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川普大砍國務院開支　240萬美元「台灣學人計畫」恐不保

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

●作者／國際政治評論員

美式資本主義的政黨傳統特色之一「前朝政策 改朝推翻」， 這對美國政治體制來說是完全沒有毛病的，簡單一點來說，就是前任政府主導的國務院行政預算法案就算通過，繼任執政總統或國安成員感覺其政治動機不單純、或是編列理由不明確、或通過的金融法案涉及浮報、或今後執行效率可能不彰、或最嚴重的是如果可能引發區域性的美中政治、經濟、軍事、外交等緊張情勢升高的話，川普的執行團隊極有可能不依循法案甚至於執行凍結機制與停止。

拜登任內的美國國務院國防軍事預算及台美外交政策中特別是敏感內容極大,台美政府從來沒有說清楚的「台灣學人」計劃（就是每年由國務卿親自、考核、指派5-10美國官員逐年、逐量進入我們台灣的政府機關先學習、再工作、最後還是參謀指揮)？

此外「台灣學人」的計劃每年的預算開支費用更離譜，美國國務院國防委員會2023年竟然自己大手大腳的已經通過幾位美官員來台學習，光是一年的預算就編列了高達240萬美元（用美國納稅人的錢）!

這一切看不懂的台美政治操作和表面學習中文、瞭解台灣文化之旅的外交政治藉口合理嗎？這也難怪一心忙著為「美國優先」志在賺錢的川普新政府是可能就此要先喊「暫停預算 先行凍結」的。

對此，國內立法院國防、外交委員會的立委徐巧芯，日前在被眾多主流媒體問到這個可以由美國國務卿單向指派官員來台「任務性交流」的議題時，她很直接明確的回應，川普新政府正在美國國內執行「樽節花費」要刪減約2兆美元的美國政府預算開銷之際，所以針對拜登時期通過的高額「台灣學人」駐台類似軍事計劃，其中的目的性及功效性絕對有可能會被馬斯克這位政府效率部部長提出來加以先凍結再嚴格審查。

同樣的立法院國民黨的其他立委也表示，應該密切關注爭議許久的美國「台灣學人」計劃是否有可能「變身再出」。

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