虛擬貨幣時代來臨？　川普的終極目標

▲隨著 2024年底美國總統大選結束，川普宣示將虛擬貨幣作為聯邦儲備貨幣的意圖後，比特幣首次衝過十萬美元大關。（圖／免費圖庫pexels）

●張宮熊／國立屏東科技大學財金教授

隨著 2024年底美國總統大選結束，川普宣示將虛擬貨幣作為聯邦儲備貨幣的意圖後，比特幣首次衝過十萬美元大關。這是比特幣2009年初開始交易以來的高光時刻。

虛擬貨幣黃金時代是否來臨？成為最近的一項熱門議題。其實以人類過去幾千年來貨幣制度來看，不是沒有可能。三千年前人類以貝殼作為貨幣的原型，一千年前的宋朝才出現人類第一批流通性的紙鈔，未來貨幣進入數位化或虛擬化，以現代科技來說絕對有可能。

支付寶、微支付、Line Pay、台灣Pay不都是數位貨幣的初步原型嗎？中國大陸近年來也藉由央行管控支付寶和微支付，試行了數位人民幣交易了。

回顧貨幣變革 做好準備的人將是贏家

回顧最近的一次貨幣變革，前美國總統尼克森在1971年宣布關閉黃金窗口，讓美元和美金脫鉤，實質上終結了二次大戰後布雷頓森林制度（Bretton woods system ) 以美元和黃金兌換的國際金融秩序，史稱尼克森衝擊。

隨著廿世紀後半場國際貿易量急速上升，美元大量在國際間流通。加上2008年金融危機以來美國展開無限量化寛鬆貨幣政策、大量印鈔，造成誠實貨幣黃金80年來從一盎司35美元飆漲到現在2800美元。

目前美國債務已經高達38兆，一個還不起的天文數字。當我們把天文數字的美國債務和虛擬貨幣同時考慮，似乎可以窺探出其背後的意圖。川普喊話把虛擬貨幣作為儲備貨幣，有可能是他的終極目標。

首先，全面廢除紙鈔，發行數位美元，進一步掌控美元的發行量。再將虛擬貨幣納入金融秩序管控，並藉由金融市場操作成為大眾信任的貨幣型商品。配合元宇宙技術的逐步成熟，建立明確的虛擬世界的商業模式，人類世界將正式進入虛實二元化的世界之中。

然而，如同1971年的尼克森衝擊，當這一天來臨時，美元以及全世界所有的貨幣將進一步大幅貶值。再拿飆漲的黃金和數位黃金回頭去償還天文數字的美國債務便輕而易舉。

我們可以從近年來金磚國家大量儲備黃金、世界兩大經濟強權美國、中國大量買入黃金和儲備大量的比特幣，可以看出一些「大國思維」的端倪。而美國試圖成為新世代虛擬貨幣時代霸主的意圖已經昭然若揭。

目前的貨幣制度是建立在對政府信任的法幣制度之上。當時機成熟，多數人對於數位貨幣、虛擬貨幣信任度夠高，虛擬貨幣成為數位黃金指日可待。

屆時除了外滙存底，黃金與數位黃金將成為二元貨幣制度發行準備。當這一天來臨時，現金不再是王！全世界絕大多數人將淪為被割的韭菜，而做好準備的人將是下一個貨幣世代的贏家。

▼當我們把天文數字的美國債務和虛擬貨幣同時考慮，似乎可以窺探出其背後的意圖，川普喊話把虛擬貨幣作為儲備貨幣，有可能是他的終極目標。（圖／路透社）

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