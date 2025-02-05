輝達股價劇烈震盪！　AI巨頭動搖科技壟斷終結的前兆..

▲中國新創企業 DeepSeek（深度求索）憑藉低成本、高效能的 AI 模型迅速崛起，市場因此對 AI 巨頭的估值產生擔憂。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

近年來，人工智慧（AI）技術發展迅速，市場對科技巨頭的壟斷問題也愈發關注。美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）主席莉娜·汗（Lina Khan）長期警告，科技巨頭壟斷市場可能會扼殺創新，阻礙競爭。最近，中國新創企業 DeepSeek（深度求索）憑藉低成本、高效能的 AI 模型迅速崛起，市場因此對 AI 巨頭的估值產生擔憂。

這一波動導致全球 AI 運算領導者輝達（NVIDIA）股價單日暴跌 16.86%，創下歷史最大跌幅，市值蒸發約5,890 億美元，震撼市場，並引發外界對科技產業競爭格局的重新評估。

科技股震盪與市場壓力

輝達股價暴跌，不僅受到 DeepSeek 的競爭衝擊，還與更廣泛的經濟與產業因素密切相關。美聯儲的升息預期導致資金成本上升，使投資人對高估值科技股的態度趨於保守。此外，市場對 AI 技術的高度關注帶來了短期內的投資熱潮，但估值過高的問題開始浮現，投資人開始重新評估輝達等巨頭的市場領導地位。

科技產業本身的競爭環境也發生變化，隨著新興企業崛起，市場的壟斷結構開始出現裂縫。供應鏈問題亦加劇了投資人的憂慮，AI 晶片的需求增加雖然強勁，但晶片產業的供應鏈仍面臨挑戰，使得市場預期的成長幅度可能無法完全實現。

儘管市場將輝達股價暴跌與 DeepSeek 的競爭聯繫起來，但該公司發表聲明澄清，股價大跌與其無關，並列舉美聯儲政策、產業競爭、估值回調、供應鏈壓力、投資情緒轉變及全球經濟不確定性等六大因素作為可能的主因。

然而，這一事件已使投資者重新審視 AI 產業的競爭格局，也突顯了科技巨頭面臨的新挑戰。

▼輝達（NVIDIA）股價單日暴跌 16.86%，創下歷史最大跌幅，市值蒸發約5,890 億美元，震撼市場，並引發外界對科技產業競爭格局的重新評估。（圖／記者高兆麟攝）

科技壟斷 市場競爭的變局

這次輝達股價的劇烈震盪，也讓人重新檢視莉娜·汗對科技壟斷可能扼殺創新的警告。長期以來，OpenAI、輝達等企業主導 AI 市場，使許多初創公司難以突破，投資者也更傾向支持既有市場領導者。

DeepSeek的崛起顯示，新創企業仍有改變市場格局的潛力。在市場數據上，OpenAI 的市場佔有率已從 2018 年的 50% 上升至 2023 年的 70%，而《深海求索》的市場佔有率僅為 5%，顯示新興競爭者仍處於極大劣勢。此外，專利申請數據也揭示了競爭的不平衡，OpenAI 申請了 200 項專利，而 DeepSeek 僅有 50 項，顯示在壟斷環境下，新創企業的技術積累仍難以與巨頭匹敵。

然而，隨著 AI 技術進步與市場開放，壟斷格局是否會持續仍有待觀察。輝達股價的波動說明，投資市場對科技巨頭的信心開始動搖，市場競爭可能將進一步加劇。

許多分析師指出，未來 AI 領域的競爭不再只是技術層面的較量，更關乎市場壟斷與監管政策的演變。

政策調整與未來展望

面對科技巨頭壟斷的挑戰，美國與中國政府近年來已開始加強監管，並推出多項支持新創企業的政策。美國聯邦貿易委員會與司法部對 OpenAI、輝達等科技巨頭展開反壟斷調查，並探討可能的市場拆分措施。

此外，2022 年通過的《創新與競爭法案》（Innovation and Competition Act）提供數十億美元資金支持 AI 領域的初創企業，以鼓勵市場競爭，減少市場過度集中帶來的風險。

中國政府同樣強化科技產業監管，並透過《十四五》規劃加大 AI 領域的投資。例如，設立專項基金扶持新創企業，以減少市場集中度對創新的負面影響。

在這樣的政策環境下，AI 市場可能逐漸從少數巨頭壟斷的局面，向更多元化的競爭環境發展。

結語

輝達股價的暴跌不僅是 AI 產業競爭加劇的表現，也反映了市場對科技巨頭壟斷的擔憂。科技壟斷可能會抑制創新，但DeepSeek 的崛起證明，新創企業仍然有機會挑戰市場現狀。

未來，監管政策與市場動態將決定 AI 產業的競爭格局，而投資者、政府與企業應共同努力，確保科技發展能夠促進創新，而非被壟斷所扼殺。

科技股市場的震盪或許只是開始，AI 產業未來的發展，將取決於市場競爭是否能真正實現公平與開放。

▼AI 產業未來的發展，將取決於市場競爭是否能真正實現公平與開放。（示意圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。