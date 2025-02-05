大罷免浪潮　真能改變「朝小野大」結構？

▲開工第一天，罷免團體就將19個藍委第一階段的連署提議送到中選會。（圖／記者湯興漢攝）

●單厚之／資深媒體人

開工第一天，罷免團體就將19個藍委第一階段的連署提議送到中選會，民進黨團總召柯建銘更表明這會期是「罷免會期」，9月要讓國民黨41席立委下台。綠營看起來士氣如虹，對大罷免信心滿滿，但最終結果真能如民進黨想像的那樣美好嗎？民進黨真能淨贏6席以上，改變朝小野大的格局？還是會偷雞不著蝕把米？

綠營聲勢驚人 但也無法贏得補選

柯建銘所言要罷免41席藍委，其實是39席藍委＋無黨籍立委高金素梅和陳超明，雖然誰都知道要全面罷免藍委是不可能的任務，但第一天就有18人跨越提議門檻，聲勢也相當驚人，未來罷團仍將繼續繳交連署名冊，預期能跨越第一階段1％門檻的，至少有2、30人。

罷團日前繳交的罷免名單包括北市的王鴻薇、李彥秀、新北的葉元之、花蓮的傅崐萁、桃園所有的6席藍委、竹市的鄭正鈐、南投的游顥、馬文君、台中的顏寬恒、廖偉翔、黃建豪、羅廷瑋、雲林的丁學忠、台東的黃建賓。

其中台東的黃建賓去年當選是因為民進黨分裂，只拿了34.79％就當選，是風險最高的。新竹市的鄭正鈐則是因為和已經被停職的市長高虹安一起連署，所以也很快達標，根據柯建銘的講法，連第二階段10％的連署都已經跨過；鄭正鈐去年雖然僅以35.23％得票率當選，但當時是鄭正鈐、民進黨林志潔、時力邱顯智和柯文哲胞妹柯美蘭「四腳督」，鄭正鈐＋柯美蘭的得票有55.01％，結構並不算太差。

傳統上藍大於綠的桃園市，國民黨在去年揮出全壘打當選6席，這次卻全部都快速跨越第一階段門檻；而有盧秀燕坐鎮的台中市，也有4席跨過門檻，未來可能還會增加。

但即便罷免聲勢不弱，綠營在地方卻沒有夠份量的「頭人」，鄭文燦在桃園的勢力被賴清德摧毀的差不多了，林佳龍離開台中也已經7年，雖然有部分上次落選的綠委想要打延長賽，但政治能量遠不能和盧秀燕相提並論。

大罷免真正的激戰區還是雙北，去年開票最晚的葉元之，僅以2000多票勝出，從有罷免的議題以來，就一直是被熱議的頭號人選。而綠營仇恨值高的王鴻薇、徐巧芯，連署的速度也相當驚人，港湖李彥秀的連署也意外在過年期間暴衝。

罷免是仇恨動員，基本盤再好，如果催不出自己的支持者，也有可能意外翻車，徐巧芯、王鴻薇就頻頻被綠營點名，認為最終罷免的可能性並不低；當然，站在藍軍角度，或許會有不同的看法。

但即便綠營最終能成功罷免羅智強、王鴻薇、徐巧芯這些高仇恨值的立委，藍營在這些區也有一定的「板凳深度」，可以讓有一定知名度的議員直接上陣，甚至是跨區參戰，民進黨即便贏了罷免，很可能也無法贏得補選。

整體而言，綠營罷免能增加的席次，很可能遠不如預期。

▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）

藍營走「精準罷免」 沒有大互罷本錢

相對於綠營的全面開戰，藍營走的是「精準罷免」的路線，目前只聽到北市的吳思瑤和吳沛憶以及原住民立委伍麗華和陳瑩，其餘雖然零星的動作，但都不成氣候。

藍綠之所以有這樣的差異，除了支持者的情緒有落差之外，更根本的原因是全力結構的差別。民進黨目前是大一統的狀況，只要賴清德支持罷免，全黨就能很快的調動起來，而國民黨中央則相對弱勢得多，是否要發動「大互罷」，相當程度要看地方諸侯的意思。

無論盧秀燕、張善政、侯友宜走得都是相對中庸的路線，雖然必定要捍衛自己的立委，但以牙還牙的互罷，並不符合他們的人設。蔣萬安日前以「三問」批評執政黨當家鬧事，除了力挺藍委之外，也同樣有與藍軍罷免「雙吳」切割的意思。在地方諸侯不願支持的前提下，國民黨自然就沒有「大互罷」的本錢。

吳思瑤和吳沛憶去年都是「三腳督」當選，得票數都略低於2、3名相加的總數，所以成為藍營瞄準的目標，但藍營在這兩選區整合都有問題，最終能否成功罷免、補選勝選都還在未定之天，吳沛憶又比吳思瑤的情況更穩。

藍綠未必一無所獲 但能改變什麼？

藍軍最可能有斬獲的是朱立倫點名罷免的原住民立委，原住民立委選舉是複數選區，和區域立委的單一選區不同，山地原住民和平地原住民都各選出3席，伍麗華和陳瑩分別是以22.10％和23.04％當選，低於1/4的門檻，所以根本沒有「熱戰」的本錢，只能期待罷免的票數不到門檻。

而藍軍在原住民的基本盤則在6、7成左右，高金素梅在山地原住民的得票就達到25.75％、鄭天財在平地原住民的得票則有38.00％，單單這兩人的得票數，就足以罷免伍麗華和陳瑩。

去年的原住民禁伐補償條例，讓民進黨立委處境尷尬，如國民黨真的成功動員，的確有不小的機率可以成功罷免這兩人。

除此之外，民進黨宜蘭的立委陳俊宇，去年是以41.99％得票率當選，雖然目前國民黨看似沒有合適的人選，但若藍白能夠達成共識，或許也會成為「藍白合」的突破點。

雖然目前兩黨在罷免的氣勢和熱情明顯的落差，但綠營最後能成功罷免＋勝選的席次，應該遠不如綠營的預期，而國民黨的精準罷免，也未必真的一無所獲。一來一回之間，民進黨想要達到「淨贏」6席，改變朝小野大結構，是接近不可能的任務。

今年注定要吵吵鬧到大半年，如果政院付出了施政困難的成本，社會對立升高，結果卻什麼都沒有改變，民進黨只怕很難跟支持者交代。

▼一來一回之間，民進黨想要達到「淨贏」6席，改變朝小野大結構，是接近不可能的任務。（圖／記者林敬旻攝）

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