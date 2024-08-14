「小瑕疵」超越藍綠　民眾黨鬧劇還要上演許久

● 作者／鬼才阿水

民眾黨與柯文哲近期爭議連環爆，從京華城容積率到近期的政治獻金爭議，過去總用聖人標準看待藍綠的柯文哲與黃國昌這些人，倒是非常樂意在自己人犯下重大錯誤時，用「小瑕疵」來帶過社會的關注。

寬以待己，嚴以律人的民眾黨們。

這次柯文哲捲入的政治獻金疑雲，其中存在申報不實的重大問題，包含與兩家廠商實際收受金額不符，實際金流與名目至今都無法說明清楚，特別包含演唱會獲利並未明列其中，或是要給「授權金」，明顯不符合正常的運作邏輯，平常最愛拿別人過錯來大肆撻伐的支持者們，倒是在民眾黨出現嚴重瑕疵時，不當一回事，繼續護航，甚至在看見內部有人被推出來扛責時，立刻使出次元刀切割。

一個政壇第三大政黨，可以接連與會計事務所決裂，真的相當不容易，都是They的錯。

從高虹安到柯文哲都是一個樣，總是自以為是的小聰明，以為搞一些小動作都不會被發現，結果讓自己捲入各式爭議外，還要動用支持者來護航，時至今日卻連最簡單的與社會大眾說明清楚都沒辦法，倒是涉入其中的許多人，都紛紛開始跳船選擇自保，甚至公開承認自己毫不知情，不然就是人頭。

這場鬧劇，我想還要上演許久。

▲ 柯文哲與黃國昌在自己人犯下重大錯誤時，用「小瑕疵」來帶過社會的關注。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

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