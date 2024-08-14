民調被反超　川普該如何挽救當下局面？

▲ 賀錦麗在全國的支持率不但已追上川普，還以微弱優勢領先。（組圖／路透）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

美國大選臨近，自現任總統拜登宣布退選，副總統賀錦麗接棒後，賀錦麗隨即投入競選活動。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和數據調研公司YouGov於8月4日發布的民調顯示，現任副總統賀錦麗在全國的支持率不但已追上共和黨總統候選人川普，還以微弱優勢領先，改變了共和黨原本有信心川普將勝選的局面。

拜登退選後，賀錦麗在10天裡鞏固了她作為民主黨總統候選人的地位，獲得了大量捐款和支持。據報導，她的團隊在7月籌集了3.1億美元的競選籌款，這其中有三分之二是首次捐款，絕大多數的額度低於200美元。相比之下，儘管在槍擊事件後收獲了一定的同情分，但川普團隊當月的籌款規模卻只有1.38億美元。可以說，賀錦麗的出現，給了川普以及共和黨不小的壓力，這也讓11月的大選結果變得更加撲朔迷離。

▲ 賀錦麗的競選團隊在7月募得3.1億美元的政治捐款。（圖／路透）

反觀川普，從一開始的勝券在握，到如今民調被反超，不可謂是不被動，而且賀錦麗的橫空出世，讓川普顯得有些措手不及。在7月31日於芝加哥舉行的全美黑人記者協會年會上，川普公開質疑賀錦麗的種族身份，稱她此前一直突出強調自己的印度裔背景，直到最近才開始強調自己的非裔血統。

《金融時報》評論稱，川普不應該攻擊賀錦麗的種族身份，這些激進的政治言論引起了在場媒體人士和外界的困惑。資深政治顧問道格拉斯．舒恩（Doug Schoen）表示，當川普的表達變得語無倫次，內容充滿攻擊性，說明他的內心感到不安。

然而近期讓川普感到不安的事還不只一件。據《路透社》於6月25日的消息，一份官方文件顯示，美國五角大樓向菲方承認，他們於疫情期間在菲律賓散布皆在詆毀中國疫苗的宣傳，同時承認在此過程中「犯了一些錯誤」。

▲ 2021年2月，菲律賓獲取首批來自中國的科興疫苗。（圖／路透）

據《路透社》此前披露，「為了讓人們對中國提供的疫苗和其他救命援助的有效性產生懷疑」，川普政府在2020年春季至2021年中期發動秘密心理戰，不斷用虛假賬號在社交媒體上散播關於科興疫苗和其他抗疫援助的虛假信息，造成菲律賓數以萬計民眾染疫身亡，直到拜登政府上台後不久才停止了該計劃。

該計劃引發了不少外界爭議，甚至也有美方人士對此行動表達了不滿。阿爾伯塔大學公共政策專家蒂莫西．考爾菲爾德（Timothy Caulfield）在接受《科學美國人》採訪時直言，「川普政府有意識地傳播錯誤信息，害死了人」，「這加劇了人們對該政府的不信任」。美國國家情報委員會前主席格雷格．特雷弗頓（Gregory Treverton）表示，川普政府的這種做法「觸碰了底線」。這無疑是給川普岌岌可危的選情又增添了一些危機。

▲ 川普是美國歷史上第一位被判有罪的前總統。（圖／路透）

作為曾經面臨34項偽造商業記錄的重罪指控，而成為美國歷史上第一位被判有罪的前總統，川普似乎正面臨前所未有的困境。根據紐約州檢察官指控，川普在2016年競選美國總統期間，委託私人律師科亨向豔星丹尼爾斯支付13萬美元「封口費」，以免後者聲稱2006年與川普有染的桃色醜聞影響選情；後續川普偽造商業記錄，以「律師費」名義分期返還科亨墊付款項，以掩蓋其違反紐約州和聯邦選舉法規的行為。因此當川普正式宣布成為共和黨的總統候選人時，還引發不少美國選民的不滿，正如作家羅傑斯（Will Rogers）所說，「美國選民的短期記憶是讓我們的政治人物繼續留在公職上的原因」。如今選民的這些不滿正體現在呈下滑趨勢的民調數據上。

如今，眼看賀錦麗在一個又一個全國民調中反超川普，逆轉了民主黨自競選活動開跑以來一直落後共和黨的局面。距離大選還有近三個月的時間，或許川普下一步該做的事是認真思考，想想如何能夠挽救當前的局面。

▲ 川普下一步該做的事是認真思考，想想如何能夠挽救當前的局面。（圖／路透）

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