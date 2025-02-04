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在拿加、墨、和中國祭旗後　川普還有其他關稅大菜嗎？

我們想讓你知道…川普目前以關稅、貿易戰和科技圍堵、等口頭恐嚇的壓力作為籌碼，先阻止或至少能牽制中國對俄羅斯的各種支持，因為川普政府不願同時打一埸多面戰爭。

 ▲▼ G20,川習會。（組圖／達志影像／美聯社）

▲全球各國都緊張地等著川普，什麼時候會宣佈他的全球關稅政策，大刀會砍向中國嗎。（組圖／達志影像／美聯社）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

全球各國都緊張地等著就任美國總統後的川普，什麼時候會宣佈他的全球關稅政策？大刀會砍向中國嗎？但是，到目前為止，川普只是重提競選時的部分政見，如果中共不解決中國製的毒品芬太尼正大量由墨西哥和加拿大進入美國的事實，他考慮從2月1號起就對中國商品由目前的平均19.3%，全面再加徵10%的關稅。

川普在1月20日就任時，並未照先前的承諾立即宣布對中國大幅提高關稅，反而稱2月1號起可能對加拿大和墨西哥兩國者課徵25%的關稅。2月1日川普果真下令，4日起對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，中國商品加徵10％關税，但加國輸美能源僅徵10% 的關稅。

川普居然先對傳統的盟國下重手，而且又是北美自由貿易區的親密夥伴，反而對中國採取較輕的加稅動作。這似乎與競選期間激烈的抗中主張幾乎是南轅北轍的差別？看來川普的關稅政策反覆到幾乎難予預測，背後到底是什麼邏輯？尤其加拿大成為第一波受害者，若基於貿易逆差的大小，芬太尼毒品的數量，或是非法移民上的比例都說不過去，但川普至今並未說明

中國正在承受川普的極限壓力

1月21日川普透露他上次總統任內曾向習近平表示不要芬太尼出現在美國國內，（中國）必須加以遏止，他說習也同意處死走私芬太尼的毒犯，不過，他卻責怪拜登政府並未追究中方執行此一承諾，是不是中國切實執行芬太尼毒販的死刑，川普就可取消新增10%的關稅嗎？答案是什麼目前也沒有人知道？

美國國會在去年底通過的研究報告建議總統取消中國「永久正常貿易關係」（PNTR，又稱「最惠國待遇」）的地位。若川普未來接受國會的建議案，中國的關稅至少會立即上升到43％左右，甚可高達50 ~60 ％。我們先不管川普會不會取消中國的PNTR，現在美國若提高中國產品10 ％的進口關稅，對台灣會有什麼影響？

這個對中國產品提高10%的關稅，對台灣經濟會產生兩個影響完全相反的效果，一方面，中國產品出口到美國市場的數量和金額一定會減少，人民幣會貶值以因應關稅的增加。

但是，這還是會間接影響到台灣，因為中國會減少從台灣進口零組件的數量和金額；台灣出口總量會因此下降，特別是出口中國（包含港澳地區）市場的總量和比重都會明顯下降，這一定會加速台商的脫中化！

美國提高中國產品關稅　台灣也會受到衝擊

另一方面，台灣相對於中國的價格競爭力將因此而上升，台灣出口到美國會上升。此外，東南亞和印度的產品，甚至墨西哥產品出口到美國市場的情況應該會快速增加，因為這些國家的競爭力相對於中國產品顯著地上升了，它們從台灣進口的零組件自然也就跟著增加。

上述這兩方面的效果在相互沖銷之後，對台灣的經濟影響，在短期內仍有一些負面效果，台幣很可能隨人民幣貶值，但幅度比較小。

不過，長期而言，衝擊可能很小，因為在中國生產的台商一定會加速撤離中國，高附加價值的生產線移回台灣，其他移往東南亞、印度、甚至墨西哥。如果川普未來取消中國的PNTR地位，對中國的出口相關產業和整個經濟體的負面衝擊，簡直就是天打雷劈！重大的負面效果對絕不是單靠人民幣貶值就能化解！

川普新的中國政策　在等待烏俄戰爭告一段落

川普已經大致已經解決了以色列和哈馬斯在巴勒斯坦和黎巴嫩地區的戰爭。但是，他在這次總統上任前曾不斷自許上任24小時內就可以中止烏克蘭和俄羅斯的戰爭，如今硬是要改嘴為100天才能做到，心中一定很不爽。

100天內烏俄停戰，川普是否能做到，或是淪為吹噓的空包彈，不但普丁要配合，也需要習近平的幫忙，所以我個人猜測川普目前尚不會對中國祭出殺手鐧。

川普再次擔任總統的第一天並未宣佈對中國的關稅政策，而且當天川普公佈的貿易備忘錄，內容是指示執政團隊研究全球的不公平貿易做法，並調查中國是否遵守2020的美中貿易協議。這種狀況很可能是拖延和中國直球對決的時間，因為這些貿易調查可快可慢。

可見川普目前還是將中國關稅問題的順位暫時排在烏俄停戰談判的後面。如果習近平不停止對俄羅斯的支持，川普也得等烏俄大致停戰，或者北約國家投入足夠的資源，能夠挺住烏克蘭的戰局時，才會轉向中國處理這些舊帳。

換句話說，川普目前以關稅、貿易戰和科技圍堵、等口頭恐嚇的壓力作為籌碼，先阻止或至少能牽制中國對俄羅斯的各種支持，因為川普政府和美國一向都不願同時打超過一埸以上的多面戰爭，或同時面對中俄兩個敵對大國的直接衝突！

▼100天內烏俄停戰，川普是否能做到，或是淪為吹噓的空包彈，不但普丁要配合，也需要習近平的幫忙，所以猜測川普目前尚不會對中國祭出殺手鐧。（圖／路透）

▲▼俄中關係,中俄關係,普丁、習近平2個月內2度聚首。（圖／路透）

烏俄戰爭　證實中國才是美國心頭大患

即使美國和北約解決了烏俄戰爭，或北約能單獨挺住了烏俄的長期戰爭，美國還是會回過頭來對付中國。俄羅斯現階段是不是有足夠的力量及意願，且能立即威脅到美國的霸權地位？這個命題在華盛頓特區並無共識！

尤其在發生烏俄戰爭後，除了核武的威脅之外，俄羅斯是否有足夠的國力能和美國打上一場大規模戰爭呢？這個問題早已被華府上上下下都看穿了！

相比之下，美國社會和兩大政黨對中共企圖取代美國霸權地位的威脅卻已經有了堅定的共識，大部分美國人相信中國在經濟和武力上都是美國國家安全和美國霸權、包括美元霸權的唯一競爭對手！

連左派的民主黨都會積極限制高科技及高階晶片、等精密產品流入中國，又用超高關稅阻止中國電動車、新能源、等產品進入美國市場。作為右派的共和黨教主，川普怎麼可能輕易讓中國在經濟上、科技上、和軍事上有任何超越美國的機會？

▼美國社會和兩大政黨對中共企圖取代美國霸權地位的威脅已經有了堅定的共識。（圖／路透）

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

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