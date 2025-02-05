ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

大罷免浪潮　真能改變「朝小野大」結構？

我們想讓你知道…綠營最後能成功罷免＋勝選席次，應該遠不如綠營的預期，而國民黨的精準罷免，也未必真的一無所獲。一來一回之間，想改變朝小野大結構，是接近不可能的任務。

7666610

▲開工第一天，罷免團體就將19個藍委第一階段的連署提議送到中選會。（圖／記者湯興漢攝）

●單厚之／資深媒體人

開工第一天，罷免團體就將19個藍委第一階段的連署提議送到中選會，民進黨團總召柯建銘更表明這會期是「罷免會期」，9月要讓國民黨41席立委下台。綠營看起來士氣如虹，對大罷免信心滿滿，但最終結果真能如民進黨想像的那樣美好嗎？民進黨真能淨贏6席以上，改變朝小野大的格局？還是會偷雞不著蝕把米？

綠營聲勢驚人　但也無法贏得補選

柯建銘所言要罷免41席藍委，其實是39席藍委＋無黨籍立委高金素梅和陳超明，雖然誰都知道要全面罷免藍委是不可能的任務，但第一天就有18人跨越提議門檻，聲勢也相當驚人，未來罷團仍將繼續繳交連署名冊，預期能跨越第一階段1％門檻的，至少有2、30人。

罷團日前繳交的罷免名單包括北市的王鴻薇、李彥秀、新北的葉元之、花蓮的傅崐萁、桃園所有的6席藍委、竹市的鄭正鈐、南投的游顥、馬文君、台中的顏寬恒、廖偉翔、黃建豪、羅廷瑋、雲林的丁學忠、台東的黃建賓。

其中台東的黃建賓去年當選是因為民進黨分裂，只拿了34.79％就當選，是風險最高的。新竹市的鄭正鈐則是因為和已經被停職的市長高虹安一起連署，所以也很快達標，根據柯建銘的講法，連第二階段10％的連署都已經跨過；鄭正鈐去年雖然僅以35.23％得票率當選，但當時是鄭正鈐、民進黨林志潔、時力邱顯智和柯文哲胞妹柯美蘭「四腳督」，鄭正鈐＋柯美蘭的得票有55.01％，結構並不算太差。

傳統上藍大於綠的桃園市，國民黨在去年揮出全壘打當選6席，這次卻全部都快速跨越第一階段門檻；而有盧秀燕坐鎮的台中市，也有4席跨過門檻，未來可能還會增加。

但即便罷免聲勢不弱，綠營在地方卻沒有夠份量的「頭人」，鄭文燦在桃園的勢力被賴清德摧毀的差不多了，林佳龍離開台中也已經7年，雖然有部分上次落選的綠委想要打延長賽，但政治能量遠不能和盧秀燕相提並論。

大罷免真正的激戰區還是雙北，去年開票最晚的葉元之，僅以2000多票勝出，從有罷免的議題以來，就一直是被熱議的頭號人選。而綠營仇恨值高的王鴻薇、徐巧芯，連署的速度也相當驚人，港湖李彥秀的連署也意外在過年期間暴衝。

罷免是仇恨動員，基本盤再好，如果催不出自己的支持者，也有可能意外翻車，徐巧芯、王鴻薇就頻頻被綠營點名，認為最終罷免的可能性並不低；當然，站在藍軍角度，或許會有不同的看法。

但即便綠營最終能成功罷免羅智強、王鴻薇、徐巧芯這些高仇恨值的立委，藍營在這些區也有一定的「板凳深度」，可以讓有一定知名度的議員直接上陣，甚至是跨區參戰，民進黨即便贏了罷免，很可能也無法贏得補選。

整體而言，綠營罷免能增加的席次，很可能遠不如預期。

▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）

▲▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）

藍營走「精準罷免」　沒有大互罷本錢

相對於綠營的全面開戰，藍營走的是「精準罷免」的路線，目前只聽到北市的吳思瑤和吳沛憶以及原住民立委伍麗華和陳瑩，其餘雖然零星的動作，但都不成氣候。

藍綠之所以有這樣的差異，除了支持者的情緒有落差之外，更根本的原因是全力結構的差別。民進黨目前是大一統的狀況，只要賴清德支持罷免，全黨就能很快的調動起來，而國民黨中央則相對弱勢得多，是否要發動「大互罷」，相當程度要看地方諸侯的意思。

無論盧秀燕、張善政、侯友宜走得都是相對中庸的路線，雖然必定要捍衛自己的立委，但以牙還牙的互罷，並不符合他們的人設。蔣萬安日前以「三問」批評執政黨當家鬧事，除了力挺藍委之外，也同樣有與藍軍罷免「雙吳」切割的意思。在地方諸侯不願支持的前提下，國民黨自然就沒有「大互罷」的本錢。

吳思瑤和吳沛憶去年都是「三腳督」當選，得票數都略低於2、3名相加的總數，所以成為藍營瞄準的目標，但藍營在這兩選區整合都有問題，最終能否成功罷免、補選勝選都還在未定之天，吳沛憶又比吳思瑤的情況更穩。

藍綠未必一無所獲　但能改變什麼？

藍軍最可能有斬獲的是朱立倫點名罷免的原住民立委，原住民立委選舉是複數選區，和區域立委的單一選區不同，山地原住民和平地原住民都各選出3席，伍麗華和陳瑩分別是以22.10％和23.04％當選，低於1/4的門檻，所以根本沒有「熱戰」的本錢，只能期待罷免的票數不到門檻。

而藍軍在原住民的基本盤則在6、7成左右，高金素梅在山地原住民的得票就達到25.75％、鄭天財在平地原住民的得票則有38.00％，單單這兩人的得票數，就足以罷免伍麗華和陳瑩。

去年的原住民禁伐補償條例，讓民進黨立委處境尷尬，如國民黨真的成功動員，的確有不小的機率可以成功罷免這兩人。

除此之外，民進黨宜蘭的立委陳俊宇，去年是以41.99％得票率當選，雖然目前國民黨看似沒有合適的人選，但若藍白能夠達成共識，或許也會成為「藍白合」的突破點。

雖然目前兩黨在罷免的氣勢和熱情明顯的落差，但綠營最後能成功罷免＋勝選的席次，應該遠不如綠營的預期，而國民黨的精準罷免，也未必真的一無所獲。一來一回之間，民進黨想要達到「淨贏」6席，改變朝小野大結構，是接近不可能的任務。

今年注定要吵吵鬧到大半年，如果政院付出了施政困難的成本，社會對立升高，結果卻什麼都沒有改變，民進黨只怕很難跟支持者交代。

▼一來一回之間，民進黨想要達到「淨贏」6席，改變朝小野大結構，是接近不可能的任務。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院表決國會改革法案，民進黨立委射紙飛機抗議。（圖／記者林敬旻攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►輝達股價劇烈震盪！　AI巨頭動搖科技壟斷終結的前兆？

►大S徐熙媛流感驟逝日本！　《流星花園》等代表作成永恆

►在拿加、墨、和中國祭旗後　川普還有其他關稅大菜嗎？

►滯留海纜區之外籍貨輪 　可以主張無害通過權嗎？

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

大罷免浪潮　真能改變「朝小野大」結構？

大罷免若真來臨　藍綠動能差距大

「黃國昌時代」來臨　他領導的民眾黨會有什麼變化？

大互罷真的會發生？　二月以後政局難測

國民黨贏了表決　輸了民心

關鍵字: 單厚之 雲論 大罷免 民進黨 國民黨 朝小野大

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
蛇年年假　一個總統的武林與兩個人的比劃
大罷免浪潮　真能改變「朝小野大」結構？
川普大砍國務院開支　240萬美元「台灣學人計畫」恐..
虛擬貨幣時代來臨？　川普的終極目標
輝達股價劇烈震盪！　AI巨頭動搖科技壟斷終結的前兆..

推薦閱讀

蛇年年假　一個總統的武林與兩個人的比劃

大罷免浪潮　真能改變「朝小野大」結構？

大S驟逝　小孩監護權、 遺產分配法律問題變數多

川普大砍國務院開支　240萬美元「台灣學人計畫」恐..

大S徐熙媛流感驟逝日本！　《流星花園》等代表作成永..

【賀一航癌逝】大腸鏡多久做一次，才算剛好？

情色網站真的可以用來統戰！　要色色也要健康不被監視

虛擬貨幣時代來臨？　川普的終極目標

川普「重商主義」　能「讓美國再次偉大」？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

黃國昌稱不排斥2026「藍白合」選新北　國民黨：我們有初選制度

黃國昌稱不排斥2026「藍白合」選新北　國民黨：我們有初選制度

民眾黨代理黨主席黃國昌昨日表示，2026選戰「我全心全力100%投入」，不管是全台輔選，或是鎖定單一直轄市參選，且不排斥「藍白初選」推一組。..

7小時前

轟民進黨寄生政院聯合服務中心　陳智菡：年燒四千萬成酬庸安養院

轟民進黨寄生政院聯合服務中心　陳智菡：年燒四千萬成酬庸安養院

總預算審查報告竟遮掉提案者！　陳培瑜轟立法院成藍白「遮羞布」

總預算審查報告竟遮掉提案者！　陳培瑜轟立法院成藍白「遮羞布」

李文忠請辭國防院執行長　賴士葆盤點言行：批評民進黨下場不奇怪

李文忠請辭國防院執行長　賴士葆盤點言行：批評民進黨下場不奇怪

點出罷免案熱絡根本原因　許淑華：徐巧芯被罷免是個人造化

點出罷免案熱絡根本原因　許淑華：徐巧芯被罷免是個人造化

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

蛇年年假　一個總統的武林與兩個..

蛇年年假　一個總統的武林與兩個..

大罷免浪潮　真能改變「朝小野大..

大S驟逝　小孩監護權、 遺產分..

川普大砍國務院開支　240萬美..

大S徐熙媛流感驟逝日本！　《流..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面