ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「小瑕疵」超越藍綠　民眾黨鬧劇還要上演許久

我們想讓你知道…過去總用聖人標準看待藍綠的柯文哲與黃國昌這些人，倒是非常樂意在自己人犯下重大錯誤時，用「小瑕疵」來帶過社會的關注。

● 作者／鬼才阿水

民眾黨與柯文哲近期爭議連環爆，從京華城容積率到近期的政治獻金爭議，過去總用聖人標準看待藍綠的柯文哲與黃國昌這些人，倒是非常樂意在自己人犯下重大錯誤時，用「小瑕疵」來帶過社會的關注。

寬以待己，嚴以律人的民眾黨們。

這次柯文哲捲入的政治獻金疑雲，其中存在申報不實的重大問題，包含與兩家廠商實際收受金額不符，實際金流與名目至今都無法說明清楚，特別包含演唱會獲利並未明列其中，或是要給「授權金」，明顯不符合正常的運作邏輯，平常最愛拿別人過錯來大肆撻伐的支持者們，倒是在民眾黨出現嚴重瑕疵時，不當一回事，繼續護航，甚至在看見內部有人被推出來扛責時，立刻使出次元刀切割。

一個政壇第三大政黨，可以接連與會計事務所決裂，真的相當不容易，都是They的錯。

從高虹安到柯文哲都是一個樣，總是自以為是的小聰明，以為搞一些小動作都不會被發現，結果讓自己捲入各式爭議外，還要動用支持者來護航，時至今日卻連最簡單的與社會大眾說明清楚都沒辦法，倒是涉入其中的許多人，都紛紛開始跳船選擇自保，甚至公開承認自己毫不知情，不然就是人頭。

這場鬧劇，我想還要上演許久。

▲ 柯文哲與黃國昌在自己人犯下重大錯誤時，用「小瑕疵」來帶過社會的關注。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「鬼才阿水」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►機會與挑戰並存　經濟議題是賀錦麗的「大魔王」

►免除贈與稅　促進年輕世代實現購房夢想

►民眾黨「公開透明」破功　假帳疑雲讓「黨家不分」現形

►民調被反超　川普該如何挽救當下局面？

投稿
申訴
關鍵字: 柯文哲 民眾黨 小草 假帳 不實申報 鬼才阿水 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
法官好感度敬陪末座　真正的司法改革出自人道
「小瑕疵」超越藍綠　民眾黨鬧劇還要上演許久
機會與挑戰並存　經濟議題是賀錦麗的「大魔王」
免除贈與稅　促進年輕世代實現購房夢想
民眾黨「公開透明」破功　假帳疑雲讓「黨家不分」現形

推薦閱讀

為東吳樹立典範　端木正會計師該效法端木愷律師

「小瑕疵」超越藍綠　民眾黨鬧劇還要上演許久

免除贈與稅　促進年輕世代實現購房夢想

民眾黨「公開透明」破功　假帳疑雲讓「黨家不分」現形

郭正亮／從上海迪士尼　回想台灣當年氣走華納影城　

民調被反超　川普該如何挽救當下局面？

法官好感度敬陪末座　真正的司法改革出自人道

機會與挑戰並存　經濟議題是賀錦麗的「大魔王」

林郁婷事件給社會的反思：定義之外的人

從巴黎奧運省思我國跆拳道的內憂

相關文章

柯文哲假帳風波燒！國民黨仍堅定藍白合　「立院合作絕不退縮」

柯文哲假帳風波燒！國民黨仍堅定藍白合　「立院合作絕不退縮」

民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金虛報風暴，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨直指，柯文哲若受「重傷」將降低2026年、2028年選舉「藍白合」機率，..

8小時前

快訊／主動辭中央委員！黃珊珊：該負的責任就要負　盼儘速釐清事實

快訊／主動辭中央委員！黃珊珊：該負的責任就要負　盼儘速釐清事實

快訊／坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」：我責無旁貸

快訊／坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」：我責無旁貸

快訊／檢調赴台玻查木可公司　覺得冤枉？柯文哲：不會啦不會啦

快訊／檢調赴台玻查木可公司　覺得冤枉？柯文哲：不會啦不會啦

檢調赴台玻大樓查木可　民眾黨主動提交6箱憑證盼釐清真相

檢調赴台玻大樓查木可　民眾黨主動提交6箱憑證盼釐清真相

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

端木正會計師該效法端木愷律師

端木正會計師該效法端木愷律師

小草們寬以待己　「小瑕疵」超越..

免除贈與稅　讓年輕人實現買房夢

治理一團糟　民眾黨一點也不冤

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面