/D這種會增加耐力和爆發力的基因型要自己一組,有ACTN3 R577X這種會會增加衝刺能力的基因型要自己一組,像菲爾普斯那種乳酸量只有別人1/3,游泳都不會累的的要自己一組,有XY染色體又生理表現是女性的要獨立一組,有XX染色體但基因表現是男性的要獨立一組,有XXY的還要自己一組。這樣大家還想看奧運嗎?超級不好看的吧!

結論就是,無限上綱的「平等」根本就是不可能,最終回歸到社會的正義,什麼是我們想要看到的一個理想的奧運的樣子。奧運的旗子五個圈代表五大洲團結;奧委會說奧運的精神是友誼、團結和互相理解。現在聯合國也已經不講性別平等,而是講性別「主流化」,因為追求平等不是暴力地一刀切,不是「女生」要跟「男生」能有同等對待,而是「所有人類」能不受性別角色觀念的限制,有資源參與既有的所有社會活動。

▲ 本次被J.K.羅琳點名的兩位女選手,來自台灣的林郁婷、來自阿爾及利亞的克莉芙,都是來自非西方國家的有色女性。(圖/路透)

奧運委員會在「性別平等、多元性、和包容性」已經努力運作多年,他們還有專屬這個的委員會,2018還發表性平報告與建議。委員會的宣言就明白指出「Advocate equal participation of women in all their diversity, on and off the field of play 女性無論她們的多元性,我們都主張在賽場上和賽場下的平等參與」。帶大家換位思考一下,如果妳的性別認同是女生,妳一直以來覺得自己是女生,妳從出生的時候基因表現型就是女生,你的體內睪固酮水平是女生範圍。但是在某一天,因為發現自己體內有XY基因,就被迫參加男子組比賽,這樣是有比較平等多元包容嗎?還是跟妳說妳不算人,不准參加比賽,這樣算比較平等多元包容?想起來應該是還是要個案考慮,基於性別認同、體內激素濃度和公平競賽的原則來做判斷,允許她們參加女性組的比賽,才符合尊重和包容的倫理原則。我相信國際奧會之所以強力聲援林郁婷和克莉芙(Imane Khelif),也是基於相同的考慮。

不被對手嘲諷影響 林郁婷光心理素質就已先奪冠

再回到目前吵得沸沸揚揚的比X手勢議題。大家看一下土耳其選手,她基因表現真的有輸人嗎?那個肩寬、那個肌肉量、那個下巴的線條都超殺的啊!反而5:0技不如人,比賽輸了就暗指人家不是女生,這算是什麼友誼團結和互相理解嗎?不但不符合奧運精神,還超級沒有運動家精神的啊!

郁婷妳超棒的啦,光是心理素質就已經得冠軍,我們全部支持妳!

▲ 土耳其選手卡拉曼的肩寬、肌肉量、下巴的線條都相當引人注目。(圖/路透)

