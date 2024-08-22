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從菸害防治到人工生殖　公共健康與社會倫理雙重考驗

我們想讓你知道…社會如同一張網，我們不能只顧修補一處，而讓另一處出現裂痕。

▲ 菸害防治和人工生殖技術已成為近年社會熱議的焦點。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 唐仙美／台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長

近年來，菸害防治和人工生殖技術已成為社會熱議的焦點。儘管這兩個議題在表面上似乎毫無相關，但它們實際上都涉及深層的倫理、公正與社會責任問題。

在菸害防治方面，政策的核心是保護公共健康和減少菸草對社會的危害。儘管提高菸稅可能對經濟弱勢群體帶來壓力，甚至激發一些不良反應，但這不應該動搖我們全面拒絕菸品的決心。畢竟，菸草對健康的危害是無可辯駁的，我們需要採取一切措施來減少其在社會中的影響，包括提高菸稅。

與此同時，人工生殖技術的推廣與應用，同樣伴隨著複雜的社會、倫理和法律問題。例如，我們如何確保這些技術的應用能夠公平並合乎倫理？如何防止家庭和人際關係被商業化？如何確保醫療資源不會被過度使用，並且傷害利益相關者？這些問題都亟待解決。

▲ 衛福部長邱泰源擔憂提高菸稅可能對經濟弱勢群體帶來壓力。（圖／記者屠惠剛攝）

衛福部長邱泰源表示：「我個人是希望大家少抽啦！以價制量當然是有降低功能，但是否要繼續，這是兩難，因為說實話，很多抽菸的不一定是有錢人，若要對弱者增加負擔，都是心有不忍。」邱部長也表示，不能一直討論下去啦！包括《人工生殖法》也是，要趕快發揮智慧做階段性的處理，至少要有進步。

為什麼這些議題討論如此艱難？這是因為它們牽涉到倫理、公正與社會責任的多重考量。邱部長對菸稅政策可能加重吸菸者負擔表示理解，但我們是否也應該正視代孕對女性的潛在剝削，以及這些技術對尚無法表達意見的孩子可能造成的影響？

社會如同一張網，我們不能只顧修補一處，而讓另一處出現裂痕。提高菸稅、開放加味菸與加熱菸，或許短期內有助於增加稅收，但長遠來看，這可能會使國民健康惡化，進一步加重健保的負擔。同樣地，在面對少子化問題時，若不經過仔細評估，便讓所有人都能輕易使用人工生殖技術，勢必會帶來新的社會問題。這些都需要我們謹慎權衡，避免因急於解決一個問題而引發另一個更大的挑戰。

▲ 人工生殖技術的推廣與應用，伴隨著複雜的社會、倫理和法律問題。（圖／取自negativespace）

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