經濟降溫將衝擊賀錦麗選情　復興製造業成關鍵！

▲ 賀錦麗與副手華茲6日首度同場登台。（圖／路透）

● 丁學文／金庫資本管理合夥人兼總經理

時序進入八月份，全球經濟開始面臨嚴峻考驗，不但股市震盪讓既有腳步出現顛簸，遲遲無法結束的中東亂局和多國大選更是雪上加霜，一瞬間，籠罩全球經濟的陰霾也變得更加的濃厚。而美國益發撲朔迷離的經濟發展和選情迷霧更是牽動著全球經濟的下一步發展。

確實，當民主黨確定將由賀錦麗（Kamala Harris）取代拜登後，幾乎抹去了川普在七個搖擺州的領先優勢，在賀錦麗與她的副總統候選人華茲（Tim Walz）首次聯合露面時，她再次發出警告：「川普想的都是一己之利，他企圖削弱美國經濟，不尊重法律和秩序，散播「混亂和分裂」的種子。」不過，諷刺的是，CNBC一項全美調查顯示，五分之三的受訪者認為美國經濟目前處於衰退；2比1的美國人認為，在川普的領導下，他們的財務狀況會更好。

台灣有句諺語，不知道大家有沒有聽過：「民意如流水，東飄西流無常軌；民意像月亮，初一十五不一樣」。美國這場選舉最弔詭的是，過去兩年，美國經濟熱火朝天，但從拜登到賀錦麗，就是沒有辦法依靠經濟議題佔據上風。儘管充足的就業機會和不斷上漲的薪資應該可以提振現任者，但過去幾年的調查顯示，美國人對經濟始終感到沮喪。而現在，隨著八月份的股災出現，隨著經濟衰退的可能性出現，美國選舉的走向會怎麼發展，再一次牽動著美國選民、全球經濟和千千萬萬股民的心。

經濟衰退恐帶給賀錦麗厄運 川普未必勝券在握

▲ 最新一期《經濟學人》全球版本封面故事聚焦美國大選，尤其是最近的美國經濟衰退徵兆對民主黨選情的影響。（圖／擷取自《經濟學人》封面）

最新一期《經濟學人》全球版本封面故事聚焦美國大選，尤其是最近的美國經濟衰退徵兆對民主黨選情的影響。緒論第一篇、Briefing專文第一篇、第二篇、第三篇以及財經板塊第二篇 共五篇文章解析這個議題。

封面設計上，我們會看見，在黃色封底前，有一枚由鏈條拴著左右晃動的美國25分硬幣，有趣的是，擺盪的硬幣後面還有幾個搖搖晃晃的黑色字體 「WILL THE ECONOMY SWING THE ELECTION 經濟會不會影響選情變化？」

這真的很特別，美國選民竟然不願意將美國的經濟繁榮歸功給拜登政府，現在問題來了，他們會不會把經濟走衰歸罪給賀錦麗？ 在令人意外的經濟繁榮之後，美國經濟似乎走向了放緩。8月2日，在製造業數據令人失望、7月的失業率甚至升到了4.3％加上全球股市暴跌後，整個驚嚇狀況來到了高點。

經濟發展不一定可以決定美國的選舉結果，但它仍然非常重要。未來90天的走勢將影響民主黨在11月總統大選中的最後結果。經濟衰退非常可能為賀錦麗帶來厄運。但即使經濟只是降溫（這是有可能的），也可能進一步傷害她的選情並間接幫助了川普。

▲ 經濟衰退非常可能為賀錦麗帶來厄運；即使經濟只是降溫，也可能進一步傷害她的選情並間接幫助了川普。（圖／路透）

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美國果真處於衰退的邊緣嗎？ 一些指標確實揭露了美國經濟的不祥之兆。失業率已從近期低點大幅上升，這在過去預示的就是經濟衰退。經驗法則告訴我們，利率可能過高一到兩個百分點。事實上，由於經濟的預期疲軟和聯準會將大幅降息，長期公債殖利率已低於短期債券殖利率。

但從大多數的經濟標準來看，美國正在經歷的似乎不是迫降，而是一個非常可能的逐漸放緩。自2023年4月的失業率達到最低點以來，高利率正在讓勞動市場降溫。麥當勞等一些面向消費者的企業銷售額令人失望。但其他方面表現還算OK，GDP仍在成長，今年第二季度的經濟成長率仍有2.8％，高於美國的長期趨勢。本季度經濟成長預期仍然可以高於 2％。包括餐廳預訂、航空旅行和稅收都顯示出經濟成長可以持續強勁。

此外，走低的長期利率為經濟打了一劑強心針，隨著充滿不安的投資人湧入債券，這劑強心針可以效果更好。事實上，銀行的信貸已經開始放鬆，聯準會在9月可能下調利率，已經開始讓抵押貸款和信用卡債務利率如預期下降。

▲ 聯準會9月可能下調利率，已開始讓抵押貸款和信用卡債務利率如預期下降。（圖／路透）

那麼，經濟放慢而非衰退會產生什麼樣的政治後果呢？ 事實上，賀錦麗仍然面臨著巨大難關，即使選民不承認民主黨對經濟的繁榮貢獻，但如果經濟失去動力，他們非常可能會轉而怪罪她。

表面上看來，賀錦麗應該能夠很好的槓桿拜登造就的經濟發展繼續競選活動。 勞工的實際收入中位數比 2016 年的民調結果高出了9.4％。就像《經濟學人》這個星期報導的那樣，像賓州這類搖擺州的通膨和失業率大多低於全國平均水平。考慮到這一切，川普的保護主義競選夥伴范斯的不停抱怨美國犧牲就業並獨厚進口商品，根本毫無意義。

共和黨人對經濟的看法已經被政治所扭曲——當然，民主黨人的看法也好不到哪裡去。但奇怪的是，選民總體上對民主黨經濟管理的評價比川普差，原因之一可能是因為他們每次去購物時都會遭受物價的衝擊。即使通膨下降，物價仍比拜登上任時高出了近20％。

今天的股市波動不太可能讓情況變得更糟，就算川普以誇張方式將股災稱為「the Kamala crash卡馬拉崩潰」。但事實是股市確實到了需要調整的時候，而且最嚴重的衰退不是發生在華爾街，而是發生在日本。

▲ 本月5日的股災，日本可說是震央。（圖／路透）

對民主黨的真正威脅是導致市場不安的經濟增長可能放緩。研究表明，選民關心的是選舉前夕發生的經濟事件，民主黨真的值得擔心的是美國經濟降溫了一半左右，消費者信心已經異常低迷。隨著經濟的進一步放緩，消費者信心可能還會更低，而且如果中東戰爭蔓延，股市可能會再次下跌，甚至可能催生油價的進一步飆升。

這一切並不意味著川普注定會贏。 儘管經濟不景氣，歐巴馬仍於 2012年成功重返白宮，川普的脆弱原因很多，在一場激烈的比賽中，許多變數都可能會決定勝負。

人們對賀錦麗的熱情高漲，讓她在最近一個禮拜的民調以微弱優勢領先川普。如果她最後真的獲勝，絕對不會是因為經濟繁榮給了她助益。

高科技業引領經濟榮景 復興製造業成關鍵！

我感覺吧，雖然共和黨和民主黨在很多議題沒有共識，但雙方倒是在幫助那些沒有跟上經濟發展腳步的人或地區上有志一同。無論是川普或拜登，在推動美國產業發展方面的政策上確實不遺餘力，現在的川普和賀錦麗也都承諾如果當選，他們將繼續這些政策的落實。表面看起來，美國經濟確實有所起色，但曾經支撐美國的製造業就業機會減少的趨勢實際上沒有改變。事實上，這批製造業從業人員或是說這些全球化的失敗者，他們中的許多人都曾經仔細閱讀過范斯當年那本《鄉巴佬輓歌》，然後讓自己的失落情緒更加的高漲。

▲ 雖然共和黨和民主黨在很多議題沒有共識，但雙方倒是在幫助那些沒有跟上經濟發展腳步的人或地區上有志一同。（組圖／路透）

平心而論，產業政策真的沒有成功讓美國製造業復甦，自2016年以來，美國人在製造業就業的比例始終在穩定下降，同時間，美國製造業的工資相對於整體平均水準也是下降，也就是說美國製造業一直在苦苦掙扎，歸根究底，美國沒有辦法和中國，或是那些相對低成本的新興經濟體在製造業上展開競爭，美國政府所有限制進口和引導資金流向特定產業的努力也是收效甚微。

所以，我的結論來了，明眼人都心知肚明，這波美國經濟繁榮根源於政府補貼和人工智慧，加上帶動的股市飆漲，真正雨露均霑的其實是高端的科技人才和有錢投資金融市場的有錢人，美國製造業的困境，我們從台積電在亞利桑那蓋廠遇見的種種困難可以一覽無遺，美國要推動製造業復興真的非常困難。這種不平衡就難怪，我們明明看見美國經濟表現亮眼，卻沒有辦法轉嫁到民主黨的選情，尤其是那些製造業相對活躍的搖擺州，當然，我相信民主黨和共和黨的幕僚肯定都看見了我說的狀況，他們也都將繼續以各種政策主打這塊作為選戰主軸，所以，今年下半年的美中對峙不會放緩，但，我同意，經濟衰退的徵兆，確實，對民主黨不利。

▲ 美國要推動製造業復興真的非常困難，相信民主黨和共和黨都將繼續以各種政策主打這塊作為選戰主軸，所以，今年下半年的美中對峙應不會放緩。（圖／達志／示意圖）

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