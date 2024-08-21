AI時代爭真相戰爭開打　民主社會沒輸的本錢！

▲ 2024年美國大選可能是歷史上最混亂的一次，很大程度歸因於AI生成內容的廣泛使用。（組圖／路透）

● 張瑞雄／台北商業大學前校長

隨著我們進入AI時代，科技在塑造政治話語和影響選舉方面的作用從未如此深刻或令人不安。在不受控制的AI力量的推動下，政治操縱正在迅速演變。AI產生令人信服的虛假圖像和影片的能力顯著增強，曾經屬於能夠使用複雜工具的專業人員的領域，現在任何擁有電腦和網路連線的人都可以使用。AI技術的民主化，導致產生的虛假資訊激增，這些資訊現在正在政治競選中被武器化。

一個鮮明的例子是美國前總統川普最近使用AI生成的圖像來表明流行歌手泰勒斯的支持，在社群媒體上流傳的照片將泰勒斯和她的粉絲描繪成川普的支持者，儘管她對川普的反對有據可查。這不僅僅是一個簡單的惡作劇或迷因（meme），這是故意利用捏造的證據來操縱大眾的看法。

不止於此，川普還錯誤地聲稱在密西根州賀錦麗集會上的人群是AI生成的，儘管大量證據表明事實並非如此。多家知名新聞媒體和獨立攝影師記錄了這項活動，顯示有大量人群參加。但是川普堅稱該圖像是假的，進一步混淆了真實與虛假的界限。

▲ 川普最近使用AI生成的圖像，操縱大眾對選戰的看法。（圖／路透）

這種散播懷疑和混亂的策略特別陰險，因為它不需要所有人都相信謊言。它只需要製造足夠的不確定性來削弱選民的信任。當人們不確定自己所看到或聽到的是否真實時，他們就更容易受到操縱，更有可能脫離政治現實，甚至更傾向於相信陰謀論。

2024年美國大選可能是歷史上最混亂的一次，這很大程度上歸因於AI生成內容的廣泛使用。隨著AI技術的不斷進步，它所產生的錯誤訊息也變得越來越複雜，曾經被歸類為Photoshop圖像的東西已經演變成超現實的深度偽造，甚至能夠欺騙最敏銳的眼睛。

AI產生的假訊息擴散不僅僅是選舉的問題，它對整個社會有更深切的影響。當人們開始質疑他們所看到和聽到的一切的真實性時，就會產生信任危機。這場危機超越了政治，延伸到了生活的各個層面，從我們所消費的媒體到我們維持的個人關係。

▲ AI產生的假訊息擴散不僅僅是選舉的問題，它對整個社會有更深切的影響。（圖／路透）

在政治領域，這場信任危機破壞了民主的基礎。民主社會依賴知情的選民來做出有關領導人及其未來的決定。當選民不斷地被謊言和扭曲所餵養時，民主就會被破壞。選舉不再取決於人民的意願，而更取決於誰能更好地操縱敘事。

為了應付這項威脅，須採取多方面的方法，包括政府監管、平台問責、媒體警覺和公眾教育。AI時代爭取真相的戰爭不僅是為了保護選舉，更是為了維護民主本身的原則，而且這是一場我們輸不起的戰爭，風險很高。我們今天所做的選擇，將決定我們民主社會的未來，問題不在於我們是否會面臨AI選舉噩夢，它一定會存在，而是我們將如何減輕它的危害。

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