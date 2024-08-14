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從巴黎奧運省思我國跆拳道的內憂

▲▼羅嘉翎巴黎奧運16強賽落敗。（圖／路透）

▲▼羅嘉翎巴黎奧運16強賽落敗。（圖／路透）

文／張博智

2024巴黎奧運，中華台北的表現猶如倒吃甘蔗，先在羽球男雙拚搏摘金，後又有林郁婷挺住壓力殺出重圍奪冠，乃使我國排名躍進，整體表現堪慰國人。

此次比賽，有幾個原本列為奪牌希望濃郁的項目與個人如羽球的戴資穎、柔道的楊勇緯、連珍羚，卻「意外」未償所願。不過，他們雖然未能奪牌，卻仍然獲得國人的肯定與愛戴，因為他們奮戰拼鬥的韌性與精神，令人感佩感動。

▲▼「跆拳道甜心」羅嘉翎巴黎奧運首戰落敗，靜待敗部復活機會。（圖／路透）

相較之下，一向是我國奪牌－－甚至是「金庫」的跆拳道卻是全盤皆墨，令人扼腕。

跆拳道，是我平日運動的項目之一，而且周遭也有許多同道同好，大家都對它的推廣與發展寄予厚望，對此次巴黎奧運的表現不免感到失望。

首先，這次的跆拳道，我們堪稱史無前例的「孤注一擲」因為只有羅嘉翎搶得參賽門票，與2020東京奧運的二女二男、2016的一男二女的參賽權落差實在太大。一人繫跆拳道與國人的所有期待，羅嘉翎的壓力不可謂小。

▲▼「跆拳道甜心」羅嘉翎巴黎奧運首戰落敗，靜待敗部復活機會。（圖／路透）

其實，這屆的跆拳道鎩羽而歸，早已為有識之士所預料。因為從2019年全國跆拳道協會的理事長遭到罷免的風波即種下禍端。協會組織運作不佳，內部傾軋，無怪乎這些年的國際賽事成績難有起色。

其次，跆拳道的國手教練團的組成與運作，也迭有爭端，或是總教練難孚眾望，或教練團各自為政，或教練團的決策失當等，都可能是成績無法突破瓶頸或爭取奧運門票失利的潛因﹖

兵法云「兵隨將轉」，跆拳道的「將」一為主帥，二為教練，前述理事長的人謀不臧，教練團的紛爭，堪稱將帥失和，如何期待養成衝鋒陷陣勇冠三軍的兵士（選手）﹖

▲▼巴黎奧運中華跆拳道代表隊羅嘉翎返台。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運中華跆拳道代表隊羅嘉翎返台。（圖／記者李毓康攝）

此次，孤軍深入的羅嘉翎，第一場出戰黎巴嫩選手，卻以0比二敗下陣來，本來，勝敗乃兵家常事，但眾人觀賽，卻見羅嘉翎攻擊過於被動，輸了比賽更輸了國人的信心。後來得知，羅嘉翎之所以未能發揮所「長」，主在她是負傷上陣。嘉翎之所以受傷又未能做好調理復健，有人歸咎於教練團的決策失當，在她受傷之後仍然頻頻出國移地訓練或以賽代訓

跆拳道國手教練團的組成與運作，一直以來就迭有糾葛，內部相互掣肘，無法發揮統合戰力，恐怕是全國跆拳道協會首先需要面對與檢討的問題，此後，如何選拔孚眾望、具專業的總教練，得以統合指揮、運籌帷幄，而使兵隨將轉，實為首要的課題。

跆拳道改為電子感應判分，本意是為了防止人為舞弊，卻也出現極大的副作用，就是選手為了得分，多有點到為止的「消極」與被動攻擊，乃使場上競技常有「鬥雞式」的爭逐畫面，實在無法凸顯高水準、精彩性的整體表現，這也是跆拳道發展的隱憂。雖然如此，奧運場上仍有不少全面性攻擊的精彩鏡頭，這類的鏡頭，通常表現在攻擊企圖旺盛、主動攻擊、連續攻擊的選手，一舉奪得二金一銅的韓國、一金二銀一銅的伊朗尤為其中翹楚。這點優勢，實在值得我國跆拳道深思與借鏡。

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關鍵字: 張博智 雲論 網友張博智 跆拳道

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