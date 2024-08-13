無限上綱的平等是暴力　林郁婷光心理素質就已先奪冠

▲ 林郁婷是超級有力量的美麗女性。（圖／翻攝自IG／boxing_ting）

● 陳璿羽／醫師、大學講師

雖然我們都同意，林郁婷聲音細又柔、皮膚超好、有高度的努力、毅力和抗壓力、是超級有力量的美麗女性。但是！你心裡是不是有一個細微的聲音，說「如果她真的染色體有XY呢」？所以總覺得支持起來有點虛虛的？心裡總是想著，支持她真的對嗎？

我跟大家說！先講結論，超級對的！無限期支持林郁婷參加比賽得金牌！

畢竟我也是個醫學倫理法律的碩士，就先從社會正義倫理學的角度來分析。個人的遺傳特色以往是不被囊括在需要做「社會調整」的項目內，也就是你沒有富爸爸，社會提供某種弱勢者補償給你，但是，你長得沒有金城武帥，沒有王齊麟高，國家不會提供弱勢者補償給你整形或增高。這個一直以來都被認為是「天生的禮物」，個體要接受「它（基因）」帶來的好處，也要接受因此而受苦。也就是說，一個有XY染色體的人，可能鍛鍊之下特別容易長肌肉，肌肉的爆發力和肌力可能更好，但也可能因此受傷的恢復力比較差、較少雌激素的心血管保護。

「平等」無限上綱 這樣的奧運會有人想看？

▲ 美國泳將「飛魚」菲爾普斯的乳酸量只有別人1／3，肺活量是常人的2倍，天生適合游泳。（圖／達志影像／美聯社）

現在許多基因解密了，我們發現要講公平，將正義理論擴展到基因，那要不就是分級比賽（根據體能、內分泌、年齡、跟生理指標來分組），要不就是獨立項目（某群人單獨比賽），要不就是規則調整（沒有優勢基因的人讓她減秒數、減距離之類）。追求到最後，比賽前要全基因檢測，有ACE I/D這種會增加耐力和爆發力的基因型要自己一組，有ACTN3 R577X這種會會增加衝刺能力的基因型要自己一組，像菲爾普斯那種乳酸量只有別人1／3，游泳都不會累的的要自己一組，有XY染色體又生理表現是女性的要獨立一組，有XX染色體但基因表現是男性的要獨立一組，有XXY的還要自己一組。這樣大家還想看奧運嗎？超級不好看的吧！

結論就是，無限上綱的「平等」根本就是不可能，最終回歸到社會的正義，什麼是我們想要看到的一個理想的奧運的樣子。奧運的旗子五個圈代表五大洲團結；奧委會說奧運的精神是友誼、團結和互相理解。現在聯合國也已經不講性別平等，而是講性別「主流化」，因為追求平等不是暴力地一刀切，不是「女生」要跟「男生」能有同等對待，而是「所有人類」能不受性別角色觀念的限制，有資源參與既有的所有社會活動。

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▲ 本次被J.K.羅琳點名的兩位女選手，來自台灣的林郁婷、來自阿爾及利亞的克莉芙，都是來自非西方國家的有色女性。（圖／路透）

奧運委員會在「性別平等、多元性、和包容性」已經努力運作多年，他們還有專屬這個的委員會，2018還發表性平報告與建議。委員會的宣言就明白指出「Advocate equal participation of women in all their diversity, on and off the field of play 女性無論她們的多元性，我們都主張在賽場上和賽場下的平等參與」。帶大家換位思考一下，如果妳的性別認同是女生，妳一直以來覺得自己是女生，妳從出生的時候基因表現型就是女生，你的體內睪固酮水平是女生範圍。但是在某一天，因為發現自己體內有XY基因，就被迫參加男子組比賽，這樣是有比較平等多元包容嗎？還是跟妳說妳不算人，不准參加比賽，這樣算比較平等多元包容？想起來應該是還是要個案考慮，基於性別認同、體內激素濃度和公平競賽的原則來做判斷，允許她們參加女性組的比賽，才符合尊重和包容的倫理原則。我相信國際奧會之所以強力聲援林郁婷和克莉芙（Imane Khelif），也是基於相同的考慮。

不被對手嘲諷影響 林郁婷光心理素質就已先奪冠

再回到目前吵得沸沸揚揚的比X手勢議題。大家看一下土耳其選手，她基因表現真的有輸人嗎？那個肩寬、那個肌肉量、那個下巴的線條都超殺的啊！反而5:0技不如人，比賽輸了就暗指人家不是女生，這算是什麼友誼團結和互相理解嗎？不但不符合奧運精神，還超級沒有運動家精神的啊！

郁婷妳超棒的啦，光是心理素質就已經得冠軍，我們全部支持妳！

▲ 土耳其選手卡拉曼的肩寬、肌肉量、下巴的線條都相當引人注目。（圖／路透）

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