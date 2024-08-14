法官好感度敬陪末座　真正的司法改革出自人道

▲ 有好法官，也有惡法官，莫要以為高牆之內民眾不懂法。（圖／視覺中國）

● 王子文／教師

上個月台灣民意基金會公布民調結果，被稱為「國家機器」七類國家公務員的凈好感排行榜，警察以47％居冠，接著依序是軍人、檢察官、一般行政官員等，而法官的好感度竟是負9.5％！台灣民意基金會董事長游盈隆說，法官照理說應該給人民正面的印象和感覺。

有好法官，也有惡法官，莫要以為高牆之內民眾不懂法，民間觀感不佳，不外法官貪汙、徇私、淪為打手。

金融科技專利王簡永松對台灣金融界創新貢獻良多，卻遭稅暴力迫害，監察院也跟財政部說這樣違法，上訴到行政法院，法官開庭還打瞌睡，照抄稅捐機關的資料判他敗訴，後來抵不過折磨而離開人世，留下遺孀繼續對抗不公。

台中高等行政法院林秋華、莊金昌及劉錫賢三位法官不但大都判決人民敗訴，106年判太極門案時，竟在記者會上公然宣稱忘記對人民有利的證據，說年紀大了，看過就忘記！其中劉錫賢法官在95年到112年擔任行政法院法官期間，總共有1,203件稅務案件，真正判決人民勝訴只有1.3％，其中有一個年度還100％判人民輸，多年後未遵守法官迴避，又來判同一個案件，竟推翻最高行政法院的認定，判人民敗訴！

▲ 台中高等行政法院。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

《行政訴訟法》第19條明文規定法官迴避，卻形同具文，也沒有任何一位法官因違反《刑法》第124條枉法裁判罪而被定罪，法官有權無責，卻不受民間監督，那麼，惡法官是否有受到良心譴責？

春秋時代晉國名臣李離驚見自己錯殺了好人，主動找晉文公深切檢討，晉文公說錯誤不是你一人犯的，李離依然沉痛告白、自刎謝罪；漢昭帝年間，李種因判錯罪當街問斬；東漢時的零陵太守劉康，因錯殺無辜下獄，最後死在獄中。明朝更是對冤假錯案零容忍，建立開國百年盛世的基石，明成祖朱棣堅決依法辦案，有一次戶部錢糧案，他一怒就要處決嫌犯，司法官員力諫：還沒查明白怎麼就殺人？皇帝也老實認錯。可惜明末官員拉黨結派，只要是自己派系的案子就大事化小，冤案不斷，最終導致明朝滅亡！

自古冤案皆是椎心之痛，才會有《竇娥冤》傳唱數百年，清末同治年間楊乃武小白菜案，案件大白，浙江一百多名官吏被究責！

近日也傳出好的判決。全台最大「桃園航空城」徵收案，地主抗爭十多年，台北高等行政法院判決內政部應撤銷徵收土地，這是捍衛人民的居住權、財產權的判決。

▲ 桃園航空城興建計畫是前總統馬英九2008年提出的競選政見，主要興建機場第三航廈與機場捷運，外圍闢建產業專區。（圖／行政院）

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前最高行政法院法官林文舟表示，法官的任免、轉任、解職、遷調、考核、獎懲等，都掌握在司法院，嚴重侵害司法獨立。筆者認為，法官審判應本於法、理、情，判案品質不是一個人說了算，應有民間公證與監督機制，良幣驅逐劣幣，才能挽回民間好感。

前最高法院法官洪昌宏曾說，法官的判決都是要帶進棺材，如果閻羅王問，才是本於法所做的判斷，死亡後還要面對審判。法官也是人，但他做神的工作，所以前大法官黃虹霞說：「雖然案件不是我判的，但我也是制度的一環，我還是應該跟他說對不起。」懂得反省認錯的法官，才有可能成為好法官。

司法是維護正義的最後一道防線，名導演張藝謀最近創作一部電影，有一句台詞：「我們辦的不是案子，是別人的人生。」法官趙子榮表示：「我覺得證據法則要擺在最前面，再來憑自己的良心跟自己的理性去辦案。」筆者贊同前台大法律系教授陳志龍提出，真正的司法改革，出發點在於良心、人權與關懷。

期待台灣司法再創明初盛世，莫蹈明末亡途！

▲ 台大法律系教授陳志龍曾指出，真正的司法改革，出發點在於良心、人權與關懷。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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